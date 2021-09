Avalanche de films pour l'actrice Camille Cottin

information fournie par France 24 • 28/09/2021 à 16:45

Cet automne, l'actrice de la série "Dix pour cent" est partout et poursuit sa conquête des studios hollywoodiens. À commencer par l'évènement cinématographique "House of Gucci", de Ridley Scott, dans lequel Camille Cottin donne la réplique à Adam Driver et Lady Gaga. Un rôle qui vient s'ajouter à une autre production américaine dont elle partage l'affiche avec Matt Damon : "Stillwater", de Tom McCarthy. Et elle est également l'actrice principale de "Mon Légionnaire", un film de Rachel Lang.