Alexandra Ngann Yonn : "40 ans, c'est l'âge d'or de la femme africaine"

France 24 • 08/03/2021 à 14:09

Elles sont mères, épouses, concubines ou célibataires... Toutes ont soufflé leurs 40 bougies, ou plus. Et une fois le virage de la quarantaine amorcé, elle se retrouvent souvent mises à l'écart, ou isolées. Avec son association Femmes Au Quotidien, Alexandra Ngann Yonn a lancé les podcasts "Mises en quarantaine... et sans complexes" pour montrer que les femmes de plus de 40 ans n'ont pas atteint leur "date de péremption". De Douala à Dakar, en passant par Kinshasa, Libreville, Ouaga ou encore Conakry, elle donne la parole à 40 femmes qui expriment leurs opinions, leurs inquiétudes, leur colère, mais aussi leurs résolutions et leurs initiatives.