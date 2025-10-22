TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Caterpillar, Dell Technologies, Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Caterpillar, Dell Technologies et Netflix, mercredi.
FAITS MARQUANTS
* Caterpillar Inc CAT.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;
objectif 560
* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de
surpondération; PT $172
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan relève le prix cible de 605 $ à 625 $
* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 1275 $ contre 1300 $ auparavant
* Valmont Industries Inc VMI.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 400 $ à 415 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M MMM.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 185 à 199 dollars
* 3M Co MMM.N : Jefferies relève le prix cible de 160 à 180 dollars
* 3M Co MMM.N : JP Morgan relève le cours cible à 182 $, contre 178 $
auparavant
* 3M Co MMM.N : Mizuho relève le cours cible de 155 $ à 160 $
* 3M Co MMM.N : RBC augmente le prix cible de 120 $ à 130 $
* 3M Co MMM.N : UBS relève le cours cible à 190 $, contre 184 $ auparavant
* 3M Co. MMM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 130,00 $ à 160,00 $
* 3M Co. MMM.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondéré à
égal-pondéré
* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : BTIG augmente le prix cible de 14 $ à
19 $
* AES Corp. AES.N : Barclays relève l'objectif de cours de 14 à 15 dollars
* Albemarle ALB.N : Citigroup relève le cours cible de 75 $ à 95 $
* Alector Inc ALEC.O : BTIG ramène le cours de l'action d'achat à neutre
* Alector Inc ALEC.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 5$ de 10
* Alector Inc ALEC.O : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "garder"
* Alector Inc ALEC.O : William Blair réduit la performance du marché de "surperformer" à
"performer"
* Ameren Corp. AEE.N : Barclays augmente le prix cible de 100 $ à 111 $
* American Water Works Company, Inc. AWK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 134 $
contre 128 $
* Americold Realty Trust COLD.N : Barclays réduit le prix cible à 17 $ contre 20 $
* Applied Digital Corp APLD.O : B. Riley relève le cours cible à 47 $ contre 23
$ auparavant
* Applovin Corp APP.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat;
objectif 705
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : B. Riley augmente le prix cible de 38 $ à
61 $
* Badger Meter BMI.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 207 $ à 197 $
* Badger Meter Inc BMI.N : Stifel augmente le prix cible de 208 à 215 $
* Badger Meter Inc BMI.N : Stifel augmente le prix cible de "hold" à "buy"
* Bioage Labs Inc BIOA.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 5 $ à 10 $
* Bioage Labs Inc BIOA.O : Citigroup passe de neutre à achat
* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 37 $
* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 15$ contre 18
* BOK Financial Corp BOKF.O : Hovde Group ramène le cours cible à 122 $, contre
123 $ auparavant
* BOK Financial Corp BOKF.O : KBW réduit le prix cible à 116 $ de 118 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : Stephens réduit le prix cible à 118 $ de 122 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Piper Sandler relève le cours cible à 120 $,
contre 115 $ auparavant
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève le cours cible de 35 à 36
dollars
* Brinker International EAT.N : Barclays ramène le cours cible de 170 à 145 dollars
* Brookfield Renewable Corporation BEPC.N : Barclays relève le cours cible de 31 $ à 35
$
* Capital One Financial COF.N : Barclays relève le cours cible à 271 $, contre 257 $
auparavant
* Capital One Financial COF.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 240 $, contre 224
$ auparavant
* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le cours cible à 265 $, contre 255
$ auparavant
* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 237 $ contre
235 $
* Capital One Financial Corp COF.N : Morgan Stanley augmente le PT à 272,00 $
de 267,00 $
* Capitol Federal Financial CFFN.O : Piper Sandler prend en charge avec une note neutre;
cible 7 $
* Caterpillar Inc CAT.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du
secteur; cible 560
* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 55 $
