Boeing : un redécollage est-il possible ?

information fournie par Ecorama • 29/10/2024 à 14:10

En grandes difficultés financières et sociales, l'avionneur annonce une augmentation de capital de 19 milliards de dollars. Est-ce que ce sera suffisant pour préserver sa note de crédit et sa crédibilité ? On en parle avec Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 29 octobre présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com