Le gouvernement a présenté cette semaine un projet de loi qui permettrait aux boulangers et aux fleuristes de faire travailler des salariés volontaires le 1er mai avec un salaire doublé. Sauf que les syndicats voient dans cette exception une brèche qui pourrait, à terme, remettre en cause le caractère sacré du seul jour obligatoirement chômé en France. Est-on effectivement en train de faire sauter un verrou historique ? On en parle avec notre invité.
1er mai : pas touche à la fête du travail ?
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