* Cathay General Bancorp CATY.O : KBW augmente le prix cible de 53 $ à 55 $
* Cava Group Inc CAVA.N : Barclays réduit le prix cible de 74 $ à 64 $
* Celcuity, Inc. CELC.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 66 $ à 77 $
* Centerpoint Energy CNP.N : Mizuho augmente le prix cible de 40 $ à 42 $
* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Barclays réduit le prix cible de 53 $ à 43 $
* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Susquehanna augmente le prix cible à 155$ de 140
* Cms Energy Corporation CMS.N : Barclays relève le cours cible à 82 $ contre 78 $
* Coca-Cola Co KO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 80 $
contre 78 $ auparavant
* Coca-Cola Co KO.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 82 $ contre 78 $
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 84 $ contre 83 $ auparavant
* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève le cours cible de 80 $ à 81 $
* Coca-Cola Co KO.N : RBC augmente le prix cible de 76 $ à 78 $
* Coca-Cola Co KO.N : TD Cowen relève le cours cible de 75 $ à 80 $
* Coca-Cola Co KO.N : UBS relève le cours cible de 80 $ à 82 $
* Coeur Mining Inc CDE.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 21 $ à 26
$
* Coherent Corp COHR.N : Susquehanna relève le cours cible de 120 à 150 dollars
* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à
"conserver"
* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays ramène le cours cible de 107 à 105 dollars
* Core Scientific Inc CORZ.O : B. Riley passe de neutre à achat
* Core Scientific Inc CORZ.O : B. Riley augmente le prix cible de 17 $ à 30 $
* Corteva, Inc. CTVA.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 87 $ à 75 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : Jefferies augmente le prix cible à 140$ de 135
* Crown Holdings Inc CCK.N : Mizuho relève le cours cible à 120 $, contre 116 $
auparavant
* Crown Holdings Inc CCK.N : Raymond James relève le prix cible de 110 à 115 dollars
* Crown Holdings Inc CCK.N : Truist Securities augmente le prix cible à 126 $ contre 118
$
* Crown Holdings Inc CCK.N : UBS augmente le prix cible à 125 $ contre 117 $
* Danaher DHR.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 250 dollars contre 235
dollars
* Danaher Corp DHR.N : Barclays relève le cours cible de 225 à 250 dollars
* Danaher Corp DHR.N : Jefferies relève le cours cible à 245 dollars, contre 230 dollars
auparavant
* Danaher Corp DHR.N : JP Morgan relève le cours cible à 270 $, contre 260 $ auparavant
* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen augmente le prix cible de 250 $ à 260 $
* Datadog Inc DDOG.O : BTIG relève le cours cible de 169 $ à 184 $
* Deere & Co DE.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif
de prix: 542
* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de
surpondération; PT $172
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 250 $ à 270
$
* Dine Brands Global DIN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 22 à 29 dollars
* Dominion Energy D.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Duke Energy Corp DUK.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible
150
* Dutch Bros Inc. BROS.N : Barclays réduit le prix cible de 92 $ à 65 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies réduit le prix cible de 130 à 125 dollars
* Edison International EIX.N : Barclays relève le cours cible de 65 $ à 69 $
* Elevance Health ELV.N : Jefferies relève le prix cible de 370 à 401 dollars
* Elevance Health, Inc. ELV.N : Barclays réduit le prix cible de 395 $ à 385 $
* Entergy ETR.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 111 $
* Equifax EFX.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 285 $ à 258 $
* Equifax Inc EFX.N : BMO réduit le prix cible de 251 $ à 245 $
* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit le prix cible de 275 $ à 272 $
* Equifax Inc EFX.N : JP Morgan réduit le prix cible de 272 $ à 260 $
* Equifax Inc EFX.N : Stifel réduit le prix cible de 295 $ à 253 $
* Eversource Energy ES.N : Jefferies relève le cours cible à 60 $ contre 54 $
* Exact Sciences Corp EXAS.O : BTIG relève le cours cible de 60 à 75 dollars
* Exagen Inc XGN.O : BTIG relève le cours cible de 11 $ à 13 $
* Exelon Corp EXC.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Expedia Group Inc EXPE.O : Wedbush relève le cours cible de 220 à 230 dollars
* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Citigroup relève le cours cible de 53 à 60
dollars
