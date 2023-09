Amb. Mihraje : la réponse de la France était immédiate pour apporter des soins aux Libyens sinistrés

information fournie par France 24 • 19/09/2023 à 23:32

Dans la ville libyenne de Derna, de 100.000 habitants bordant la Méditerranée, les inondations provoquées le 10 septembre par la rupture de deux barrages sous la pression des pluies torrentielles déversées par la tempête Daniel, ont fait près de 3.300 morts selon le dernier bilan officiel provisoire, et laissé un paysage de désolation rappelant un champ de bataille. Des organisations humanitaires internationales et des responsables libyens ont averti néanmoins que le bilan final pourrait être beaucoup plus lourd en raison du très grand nombre de disparus, évalué à des milliers, et que des secouristes libyens et étrangers étaient toujours mobilisés lundi. Alors que les organisations humanitaires s'engagent dans une course contre la montre pour venir en aide aux victimes, l'Ambassadeur de France en Libye Mostafa Mihraje s'est entretenu avec Raphaël Kahane de France 24 pour illustrer tous les efforts des secouristes sur le terrain. "Il faut regarder cette catastrophe de façon globale", explique-t-il. "En ce qui concerne la réponse de la France, elle était immédiate. Face à "la violence de la catastrophe", ajoute-t-il, "nous sommes là, présents, pour apporter cette aide aux côtés des autres partenaires internationaux".