information fournie par France 24 • 09/10/2023 à 12:50

Les mesures de sécurité ont été renforcées samedi 7 et dimanche 8 octobre autour des lieux juifs en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Canada, en raison du conflit entre Israël et le Hamas, tandis que des manifestations ont eu lieu dans plusieurs pays.