* First Solar Inc FSLR.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; cible
286 $
* FirstEnergy FE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 47 $ contre 45 $
* FS KKR Capital Corp FSK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 22 $, contre 24 $
auparavant
* Galapagos NV GLPG.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 29 $ à 40 $
* Galapagos NV GLPG.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de "market perform"
à "outperform"
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Benchmark relève le cours cible de 40 $ à 57 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : BTIG augmente le prix cible à 50 $ à partir de 35
* Gartner Inc. IT.N : Barclays ramène son objectif de cours à 270 dollars, contre 320
dollars auparavant
* Gartner Inc. IT.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de
pondération
* GeneDx Holdings Corp WGS.O : BTIG augmente le prix cible de 125 $ à 140 $
* General Electric GE.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 350 à 360 dollars
* General Electric Co GE.N : UBS augmente le prix cible à 366 $ de 344 $
* General Motors GM.N : Barclays relève le cours cible à 85 $ contre 77 $
* General Motors Co GM.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 65 $ contre 58 $
* General Motors Co GM.N : UBS relève l'objectif de cours à 85 $ contre 81 $
* Genuine Parts Co GPC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 146 $ contre
143 $
* Gladstone Commercial Corp GOOD.O : B. Riley réduit le prix cible de 16 $ à 12
$
* GM GM.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 61 $ à 73 $
* GM GM.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 65$ de 50
* GM GM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 85 $ contre 80 $ auparavant
* GM GM.N : Mizuho augmente le prix cible à 78 $ contre 67 $
* GM GM.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 66$ de 48
* GM GM.N : RBC augmente le prix cible à 86$ de 77
* GM GM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 92 $ à 100 $
* Green Plains Inc. GPRE.O : Oppenheimer relève le cours cible de 14 $ à 15 $
* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 $ à 90 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : Citigroup relève le prix cible de 62 $ à 70 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat
* H2O America HTO.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Halliburton HAL.N : HSBC relève l'objectif de cours de 23 à 30 dollars
* Halliburton HAL.N : HSBC relève la note d'achat de "hold" à "buy
* Halliburton Co HAL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 31 $ contre 29 $
auparavant
* Halliburton Co HAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 28 à 30 dollars
* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève le cours cible de 25 à 27 dollars
* Halliburton Co HAL.N : Stifel relève le prix cible de 27 à 32 dollars
* Halliburton Co HAL.N : Susquehanna relève le prix cible de 27 à 29 dollars
* Halliburton Co HAL.N : TD Cowen relève le prix cible de 35 à 38 dollars
* Halliburton Co HAL.N : UBS relève l'objectif de cours à 24 $ contre 23 $ auparavant
* Hanmi Financial Corp HAFC.O : KBW relève le cours cible de 29 à 30,5 dollars
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Leerink Partners relève le cours cible de 375 à 465 dollars
* Hecla Mining Co HL.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 13 $ à 16,5
$
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Piper Sandler initie avec une note neutre; PT
$24
* Hologic Inc HOLX.O : Jefferies relève le prix cible de 65 à 76 dollars
* Hologic Inc HOLX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 78 $ contre 80 $
* Hologic Inc HOLX.O : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré
* Hologic Inc HOLX.O : Raymond James abaisse le prix cible de "surperformer" à
"performer" sur le marché
* HP Inc HPQ.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre
* Hut 8 Corp HUT.O : B. Riley augmente le prix cible de 26 $ à 61 $
* Idacorp Inc IDA.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de
157 $
* Impinj Inc PI.O : Susquehanna augmente le prix cible de 180 $ à 235 $
* Ingredion Incorporated INGR.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 157 $ à
136 $
* Intel INTC.O : Wedbush relève le cours cible à 20 $ contre 19 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG relève l'objectif de cours à 589 $ contre 529 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Jefferies relève le prix cible de 550 à 560 dollars
