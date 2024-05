information fournie par France 24 • 29/05/2024 à 16:59

Les 12 jurés au procès pénal de Donald Trump à New York doivent se retirer mercredi pour délibérer et décider d'un verdict historique, qui pourrait faire basculer la campagne présidentielle américaine dans un scénario totalement inconnu. Les précisions de Fanny Chauvin, correspondante de France 24 à New York.