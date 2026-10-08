Wall Street ouvre en baisse, pénalisée par le pétrole et l'obligataire

Un panneau de rue indiquant Wall Street

La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse jeudi, la progression des prix du pétrole maintenant la pression sur le marché obligataire, ​où les rendements avoisinant leurs plus hauts niveaux depuis plus de deux décennies.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 178,49 points, soit 0,35%, à 51.001,38 points et le Standard & Poor's 500, ​plus large, recule de 0,37% à 7.772,87 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,49% à 27.403,64 points.

Les prix du pétrole grimpent de ​4%, portant le Brent au-dessus des 104 dollars le ⁠baril, les investisseurs observant avec inquiétude les attaques contre des navires dans le Golfe, ‌qui surviennent alors même que les producteurs de la région avaient réussi à augmenter leurs exportations après le choc provoqué par le conflit.

Les dernières tensions entre ​l'Arabie saoudite et les rebelles ‌houthis du Yémen, qui ont entrepris de prendre le contrôle du ⁠détroit stratégique de Bab el-Mandeb, ajoutent encore à la nervosité.

Un pétrole plus cher entraîne un risque accru d'inflation, ce qui fait progresser les rendements obligataires et pèse sur le marché d'actions.

Le rendement ⁠des Treasuries à dix ‌ans, baromètre mondial de la dette souveraine, avance de 1,7 points de base ⁠à 5,2944%, réduisant quelque peu ses gains dans l'après-midi mais restant proche de son plus ‌haut niveau depuis 2002. Le deux ans gagne 3,8 points de base à ⁠4,8017%.

Les secteurs considérés comme les plus à risque, tels que le secteur ⁠technologique, en subissent les ‌conséquences, les investisseurs observant avec prudence leurs besoins croissants de financement, ce qui les amène à ​entrer en concurrence avec les États pour attirer ‌des capitaux.

Le Wall Street Journal a rapporté mercredi que Broadcom s'apprêtait à lever 50 milliards de dollars pour financer OpenAI, ​tandis qu'Oracle chercherait également à obtenir des fonds.

La saison des résultats trimestriels approche, et les grandes banques américaines présenteront leurs résultats la semaine prochaine, ce qui incite à la ⁠prudence.

Aux valeurs, Nvidia recule de 1,43% et Broadcom de 1,88%.

Pepsi, qui a annoncé jeudi son intention de mettre en oeuvre de nouvelles mesures de réduction des coûts, prend grappille 0,75%. Le groupe a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel.

Levi Strauss recule de 2,6% après la publication de ses résultats trimestriels.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Benoit Van Overstraeten)