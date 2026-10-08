Margaret Hamilton, mère du système informatique du programme Apollo, est morte

Photo non datée de Margaret Hamilton, membre du laboratoire Draper, qui travailla sur l'ordinateur Apollo ( Smithsonian National Air and Space Museum / HO )

Margaret Hamilton, scientifique américaine ayant dirigé l'élaboration du système informatique utilisé par le programme Apollo et par conséquent grande figure de la conquête de la Lune, est morte à l'âge de 90 ans.

Le décès de cette femme pionnière dans l'univers très masculin des chercheurs a été annoncé mercredi par le Massachusetts Institute of Technology (MIT), où elle a travaillé près de vingt ans.

"Margaret Hamilton, une informaticienne d'une grande influence, connue pour avoir dirigé l'équipe" chargée du développement du système informatique au "MIT pendant le programme Apollo de la Nasa, est décédée le 30 septembre", a écrit la prestigieuse institution sur son site internet.

Le chef de la Nasa, Jared Isaacman, a salué sur X une "pionnière dont le travail a contribué à rendre possibles le programme Apollo et les premiers voyages de l'homme vers la Lune".

"La meilleure façon d'honorer son héritage est de reprendre là où sa génération s'est arrêtée et de ne jamais cesser d'aller de l'avant", a-t-il ajouté.

Le célèbre programme Apollo avait permis aux Américains de battre l'Union soviétique durant la première course à la Lune, dans les années 60 et 70.

Dans une interview en 2017 pour le Musée de l'Histoire de l'ordinateur, situé en Californie, Margaret Hamilton avait comparé le moment du premier pas sur la Lune, le 20 juillet 1969, au "flash" que l'on peut ressentir quand on voit défiler sa vie devant soi.

"J'ai vu défiler la vie Apollo, je me suis dit: +Mon Dieu, regarde ce qui se passe. Nous l'avons fait ! Cela a marché !+", a-t-elle relaté.

Margaret Hamilton, mathématicienne de la NASA et pionnière du logiciel informatique, écoute l'hommage qui lui est rendu avant de recevoir la Médaille présidentielle de la Liberté à la Maison Blanche, à Washington, le 22 novembre 2016 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

La mission de la Nasa Artémis 3, qui doit renvoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis la dernière mission Apollo en 1972, est prévue pour 2027, après plusieurs retards.

Née en 1936 dans l'État de l'Indiana, Margaret Hamilton a étudié les mathématiques avant de travailler au département de météorologie du MIT, puis sur le premier système de défense aérienne américain.

En 1965, elle postule à un laboratoire de l'université, "the Instrumentation Lab", spécialisé dans la conception d'instruments aéronautiques et alors à la recherche d'experts pour développer un programme informatique afin "d'envoyer un homme sur la Lune".

"Intriguée par ce défi", Margaret Hamilton "a été embauchée comme première programmeuse d'Apollo au MIT, devenant ainsi la première femme programmeuse du projet", peut-on lire dans le communiqué de l'université lui rendant hommage.

En 1968, elle dirigeait l'équipe chargée de mettre au point le logiciel du programme lunaire.

Huit ans plus tard, en 1976, Margaret Hamilton quitte le MIT pour fonder sa propre entreprise d'informatique.

Devenue une figure emblématique de femme scientifique, elle est notamment connue du grand public grâce à une photo la représentant, lunettes rondes et grand sourire, à côté d'une pile de code informatique faisant sa taille.