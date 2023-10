Après le passage de la tempête Philippe, la Guadeloupe sous les eaux

information fournie par France 24 • 06/10/2023 à 16:01

La tempête tropicale Philippe, qui a frôlé la Guadeloupe, a provoqué des inondations généralisées sur l'archipel. Des pluies diluviennes se sont abattues sur le territoire dans la nuit de lundi à mardi provoquant des inondations, notamment dans le sud Basse-Terre, particulièrement touché. Sur la marina de Rivière-Sens, la boue, épaisse et visqueuse venue de la rivière en crue, a de nouveau ensablé les pontons et les bateaux, un an après la mise à sec de cette même marina par la tempête Fiona. Les écoles ont été fermées.