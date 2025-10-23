IBM en baisse après avoir annoncé un ralentissement de la croissance de l'informatique dématérialisée au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions d'IBM IBM.N chutent de ~6% à 270,9$ après la cloche

** IBM enregistre un ralentissement de la croissance dans le segment du nuage hybride, connu sous le nom de Red Hat; il a augmenté d'environ 14% au troisième trimestre par rapport à une croissance de 16% au trimestre précédent

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 16,33 milliards de dollars, dépassant les estimations de 16,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté de 2,65 $ au troisième trimestre dépasse les estimations de 2,45 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de plus de 30 % depuis le début de l'année