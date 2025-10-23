 Aller au contenu principal
O'Reilly dépasse ses estimations trimestrielles et relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2025 grâce à une forte demande de pièces automobiles
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 00:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

O'Reilly Automotive ORLY.O a relevé mercredi le bas de sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour les résultats du troisième trimestre grâce à une forte demande de pièces automobiles de rechange.

Davantage de consommateurs choisissent de réparer leurs anciens véhicules plutôt que d'en acheter de nouveaux alors que les tarifs douaniers imposés par l'administration Trump continuent de faire pression sur l'industrie automobile.

O'Reilly prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel total compris entre 17,6 et 17,8 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 17,5 à 17,8 milliards de dollars.

L'entreprise, qui s'approvisionne en Chine et au Mexique - pays dont les produits sont soumis à des droits de douane élevés - a déclaré un bénéfice de 85 cents par action pour le trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 83 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 septembre s'est élevé à 4,71 milliards de dollars, dépassant également les prévisions de 4,69 milliards de dollars.

Les actions de la société ont légèrement augmenté dans les échanges après les heures de bureau.

