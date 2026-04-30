Une peluche Pikachu usée, un nounours fatigué ou un doudou taché retrouvent une nouvelle jeunesse grâce à un service de nettoyage japonais spécialisé dont les vidéos de soins méticuleux prodigués aux peluches captivent les réseaux sociaux.
Bain moussant et soins pour doudous font le succès d'une entreprise japonaise
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