Australie : les (droits des) femmes au cœur des élections

information fournie par France 24 • 13/05/2022 à 16:40

Pour la première fois en Australie, le sexisme est un enjeu de la campagne politique. Lassées de l'inaction du gouvernement face aux agressions sexuelles et aux discriminations, les électrices se détournent des conservateurs et pourraient faire changer la majorité. Plusieurs affaires de viols ont été révélées, notamment dans le secteur minier et au Parlement. La mobilisation contre ces scandales pourrait coûter son poste au très conservateur Premier ministre, Scott Morrison.