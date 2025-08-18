De nouvelles trombes de pluies empêchaient lundi les secours de sortir de la boue des dizaines de corps toujours ensevelis après un épisode extrême de mousson qui a tué plus de 350 personnes dans le nord du Pakistan.
Au Pakistan, la mousson tue à nouveau et ralentit les recherches
