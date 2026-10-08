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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Evercore, Goldman Sachs
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 14:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Evercore et Goldman Sachs.

POINTS FORTS

* Applovin Corporation APP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 375 $

* BlackRock BLK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 300,00 $ à 1 290,00 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 330,00 $

* Goldman Sachs GS.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 1 050 dollars

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 339 $ à 439 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 137 $ à 120 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 345 $

* Amgen Inc AMGN.O : RBC relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 105 $ à 112 $

* Antero Resources Corporation AR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 57 $ à 51 $

* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 46 $

* Applied Digital Corpn APLD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 83 $ à 70 $

* Applied Digital Corp APLD.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 82 $ à 70 $

* Applied Digital Corporation APLD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Applovin Corporation APP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 375 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 185 $ à 168 $

* Archrock Inc AROC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Citigroup relève son objectif de cours de 215 $ à 248 $

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 47 $ à 27 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 145 $ à 105 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 265 $ à 245 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 297 $ à 295 $

* Bank of America BAC.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « conserver » contre

« acheter »; objectif de cours de 60 $ contre 64 $

* Bank of New York Mellon BNY.N : TD Cowen réitère sa recommandation « conserver » contre « acheter

»; objectif de cours de 160 $ contre 145 $

* Biogen BIIB.O : RBC abaisse son objectif de cours de 260 $ à 256 $

* Black Hills Corp BKH.N : BMO relève son objectif de cours de 83 $ à 86 $

* BlackRock BLK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 300,00 $ à 1 290,00 $

* BlackRock BLK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 1 245 $ à 1 230 $

* Blackstone Inc BX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 128 $ à 124 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à

« acheter »

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $

* C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 225 $ à 209 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Caribou Biosciences Inc CRBU.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Centerpoint Energy CNP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $

* Certara Inc CERT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Chime Financial Inc CHYM.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Citigroup C.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « acheter » contre «

conserver »; objectif de 150 $ contre 130 $

* Citizens Financial CFG.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours de 75 $ contre 78 $

* Clean Harbors CLH.N : Barclays relève son objectif de cours de 325 $ à 335 $

* Constellation Brands STZ.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 136 $ à 127 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 133 $ à 136 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 158 $ à 145 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Needham abaisse son objectif de cours de 185 $ à 150 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 161 $ à 125 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 185 $ à 182 $

* Crowdstrike CRWD.O : BMO relève son objectif de cours de 235 $ à 295 $

* Cummins CMI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 874 $ à 760 $

* CVR Energy Inc CVI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 52 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC relève son objectif de cours de 112 $ à 113 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 66 $ à 83 $

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* DT Midstream Inc DTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 154 $ à 144 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 210 $ à 165 $

* Elmet Group Co ELMT.O : Needham relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Entegris Inc ENTG.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 200 dollars

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 330,00 $

* Exelixis Inc EXEL.O : RBC abaisse son objectif de cours de 46 $ à 45 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Stifel relève son objectif de cours de 184 $ à 190 $

* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 160 $ à 129 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : TD Cowen reprend la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 60 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 126 $ à 110 $

* Forum Markets, Inc FRMM.O : Clear Street relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Forward Air Corp (Delaware) FWRD.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Franklin Templeton Inc BEN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 37,00 $

* Frontview Reit Inc FVR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $

* Gartner IT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 177 $ à 182 $

* Gatx Corporation GATX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 215 $ à 216 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à «

surpondération »

* Gilead GILD.O : RBC relève son objectif de cours de 123 $ à 126 $

* Goldman Sachs GS.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 1 050 dollars

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 78 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 218 $ à 176 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 119 $

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : JP Morgan attribue une première note « neutre »; objectif de

cours: 39 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 153,0 $ à 150,00 $

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 268 $ à 240 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : TD Cowen réintroduit sa recommandation « Achat »; objectif de

cours: 18 $ contre 23 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Mizuho relève son objectif de cours de 221 $ à 222 $

* Incyte INCY.O : RBC relève son objectif de cours de 109 $ à 114 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 200 $ à 160

$

* Invesco Ltd IVZ.N : KBW abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 38,00 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Baird relève son objectif de cours de 6 $ à 11 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 280 $ à 310 $

* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 292 $ à 289 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 151 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 299 $ à 296 $

* JP Morgan JPM.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « neutre » contre «

acheter »; objectif de cours de 370 $ contre 400 $

* Keycorp KEY.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours

de 23 $ contre 25 $

* Kirby Corp KEX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 170 $ à 169 $

