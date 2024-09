information fournie par France 24 • 15/09/2024 à 11:40

Il y a 2 ans en Iran, débutait la révolte iranienne et le mouvement « Femme, Vie, Liberté ». Mahsa Amini est morte pour un voile mal ajusté. Pendant des mois, la jeunesse a bravé le régime des mollas qui a resserré l’étau. Aujourd'hui, on compte des centaines de morts et de prisonniers en Iran. Précisions de Thibault Franceschet.