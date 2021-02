Algérie : six mois ferme pour un étudiant accusé de "complot contre l'Etat"

France 24 • 02/02/2021 à 23:18

Un étudiant contestataire algérien accusé notamment de "complot contre l'Etat" a été condamné à six mois de prison ferme. En détention préventive depuis plus d'un an, Walid Nekkiche a recouvré sa liberté mardi matin. Le procureur avait requis la réclusion à perpétuité Durant le procès le jeune homme a affirmé avoir été "agressé sexuellement, physiquement et verbalement par les services de sécurité lors de son interrogatoire", Vous entendrez la réaction de Saïd Salhi vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme, au micro de Célia Caracena.