Avec sa stratégie d'encerclement, Poutine sème le chaos en Ukraine

information fournie par France 24 • 25/02/2022 à 17:44

En Ukraine, des combats meurtriers opposent les forces russes et ukrainiennes jusqu'aux portes de Kiev. Les troupes ukrainiennes sont mobilisées pour tenter de freiner l'offensive massive déclenchée par Vladimir Poutine, qui applique une stratégie d'encerclement et sème le chaos. Surtout, le président russe est imprévisible, et il est difficile de savoir ce qu'est son but exact, comme l'explique Jean-Vincent Brisset, chercheur associé à l'IRIS et Général de brigade aérienne, qui était l'invité de France 24.