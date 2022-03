60 ans des accords d'Évian : une guerre, des mémoires

information fournie par France 24 • 18/03/2022 à 20:51

Les accords d'Évian ont 60 ans. Signés le 18 mars 1962, ces accords ont mis fin à la guerre d'Algérie et ses huit ans de conflits. Entre 260 000 et 400 000 personnes sont mortes du côté algérien, 30 000 personnes du côté français et plusieurs dizaines de milliers chez les Harkis. Une guerre qui a également laissé des séquelles psychologiques et politiques durables en Algérie et en France. Depuis quelques années cependant, la France a engagé un processus de réconciliation des mémoires.