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan relève le prix cible de 605 à 625 dollars
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 593 à
600 dollars
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Mizuho relève le prix cible de 520 à 575 dollars
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler relève le prix cible à 610 $ contre 595
$ auparavant
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Raymond James augmente le prix cible à 603 $ de 592 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC augmente le prix cible de 615 $ à 625 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Truist Securities relève le prix cible de 525 $ à 620
$
* Jack in the Box Inc. JACK.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $
* Kalvista Pharmaceuticals KALV.O : BofA Global Research réduit l'objectif de
cours à 29 $ contre 36 $
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 55 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible
32 $
* Knowles Corp KN.N : Susquehanna relève le cours cible de 18 $ à 23 $
* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 67 $ contre 75
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BTIG augmente le prix cible de 59 $ à 75 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Susquehanna relève le prix cible de 65 $ à 85 $
* Lineage Inc. LINE.O : Barclays réduit le prix cible de 51 $ à 47 $
* Lockheed Martin LMT.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 517 $ contre 519 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : UBS réduit le prix cible à 513 $ contre 514 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Susquehanna relève le cours cible de 140 à 190 dollars
* Manhattan Associates Inc MANH.O : Raymond James réduit le prix cible de 250 $ à 240 $
* Manhattan Associates Inc MANH.O : Stifel réduit le prix cible de 250 à 240 dollars
* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays réduit le prix cible de 247 $ à 244 $
* Matador Resources Co MTDR.N : Stephens réduit le prix cible à 85 $ contre 86 $
* Mattel Inc MAT.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 25 $ contre 30 $ auparavant
* Mattel Inc MAT.O : Jefferies ramène le prix cible de 25 à 23 dollars
* McDonald's Corp. MCD.N : Barclays relève le cours cible de 360 à 362 dollars
* Mercantile Bank Corp MBWM.O : Hovde Group réduit le prix cible de 57 $ à 53 $
* Mercantile Bank Corp MBWM.O : Raymond James réduit le prix cible de 55 $ à 52 $
* MGM Resorts International MGM.N : Stifel réduit le prix cible de 50 $ à 47 $
* Microsoft MSFT.O : Citigroup relève le cours cible à 682 $ contre 680 $
* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Stifel relève le cours cible de 92 $ à 97 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays relève le prix cible de 108 à 109 dollars
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 105 à 106 dollars
* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen relève le cours cible de 94 $ à 96 $
* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 1275 $ contre 1300 $
* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 1400$ contre 1500
* Netflix Inc NFLX.O : Rosenblatt Securities augmente l'objectif à 1 530,00 $ contre 1
515,00 $
* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush réduit le prix cible à 1400 $ de 1500 $
* Newmont NEM.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 98 $ à 115 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible
de 98
* Nextracker Inc NXT.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif
de prix 102
* Nisource, Inc. NI.N : Barclays augmente le prix cible de 44 $ à 46 $
* Northrop Grumman NOC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à
685 $ contre 650 $ auparavant
* Northrop Grumman NOC.N : BTIG relève l'objectif de cours à 680 $ contre 630 $
auparavant
* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 585 à 640 dollars
* Northrop Grumman Corp NOC.N : UBS relève le prix cible à 770 $, contre 769 $
auparavant
* Northwest Natural Holding Co NWN.N : BTIG initie avec une note d'achat; prix cible de
53
* OGE Energy Corp. OGE.N : Barclays augmente le prix cible de 47 $ à 51 $
* Omada Health, Inc. OMDA.O : Barclays relève le prix cible de 24 $ à 28 $
* Omnicom Group Inc OMC.N : Moffettnathanson relève le prix cible de 5 $ à 90 $
* One Liberty Properties Inc OLP.N : B. Riley réduit le prix cible de 30 $ à
26,5 $
* ONEOK Inc OKE.N : RBC réduit le prix cible de 88 $ à 79 $
* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan augmente le cours cible à 108 $ contre 103 $
* Paccar Inc PCAR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 97 $ à 108 $
* Paccar Inc PCAR.O : UBS augmente le prix cible de 100 $ à 103 $
* Pennymac Financial Services PFSI.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 135 à
138 dollars
* Pennymac Financial Services Inc. PFSI.N : Barclays relève l'objectif de 136 $ à 139 $
* Peoples Bancorp Inc PEBO.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note
d'achat; objectif de 33 $
* Performance Food Group Co PFGC.N : Barclays réduit le prix cible à 118$ de 120
* Personalis Inc PSNL.O : BTIG relève l'objectif de cours à 11 $ contre 6 $
auparavant
* Philip Morris PM.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 182 $
* Philip Morris PM.N : Stifel réduit le prix cible à 180 $ contre 186 $
* Portland General Electric Co POR.N : BTIG initie avec une note d'achat; prix cible 52
* Portland General Electric Company POR.N : Barclays augmente le prix cible de 43 $ à 47
$
* PPL Corp PPL.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 44 $
* Preferred Bank PFBC.O : Stephens relève le cours cible de 100 $ à 102 $
* Primoris Services Corp PRIM.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat;
objectif de 175
* Prologis Inc PLD.N : Citigroup relève le prix cible de 140 à 145 dollars
* PSEG PEG.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 98
* PTC Inc PTC.O : Baird relève le cours cible de 242 $ à 255 $
* Public Service Enterprise Group PEG.N : Barclays relève l'objectif de cours de 82 à 87
dollars
* Pultegroup Inc PHM.N : Citigroup réduit le prix cible à 135 $ contre 143 $
* Pultegroup Inc PHM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 136 $ contre 123 $
* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna relève le cours cible à 200 $ contre 190 $
* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève le cours cible de 190 à 195 dollars
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 215 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Truist Securities augmente le prix cible de 195 $ à 205
$
* RBB Bancorp RBB.O : Hovde Group relève le cours cible de 20 $ à 21 $
* RBB Bancorp RBB.O : KBW relève le prix cible de 21 $ à 23 $
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 46 $
contre 43 $
* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : BofA Global Research relève l'objectif de
cours de 122 $ à 128 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 16 $ à 28
$
* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 260 $ à
280 $
* RTX RTX.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 200 $ de 195 $
* RTX Corp RTX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 180,00 $ à 215,00 $
* RTX Corp RTX.N : UBS augmente le prix cible de 197 $ à 202 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 60 à 180 dollars
* Sarepta Therapeutics SRPT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours
à 18 $ contre 16 $
* Sempra SRE.N : BMO augmente le prix cible de 95 $ à 99 $
* Sempra SRE.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 106
* Service Corporation International SCI.N : Oppenheimer relève le cours cible
de 91 $ à 94 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 1 234 $ à 1 243 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : Barclays réduit le prix cible à 115 $ de 160 $
* Shoals Technologies Group SHLS.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat;
PT 12 $
* Simply Good Foods Co SMPL.O : Jefferies réduit le prix cible de 32 $ à 27 $
* Skywater Technology Inc SKYT.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; PT
25
* Southern Co SO.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Spire Inc SR.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 99
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : BMO réduit le prix cible de 170 $ à 120 $
* Starbucks Corp. SBUX.O : Barclays réduit le prix cible de 115 $ à 95 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : BMO augmente le prix cible de 155 $ à 167 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies augmente le prix cible de 165 $ à 180 $
* Stratégie MSTR.O : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; objectif de
prix de 485
* Stryker Corp SYK.N : Barclays relève le prix cible de 443 $ à 453 $
* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60$
contre 55
* Sweetgreen Inc. SG.N : Barclays ramène le cours cible de 10 à 8 dollars
