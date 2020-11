Beyrouth : la création en plein chaos

France 24 • 20/11/2020 à 18:27

Dans le monde souvent feutré de la mode, les couturiers libanais ont toujours fait preuve de flamboyance. Un savoir-faire artisanal inégalé, tourné principalement vers l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Mais aujourd'hui, la crise économique, la pandémie et surtout l'explosion au port de Beyrouth en août 2020 ont mis à terre cette économie très lucrative. Quelques mois après la catastrophe, de grands noms beyrouthins, Elie Saab et Tony Ward, ont souhaité témoigner.