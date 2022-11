13e édition de la Fashion week de Tunis : un bouillonnement d’images sur le lac salé

information fournie par France 24 • 25/11/2022 à 13:00

À sept heures de route au sud de la capitale tunisienne, le Chott El-Jérid, plus grand lac salé du Maghreb, accueille la 13ᵉ édition de la Fashion week de Tunis. Sur place, le plus jeune créateur, Haroun Ghanmi, 18 ans, célèbre la scène techno, tandis que Yousra Sen conçoit des pièces uniques à partir du "Hayek", dans un melting-pot de propositions de mode, modernes comme classiques. Toutes et tous ont en commun de venir profiter d’un décor exceptionnel pour leur communication, telle l'équipe de Kristina Laptso, qui a mis plus de trois jours pour enfin fouler le sol du lac salé, sans la créatrice ukrainienne, qui, elle, n'a pas pu quitter Lviv.