Campagne de vaccination anti-Covid-19: "V comme vaccin, V comme victoire?"

France 24 • 08/12/2020 à 07:01

A la Une de la presse, ce mardi 8 décembre, le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Royaume-Uni, premier pays au monde à déployer le vaccin de Pfizer et BioNTech. Le déconfinement en France mal engagé, et le durcissement des restrictions sanitaires dans plusieurs régions allemandes. Un échange politico-philosophique entre les présidents français et égyptien. Et le goût des pandas géants pour les crottins (de cheval) frais.