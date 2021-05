Arnauld Miguet : "Le journalisme en Chine est un sport de combat"

France 24 • 14/05/2021 à 14:52

L'invité de Paris Direct est le journaliste Arnauld Miguet, correspondant en Chine de France Télévisions. Dans "133 jours à Wuhan avec un chien, un chat et la peur au ventre" (éd. de l'Aube), il raconte son voyage dans la ville où s'est déclarée la pandémie de Covid-19 et le début de la couverture de cette crise. "Nous sommes arrivés le 22 janvier. Dès le 23 janvier, à 10 h du matin, la ville se coupait du monde", se souvient-il, et "la chasse aux malades" commençait.