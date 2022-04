information fournie par France 24 • 15/04/2022 à 23:01

Il a été nommé premier ministre de la République du Congo il y a tout juste un an par le président Denis Sassou-Nguesso, et il est de passage à Paris. Anatole Collinet Makosso était l'invité du journal de l'Afrique sur France 24. On lui a demandé de dresser un bilan de cette première année...