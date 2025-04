Bruna Basini : "On est désarçonné par l'économiste Donald Trump !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 22/04/2025 à 14:00

Les théories économiques disent tout et leur contraire et c’est encore vérifié aujourd’hui avec les thèses de Donald Trump et les avancées dans l’IA. Décryptage avec Bruna Basini, journaliste et co-auteure de "Tout et son contraire : la folle histoire de la pensée économie contemporaine" aux éditions Buchet-Chastel, invitée de l'émission Ecorama du 22 avril 2025, présentée par Aude Kersulec sur Boursorama.com