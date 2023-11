information fournie par France 24 • 16/11/2023 à 09:52

Israël affirme, photos à l'appui, avoir trouvé des armes dans l'hôpital al-Chifa. Est-ce pour autant le centre de commandement du Hamas, comme l'avait décrit Tsahal ? Cela justifie-t-il l'entrée dans les lieux de soldats israéliens ? On va plus loin avec Zyad Limam, Bruno Daroux et Julie Dungelhoeff à Tel Aviv.