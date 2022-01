Boluwatife Oyediran a l'art de questionner la vision occidentale du pouvoir politique et religieux

information fournie par France 24 • 31/01/2022 à 15:22

Et si Jésus et la reine Elizabeth II avaient eu la peau noire ? L'artiste nigérian Boluwatife Oyediran modifie la carnation de figures historiques pour inviter le public à porter un nouveau regard sur l'Histoire. Ses toiles reflètent son engagement à réimaginer l'identité noire. En plaçant ses personnages dans des champs de coton, il fait aussi référence au commerce du coton et à l'esclavage qui ont participé à la prospérité et à l'opulence des empires coloniaux. Sa première exposition personnelle, intitulée "Point of Correction", se tient à la Galerie Afikaris à Paris.