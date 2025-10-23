 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 307,79
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IBM en baisse après avoir annoncé un ralentissement de la croissance de l'informatique dématérialisée au troisième trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 00:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions d'IBM IBM.N chutent de ~6% à 270,9$ après la cloche

** IBM enregistre un ralentissement de la croissance dans le segment du nuage hybride, connu sous le nom de Red Hat; il a augmenté d'environ 14% au troisième trimestre par rapport à une croissance de 16% au trimestre précédent

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 16,33 milliards de dollars, dépassant les estimations de 16,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté de 2,65 $ au troisième trimestre dépasse les estimations de 2,45 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de plus de 30 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

IBM
288,140 USD NYSE +2,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank