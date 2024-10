Accueil des migrants à New York : la ville tente d’absorber le flux

information fournie par France 24 • 26/10/2024 à 10:00

Donald Trump est attendu à New York ce dimanche pour un grand meeting, où il est attendu sur le sujet sensible de l'immigration. L'économie et l'immigration sont les deux principaux sujets de préoccupation des électeurs pour les prochaines élections. Ces dernières années, la ville de New York a vu affluer des milliers de migrants, notamment parce que les États du sud du pays les ont transportés par bus dans le cadre de tensions entre républicains et démocrates. Donald Trump a promis de procéder à la plus grande vague d'expulsion massive de l'histoire des États-Unis s'il revient au pouvoir, et cela semble trouver un écho auprès d'une grande partie de sa base. Mais les démocrates se sont concentrés sur des messages plus positifs concernant l'immigration, en mettant l'accent sur les solutions aux frontières et l'aide aux immigrants pour qu'ils s'adaptent à la vie aux États-Unis. Reportage de nos correspondantes à New-York, Jessica Le Masurier et Fanny Chauvin.