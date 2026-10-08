Ukraine : une frappe russe contre deux bus fait au moins 30 morts dans l'est

Cette photo publiée par le bureau du procureur de la région de Donetsk, dans l'Est de l'Ukraine, montre l'un des bus détruits par une frappe russe à Kramatorsk, proche de la ligne de front, le 8 octobre 2026 ( Donetsk Region Prosecutor's Office / Handout )

Un bombardement russe contre deux bus jeudi a fait au moins 30 morts à Kramatorsk, une ville clé sur le front dans l'est de l'Ukraine, l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières semaines à laquelle Kiev a promis une "réponse".

La veille, des frappes russes avaient déjà fait 30 morts dans tout le pays, dont 22 dans un même immeuble d'habitation à Prylouky (nord), éventré par un missile.

Une nette escalade dans les bombardements russes depuis l'été éclipse les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre en Ukraine déclenchée en 2022 par la Russie. Le déplacement en septembre à Kiev et à Moscou des émissaires de Donald Trump pour relancer des négociations n'a pour l'heure débouché sur aucune avancée.

A cet égard, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a jugé jeudi "l'impasse" actuelle dans le conflit "très dangereuse".

Dans la matinée, une bombe planante russe a touché dans une rue de Kramatorsk deux bus en service et un immeuble résidentiel, ont dit les autorités.

Le dernier bilan des autorités de 30 morts et 18 blessés risque de s'alourdir, a prévenu Volodymyr Zelensky, selon lequel "les médecins se battent en ce moment pour sauver des vies".

Le chef de l'Etat ukrainien a promis que cette attaque ne resterait "pas sans réponse" et accusé la Russie de tenter de "détruire toute vie dans le Donbass", le grand bassin minier de l'est de l'Ukraine dont Moscou revendique l'annexion sans en contrôler l'intégralité.

Les bombardements russes ont aussi fait trois morts dans le village de Bilenke, près de Kramatorsk, où un corps a été retrouvé dans les décombres d'une maison, ont dit les services de secours.

Le gouverneur régional, Vadym Filachkine, a annoncé la suspension des transports publics à Kramatorsk et dans la ville voisine de Sloviansk à la suite de la "nette détérioration de la situation sécuritaire".

Des images diffusées par le parquet ukrainien montrent un bus calciné et des corps floutés gisant au sol.

"Crime de guerre"

Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "crime de guerre".

Brièvement occupée par des séparatistes prorusses en 2014 avant d'être reprise par les forces ukrainiennes, Kramatorsk constitue un important centre logistique pour l'armée ukrainienne dans la région de Donetsk, à l'épicentre des combats.

L'armée ukrainienne mène depuis plusieurs semaines une contre-offensive dans ce secteur du front, assurant y avoir repris plusieurs kilomètres carrés.

Kiev a aussi été prise pour cible jeudi.

Des attaques russes y ont fait trois morts et 14 blessés, a affirmé son maire, Vitali Klitschko.

L'une d'elles a fait un mort et 11 blessés, dont neuf ont été hospitalisés, et une autre a déclenché un incendie dans un bâtiment de plusieurs étages où les secouristes ont découvert "les corps de deux personnes" et deux blessés, a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux.

Parallèlement, l'Ukraine intensifie ses attaques sur le territoire russe.

Pour la première fois, un drone ukrainien a atteint un centre de données du géant russe de la tech, Yandex, dans la région russe de Riazan, a déclaré jeudi l'entreprise à l'AFP.

Kiev estime que les bombardements ukrainiens en Russie, notamment sur des installations énergétiques et logistiques, sont une réponse "juste" aux frappes dévastatrices de Moscou quasi-quotidiennes depuis le déclenchement de l'invasion russe.

Cette attaque sur Yandex survient après plusieurs bombardements russes massifs sur des entrepôts ukrainiens de nourriture et de médicaments, des ponts, des opérateurs téléphoniques et des centres de données.