* T1 Energy Inc TE.N : BTIG relève le cours cible de 3 à 7 dollars
* T1 Energy Inc TE.N : Needham initie la couverture avec une note d'achat; objectif de
prix 6
* Tempus AI Inc TEM.O : BTIG relève le prix cible de 85 $ à 96 $
* Tempus AI Inc TEM.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 70 $ à 105 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 213 à 235
dollars
* Terawulf Inc WULF.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 22$ contre 14
* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays réduit le prix cible à 14$ contre 15
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Jefferies réduit le prix cible à 28 $ contre 34 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho réduit le prix cible à 9$ de 14
* Terns Pharmaceuticals Inc. TERN.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 17 $
contre 20 $
* Texas Instruments TXN.O : Deutsche Bank ramène le cours cible de 190 à 185 dollars
* Texas Instruments TXN.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 175,00 $,
contre 192,00 $ auparavant
* Texas Instruments Inc TXN.O : Evercore ISI réduit le prix cible de 236 $ à 236 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies réduit le prix cible à 180 $ contre 185 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan ramène le cours cible à 210 $, contre 225 $
auparavant
* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho ramène le cours cible à 145 $, contre 150 $
auparavant
* Texas Instruments Inc TXN.O : Morgan Stanley ramène le cours cible à 175 $, contre 192
$ auparavant
* Texas Instruments Inc TXN.O : Rosenblatt Securities ramène le cours cible à 200 $,
contre 245 $ auparavant
* Texas Instruments Inc TXN.O : Stifel réduit le prix cible à 170 $, contre 185 $
auparavant
* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen ramène le cours cible à 200 $, contre 210 $
auparavant
* Texas Instruments Inc TXN.O : Truist Securities réduit le prix cible à 175 $ contre
196 $
* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Barclays réduit le prix cible de 189 à 187 dollars
* the Cheesecake Factory CAKE.O : Barclays réduit le prix cible de 62 $ à 50 $
* the Coca-Cola Company KO.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 81 $ à 82 $
* mosaic Corp. MOS.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 43 $ à 40 $
* wendy'S Company WEN.O : Barclays réduit le prix cible à 9 $ contre 11 $
* TKO Group TKO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 218 $ contre 212 $
* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan ramène le cours cible de 60 à 58 dollars
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : BofA Global Research réduit l'objectif
de prix à 74 $ contre 79 $
* United Rentals Inc URI.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de 1152 $
* Unity Software Inc U.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note de
maintien; PT 39
* Universal Health Services Inc UHS.N : Leerink Partners relève le prix cible de 262 $ à
276 $
* UPS UPS.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 92 $ contre 97 $
* Valmont Industries Inc VMI.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 400 $ à 415 $
* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève le prix cible de 450 à 475 dollars
* Venture Global Inc VG.N : RBC réduit le cours cible à 17 $ contre 20 $
* Vicor Corp VICR.O : Needham augmente le prix cible de "hold" à "buy
* W R Berkley Corp WRB.N : BMO passe de "market perform" à "underperform
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Benchmark augmente le prix cible de 18 $ à 25 $
* Washington Trust Bancorp Inc WASH.O : KBW relève l'objectif de cours de 29 à 30
dollars
* WEC Energy Group Inc WEC.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix
cible de 136 $
* WEC Energy Group, Inc. WEC.N : Barclays relève le prix cible de 100 $ à 110 $
* WEX Inc WEX.N : BofA Global Research relève le prix cible de neutre à achat
* Whitefiber Inc WYFI.O : B. Riley relève le cours cible de 34 à 44 dollars
* Wingstop Inc WING.O : Barclays réduit le prix cible à 330 $ contre 440 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 166 $ à
168 $
* Wolfspeed Inc WOLF.N : Susquehanna relève le cours cible de 1,50 $ à 30 $
* Xcel Energy XEL.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 96 $
* Yeti Holdings Inc YETI.N : Jefferies relève le cours cible de 53 $ à 70 $
* Yum! Brands Inc. YUM.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 163 $ contre 164 $