Andie MacDowell et Kate Winslet défendent la place des femmes dans le cinéma

Andie MacDowell a fait des débuts retentissants dans "Sexe, mensonge et vidéos" de Steven Soderbergh, Palme d'or en 1989. L’actrice américaine a ensuite été abonnée aux comédies romantiques, notamment "4 mariages et un enterrement". Elle en est sortie ces dernières années avec des rôles lui permettant d'explorer un autre répertoire, en jouant par exemple une mère maniaco-dépressive dans la série "Maid". Elle raconte combien le regard sur les femmes et les actrices a changé en 30 ans, alors que seuls deux films réalisés par des femmes étaient en compétition lors du 75ème Festival de Cannes.