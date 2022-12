Au Salvador, la guerre contre les gangs menace les libertés

information fournie par France 24 • 15/12/2022 à 10:08

Au Salvador, plus d’une personne sur 100 est actuellement emprisonné. Depuis le 27 mars, l'état d’exception a été instauré par le jeune et polémique président Nayib Bukele. Une mesure qui a pour but de donner un coup fatal aux gangs qui, depuis plus de deux décennies, ont fait du Salvador l’un des pays les plus dangereux au monde. Mais cette politique autoritaire basée sur des arrestations massives et parfois indiscriminées inquiète la communauté internationale. 58000 citoyens ont été arrêtés depuis que l'état d'exception a été instauré.