* KKR & Co Inc KKR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Stifel relève son objectif de cours de 88 $ à 90 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 $ à 65 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 79 $ à 78 $

* Labcorp LH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 350 $ à 365 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Barclays relève son objectif de cours de 56 $ à 58 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stephens relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Latham Group Inc SWIM.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Lazard Inc LAZ.N : KBW abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à 39,00 $

* LCNB Corp LCNB.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 20 $

* Legence Corp. LGN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 101 $ à 82 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 142 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 86 $ à 75 $

* Lindblad Expeditions Holdings Inc LIND.O : Jefferies relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* LKQ Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* M&T Bank Corp MTB.N : TD Cowen réintroduit sa couverture avec une recommandation « neutre » contre

« acheter »; objectif de cours de 245 $ contre 250 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 304 $ à 457 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : JP Morgan lance une couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 125 dollars

* Mastec Inc MTZ.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 376 $ à 305 $

* McDonald's MCD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 295 $ à 250 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 620 $ à 638 $

* Minimed Group Inc MMED.O : Mizuho relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Moelis & Company MC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 68,00 $ à 66,00 $

* Moelis & Company MC.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Mongodb Inc MDB.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 440 $ à 450 $

* Morgan Stanley MS.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Hold »;

objectif de cours: 210 $

* MP Materials MP.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $

* MYR Group Inc MYRG.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 445 $ à 393 $

* Netflix Inc NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 83 $ à 80 $

* New Era Energy & Digital Inc NUAI.O : Roth MKM lance la couverture du titre avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 10 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 94 $ à 87 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »

au lieu de « acheter »; objectif de cours: 175 dollars

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 227 $ à 200 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 263 $ à 230 $

* One Gas Inc OGS.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours

de 103 $ à 80 $

* Owens Corning OC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 140 $ à 115 $

* Paccar Inc PCAR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 157 $ à 122 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 91 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève son objectif de cours de 65 $ à 89 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 21,00 $ à 19,00 $

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 300 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 195,00 $ à 159,00 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »

* PNC Financial Services PNC.N : TD Cowen reprend la couverture avec une recommandation « Hold » (ne

pas modifier) contre « Buy » (acheter); objectif de cours de 245 $ contre 260 $

* Presidio Production Co FTW.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer

»; objectif de cours: 15 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 99 $

* Proficient Auto Logistics Inc PAL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 254 $ à 265 $

* QXO Inc QXO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 26 $ à 15 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève son objectif de cours de 737 $ à 810 $

* Regions Financial RF.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « neutre » contre «

acheter »; objectif de cours de 30 $ contre 33 $

* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : Barclays relève son objectif de cours de 286 $ à 292 $

* Republic Services Inc RSG.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 249 $ à 240 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 159 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies fixe son objectif de cours à 330 $ contre 305 $ auparavant

* RPM International RPM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 126 $ à 115 $

* RXO Inc RXO.N : Stifel relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Ryder System Inc R.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Ryder System Inc R.N : Citigroup relève son objectif de cours de 283 $ à 285 $

* Saia Inc SAIA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 438 $ à 423 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* SEI Investments Company SEIC.O : KBW relève son objectif de cours de 119,00 $ à 122,00 $

* Senseonics Holdings Inc SENS.O : Stifel relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 127 $ à 91 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 17 $ à 13 $

* SM Energy Co SM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 47 $

* Solv Energy Inc MWH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 34 $

* State Street Corp STT.N : TD Cowen réintroduit sa recommandation « Achat »; objectif de cours de

205 $ contre 155 $

* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 804 $ à 742 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* T. Rowe Price Group Inc TROW.O : KBW abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à 112,00 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Barclays relève son objectif de cours de 284 $ à 294 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* The Carlyle Group Inc CG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 64 $ à 53 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Stonex relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Thor Industries Inc THO.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $

* TPG Inc TPG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 64 $ à 60 $

* Travel + Leisure Co TNL.N : JP Morgan attribue une première note « neutre »; objectif de cours: 70

dollars

* Trex Company Inc TREX.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Trex Company Inc TREX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 23 $ à 57 $

* Truist Financial Corp TFC.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »

contre « acheter »; objectif de cours de 52 $ contre 60 $

* Twilio Inc TWLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 335 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 150 $

* TXO Partners LP TXO.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours de 22 $

* U.S. Bancorp USB.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours de 70 $ contre 66 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 34 $

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : RBC relève son objectif de cours de 677 $ à 708 $

