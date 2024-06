Au Canada, des écoles partent en guerre contre les réseaux sociaux

information fournie par France 24 • 11/06/2024 à 10:55

Fin mars au Canada, des "conseils scolaires" de l'Ontario – ces administrations en charge du réseau des écoles - ont porté plainte contre Meta, Snapchat et TikTok, pointant des "applications nocives" pour les enfants, qui promeuvent la "cyber intimidation, le harcèlement et la désinformation". Les écoles concernées réclament 4,5 milliards de dollars d’indemnités, un changement de l’algorithme des applications visées et un système de contrôle parental renforcé. L’initiative n’a pas reçu le soutien du gouvernement de l’Ontario, mais son annonce a rapidement fait le tour du pays. Reportage de Francois Rihouay et Joanne Profeta.