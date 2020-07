Agriculture en Afrique : des donateurs intéressés ?

France 24 • 14/07/2020 à 17:17

En Afrique comme ailleurs, beaucoup de grands donateurs portent secours aux populations dans une optique plus ou moins intéressée. Une réalité que nous rappelle un groupe d'experts sur les investissements dans la recherche agricole en Afrique. Pourquoi les centaines de millions de dollars déversés chaque année dans ce secteur soutiennent-ils en priorité un modèle d'agriculture intensive et productiviste ? Ali Laïdi reçoit Olivier de Schutter, vice-président du groupe d'experts indépendants sur les systèmes alimentaires durables, et auteur d'un récent rapport sur la question.