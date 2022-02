Algérie : le mouvement de protestation du Hirak fête ses trois ans

information fournie par France 24 • 23/02/2022 à 11:44

Ce 22 février marque en Algérie le troisième anniversaire du déclenchement de la révolution populaire du Hirak qui a su mettre fin à un régime accroché au pouvoir pendant deux décennies, tout en impressionnant par sa détermination et son pacifisme. Selon Human Rights Watch, au moins 280 activistes sont maintenus en détention. Quelle lecture peut-on faire de ce soulèvement ? L'analyse du politologue Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.