BRÉSIL: LE CHOC BOLSONARO

information fournie par France 24 • 03/10/2022 à 23:30

Il aura empêché la victoire dès le premier tour de Lula à l’élection présidentielle au Brésil. Mieux, avec près de 43% des suffrages, le président sortant Jaïr Bolsonaro talonne son lointain prédécesseur, fait mentir les sondages et rebat les cartes en vue du second tour. Au point d’être réélu ? On va plus loin avec Anne Nivat et Gauthier Rybinski. Regards croisés aussi sur la reconquête par l’armée ukrainienne de la ville de Lyman, stratégique dans ces régions que la Russie déclare avoir annexées.