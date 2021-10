Abdulrazak Gurnah, ancien réfugié et prix Nobel de littérature

information fournie par France 24 • 07/10/2021 à 23:22

La consécration pour Abdulrazak Gurnah: le romancier d'origine tanzanienne est l'heureux lauréat du Nobel de littérature pour son oeuvre centrée sur le colonialisme et le destin des réfugiés. En Guinée, Mamady Doumbouya a nommé un nouveau premier ministre issu de la société civile, qui a d'ores et déjà promis d'exécuter les missions confiées par la junte. Et Meriem Amellal nous parle des enjeux du sommet France-Afrique à la veille de son ouverture.