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* Unity Software Inc U.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Universal Display Corp OLED.O : Citigroup abaisse sa recommandation de « neutre » à « vendre »

* Universal Display Corp OLED.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 85 $ à 71 $

* USA Compression Partners, LP USAC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 339 $ à 439 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 434 $

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 341 $ à 338 $

* Waste Connections Inc WCN.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 199 $ à 184 $

* Waste Management Inc WM.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Wells Fargo WFC.N : TD Cowen reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

contre « Conserver »; objectif de cours de 95 $ contre 100 $

* Werner Enterprises, Inc WERN.O : Stifel relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Workday Inc WDAY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $

* Xerox Holdings Corp XRX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 3,45 $ à 2,5 $

* XPO Inc XPO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 257 $ à 230 $

Valeurs associées

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AMGEN
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AMPHENOL RG-A
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ANTERO RESOURCES
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APA
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APPLIED DIGITAL
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APPLOVIN RG-A
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ARCBEST
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ARISTA NE
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ARRIVENT BIO
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AVIS BUDGET GROU
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BANK OF AMERICA
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BIOGEN
222,1500 USD NASDAQ 0,00%
BLACK HILLS
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BLACKROCK
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BLACKSTONE
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BOOZ ALLEN HAM RG-A
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BUILDERS FIRSTSO
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C.H.ROBINSON WLD
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CENTERPOINT ENERGY
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75,840 USD NYSE 0,00%
FORWARD AIR
15,3700 USD NASDAQ 0,00%
FRANKLIN TEMP
32,485 USD NYSE 0,00%
GARTNER
185,800 USD NYSE 0,00%
GATX
163,420 USD NYSE 0,00%
GENERAC HLDGS
221,450 USD NYSE 0,00%
GILEAD SCIENCES
146,8500 USD NASDAQ 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
887,000 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX 0,00%
HALOZYME THERAPE
110,7900 USD NASDAQ 0,00%
HERC HOLDINGS
124,485 USD NYSE 0,00%
HF SINCLAIR
115,520 USD NYSE 0,00%
HILTON GRAND
34,600 USD NYSE 0,00%
HOULIHAN LOKEY RG-A
125,190 USD NYSE 0,00%
HUBSPOT
220,220 USD NYSE 0,00%
HUNTINGTON BANCS
15,1700 USD NASDAQ 0,00%
HYATT HOTELS RG-A
157,090 USD NYSE 0,00%
INCYTE
113,4400 USD NASDAQ 0,00%
INSTALLED BLDN P
184,360 USD NYSE 0,00%
INVESCO
30,490 USD NYSE 0,00%
IOVANCE BTHRPTCS
12,9150 USD NASDAQ 0,00%
IQVIA HOLDINGS
258,100 USD NYSE 0,00%
J.B.HUNT TRANSP
222,6400 USD NASDAQ 0,00%
JACKSN FINL RG-A
130,340 USD NYSE 0,00%
JAZZ PHARMACEUTI
231,1900 USD NASDAQ 0,00%
JPMORGAN CHASE
329,480 USD NYSE 0,00%
