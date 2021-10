Analyse des données massives : la France entre dans la course

information fournie par France 24 • 19/10/2021 à 17:02

Les Français veulent s'émanciper des Américains dans les outils d'analyse de données. Airbus, mais aussi le contre-espionnage français, pourront bientôt se passer des services de la société américaine Palantir et choisir un logiciel made in France, baptisé Athéa. Ali Laïdi reçoit cette semaine Marc Darmon, directeur général adjoint en charge des Systèmes d'information et de communication sécurisés chez Thalès et Pierre Barnabé, directeur des activités Big Data et cybersécurité chez Atos.