Algérie : la brouille

information fournie par France 24 • 18/10/2021 à 11:34

Difficile d'imaginer contexte plus troublé pour un anniversaire. Celui des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, en 2022, est même franchement houleux avec l'ancienne puissance coloniale, la France, mais aussi le voisin et éternel rival, le Maroc. Alors qu'on honore le souvenir des morts de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris, la répression d'État la plus violente jamais provoquée par une manifestation de rue en Europe occidentale dans l'histoire contemporaine, les blessures sont loin d'être refermées.