KEYCORP
19,845 USD NYSE 0,00%
KIRBY
137,365 USD NYSE 0,00%
KKR & CO
89,690 USD NYSE 0,00%
KNGHT-SWFT RG-A
63,610 USD NYSE 0,00%
KODIAK GAS SER
54,660 USD NYSE 0,00%
LABCORP HLDGS
312,000 USD NYSE 0,00%
LAMB WST HLDG-WI
48,080 USD NYSE 0,00%
LATHAM GROUP
6,3700 USD NASDAQ 0,00%
LAZARD
35,820 USD NYSE 0,00%
LCNB
18,7000 USD NASDAQ 0,00%
LEGENCE RG-A
53,3500 USD NASDAQ 0,00%
LEIDOS HOLDG
113,540 USD NYSE 0,00%
LEVI STRAUSS RG-A
19,515 USD NYSE 0,00%
LIMBACH HLDGS
50,9700 USD NASDAQ 0,00%
LINDBLAD EXPEDIT
35,0100 USD NASDAQ 0,00%
LKQ
22,0300 USD NASDAQ 0,00%
M&T BANK
216,670 USD NYSE 0,00%
MARATHON PETRO
442,260 USD NYSE 0,00%
MARRIOTT VCT WLD
103,000 USD NYSE 0,00%
MASTEC
223,480 USD NYSE 0,00%
MCDONALD'S
230,870 USD NYSE 0,00%
MEDPACE HOLDINGS
604,2500 USD NASDAQ 0,00%
MINIMED GRP
19,1100 USD NASDAQ 0,00%
MIRUM RG REG S-AI
80,6400 USD NASDAQ 0,00%
MOELIS & CO RG-A
56,155 USD NYSE 0,00%
MONGODB-A
363,0300 USD NASDAQ 0,00%
MORGAN STANLEY
189,650 USD NYSE 0,00%
MP MATERIALS RG-A
46,305 USD NYSE 0,00%
MYR GROUP
313,0800 USD NASDAQ 0,00%
NETFLIX
69,7000 USD NASDAQ 0,00%
NEW ERA ENERGY
5,5300 USD NASDAQ 0,00%
NEW ERA HELIUM
0,4715 USD NASDAQ +3,17%
NEXTERA ENERGY
77,045 USD NYSE 0,00%
NORTHERN TRUST
168,1800 USD NASDAQ 0,00%
OLD DOMINION FRE
175,6100 USD NASDAQ 0,00%
ONE GAS
72,650 USD NYSE 0,00%
OWENS CORNING
114,600 USD NYSE 0,00%
PACCAR
106,8600 USD NASDAQ 0,00%
PAR PACIFIC HLDN
86,120 USD NYSE 0,00%
PATRICK INDUSTR.
64,9200 USD NASDAQ 0,00%
PBF ENER RG-A
83,660 USD NYSE 0,00%
PERELLA WEINBG RG-A
15,1300 USD NASDAQ 0,00%
PHILLIPS 66
271,510 USD NYSE 0,00%
PJT PARTNERS RG-A
137,730 USD NYSE 0,00%
PNC FINL SER
217,705 USD NYSE 0,00%
PRIMORIS SVCS
82,170 USD NYSE 0,00%
PROFICIENT
3,4200 USD NASDAQ 0,00%
PTC THERAPEUTICS
63,2300 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
104,20 USD Ice Europ +2,96%
Pétrole WTI
91,80 USD Ice Europ +3,20%
QUEST DIAGNOSTIC
227,100 USD NYSE 0,00%
REGENERON PHARMACEUTICALS
742,1200 USD NASDAQ 0,00%
REGIONS FINANCIA
26,695 USD NYSE 0,00%
REINSURNCE GR AM
251,480 USD NYSE 0,00%
REPUBLIC SERVICE
216,190 USD NYSE 0,00%
RHYTHM PHARM
88,4500 USD NASDAQ 0,00%
RXO
28,380 USD NYSE 0,00%
RYDER SYSTEM
232,380 USD NYSE 0,00%
RYL CARIBBEAN CR
282,360 USD NYSE 0,00%
SAIA
334,7200 USD NASDAQ 0,00%
SAREPTA
17,5000 USD NASDAQ 0,00%
SEI INVESTMENTS
102,0700 USD NASDAQ 0,00%
SENSEONIC HLDGS
9,1600 USD NASDAQ 0,00%
SHOALS TECH RG-A
8,3900 USD NASDAQ 0,00%
SITEONE LANDSCAP
86,310 USD NYSE 0,00%
SIX FLAGS ENT
11,630 USD NYSE 0,00%
SM ENERGY
35,250 USD NYSE 0,00%
SOLV ENERGY RG-A
25,7500 USD NASDAQ 0,00%
STATE STREET
174,160 USD NYSE 0,00%
STERLING INFRA
534,1300 USD NASDAQ 0,00%
SUPER MICRO
44,9400 USD NASDAQ 0,00%
T ROWE PRICE GRP
104,0700 USD NASDAQ 0,00%
TARGA RESOURCES
284,050 USD NYSE 0,00%
TEXAS CAP BANC
90,5800 USD NASDAQ 0,00%
THE CARLYLE GRP
37,8000 USD NASDAQ 0,00%
THE ELMET GRP
21,6200 USD NASDAQ 0,00%
THOR INDUSTRIES
65,840 USD NYSE 0,00%
TPG RG-A
44,5100 USD NASDAQ 0,00%
TRAVEL+LEISURE
62,895 USD NYSE 0,00%
TREX
43,830 USD NYSE 0,00%
TRUIST FINL
45,575 USD NYSE 0,00%
TWILIO-A
272,970 USD NYSE 0,00%
TWIST BIOSCIENCE
155,6500 USD NASDAQ 0,00%
TXO PARTNERS
13,900 USD NYSE 0,00%
UNITED PARKS
32,790 USD NYSE 0,00%
UNITED THERAPEUT
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UNIVERSAL DISPLA
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US BANCORP
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USA COPMRESS PRT
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2026 à 14:19:59.

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