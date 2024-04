information fournie par France 24 • 12/04/2024 à 10:17

Après l'attentat au Crocus City Hall de Moscou le 22 mars, et malgré la revendication authentifiée du groupe Etat islamique, la propagande russe continue d'accuser à outrance l'Ukraine, et les Etats-Unis d'avoir commandité l'attaque. Dans un seul but : toujours mieux justifier la guerre en Ukraine, que Vladimir Poutine continue d'appeler une "opération militaire spéciale de dénazification".