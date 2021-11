information fournie par France 24 • 26/11/2021 à 14:22

En Afghanistan, les Taliban continent à réduire la marge de liberté des femmes, en particulier leur accès à l'éducation. Ils interdisent à la plupart des filles de plus de 12 ans d'aller à l'école. Mais une forme de résistance se met en place : de plus en plus de classes clandestines apparaissent.