information fournie par France 24 • 11/09/2021 à 18:25

L'Amérique se recueille samedi pour les vingt ans du 11-Septembre au cours de cérémonies d'hommage aux quelque 3.000 morts des attaques jihadistes les plus meurtrières de l'Histoire, qui ont bouleversé la société et la politique des Etats-Unis. La Vice Présidente des Etats-Unis Kamala Harris a fait allusion dans son discours à la polarisation politique aux Etats-Unis et a elle aussi plaidé pour "l'unité" et le "renforcement de nos liens communs".