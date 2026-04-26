Au Parc Floral du Bois de Vincennes, soixante coureurs se sont élancés samedi pour un événement inédit: le tout premier critérium 100% Vélib’. Une course sur un circuit de 500 mètres, dans une ambiance à la fois festive et compétitive.
À Paris, les Vélib' entrent en course
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