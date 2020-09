France 24 • 24/09/2020 à 12:09

Au nord-est de Paris, depuis que la "colline du crack", située porte de la Chapelle, a été démantelée en décembre 2019, les toxicomanes et les trafiquants de drogue se sont éparpillés dans d'autres quartiers des 18e et 19e arrondissements. Riverains et commerçants en font les frais et multiplient les cris d'alarme. Reportage de nos confrères de France 2.