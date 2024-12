information fournie par France 24 • 13/12/2024 à 23:35

Aux Etats-Unis, l'assassin présumé du patron de la plus grosse compagnie privée d’assurances santé du pays est devenu un héros auprès d'une partie de la population américaine. Dans le manifeste retrouvé dans son sac, il critique le système de santé "le plus coûteux du monde" et pointe du doigt des compagnies qui « continuent d’abuser de notre pays pour en tirer un immense profit ». Comment en vient-on à porter aux nues un assassin présumé ? Eléments de réponse avec la chercheuse Anne Sénéquier.