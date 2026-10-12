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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Biogen, Datadog, Tesla
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 15:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Biogen, Datadog et Tesla.

POINTS FORTS

* Biogen BIIB.O : J.P. Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours

de 210 à 300 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 413 $ à 433 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 276 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 60 $ à 100 $

* Acadia Realty Trust AKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Adm ADM.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 77 $ à 75 $

* Aevex Corp AVEX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 512 $ à 523 $

* Aflac Incorporated AFL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 137 $ à 133 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 122 $ à 116 $

* Agree Realty Corporation ADC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 87 $ à 74 $

* AH Realty Trust, Inc AHRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* AIG AIG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 88 $ à 86 $

* AIG AIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* Alexander'S Inc ALX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 212 $ à 192 $

* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 48 $ à 41 $

* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : BMO abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché

» à « sous-performance »

* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 19 $ à 10 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 21 $ à 12 $

* Alkami Technology Inc ALKT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 21 $ à 15 $

* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : TD Cowen abaisse son objectif de coursde 38 $ à 36 $

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter

»

* Allstate Corp ALL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 336 $ à 340 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250 $ à 232 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 43 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Ally Financial Inc ALLY.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55,00 $ à 43,00 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 375 $ à 395 $

* Amazon.com Inc AMZN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 338 $ à 329 $

* American Bitcoin Corp ABTC.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 22 $

* American Electric Power Company Inc AEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 129 $ à 120 $

* American Express Company AXP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 360 $

* American Financial Group Inc AFG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 153 $ à 147 $

* American Financial Group Inc AFG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 175 $ à 166 $

* American Healthcare Reit Inc AHR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $

* American International Group Inc AIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $

* American Savings Bank Na ASBH.N : KBW lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le

marché »

* American Savings Bank Na ASBH.N : KBW lance sa couverture avec un objectif de cours de 19 $

* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »

* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Ametek AME.N : Citigroup relève son objectif de cours de 261 $ à 263 $

* Amgen Inc AMGN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 450 $ à 415 $

* Amgen Inc AMGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 317 $ à 328 $

* Amgen Inc AMGN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 435 $ à 430 $

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Antero Resources Corporation AR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $

* Apa Corporation APA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Api Group Corporation APG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 54 $ à 55 $

* Apollo APO.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 159 $ à 154 $

* Appian Corp APPN.O : Barclays relève son objectif de cours de 26,00 $ à 30,00 $

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $

* Aramark ARMK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 74 $ à 75,5 $

* Ares Management Corporation ARES.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 163 $ à 159 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250 $ à 242 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 291 $ à 284 $

* Artisan Partners Asset Management Inc APAM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 37 $ à 33 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 257 $ à 218 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $

à 31 $

* Atricure Inc ATRC.O : BTIG relève son objectif de cours de 55 $ à 63 $

* Autonation AN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 232 $ à 188 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 209 $ à 208 $

* Avita Medical Inc RCEL.O : BTIG relève son objectif de cours de 11 $ à 15 $

* Axogen Inc AXGN.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Axogen Inc AXGN.O : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 52 dollars

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours de 30 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $

* Biogen BIIB.O : BMO relève son objectif de cours de 208 $ à 220 $

* Biogen BIIB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $

* Biogen BIIB.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 210 $ à

300 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Raymond James passe de « surperformer » à « achat fort »

* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 190 $ à 1 212 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 154 $ à 144 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 23 $ à

20 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Bloom Energy Corporation BE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 264 $ à 289 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Boeing BA.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 298 $ à 278 $

* Boise Cascade Co BCC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 90 $ à 78 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Brookfield Business Holdings Corp BBUC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 87 $ à 81 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW relève son objectif de cours de 74 $ à 77 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Brown & Brown Inc BRO.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 82 dollars

* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 69 $ à 68 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Bunge BG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $

* BXP Inc BXP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 66 $

* BXP Inc BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 88 $ à 72 $

* Byrna Technologies Inc BYRN.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 220 $ à 153 $

* C3.Ai Inc AI.N : Northland Capital relève sa recommandation à « surperformer » et augmente son objectif de

cours de 10 $ à 16 $

* California Resources Corporation CRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 71 $

* Camden Property Trust CPT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 113 $ à 96 $

* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 119 $ à 102 $

* Cantor Equity Partners II Inc SECZ.N : Stonex relève son objectif de cours de 12 $ à 18 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 246 $ à 227 $

* Caretrust Reit Inc CTRE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Carlsmed Inc CARL.O : BTIG relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Carlyle Group Inc CG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 54 $ à 42 $

* Carter'S Inc CRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 42 $ à 30 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 950 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : TD Cowen relève son objectif de cours de 334 $ à 342 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 164 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à 56 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 336 $

* Chevron Corporation CVX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 233 $ à 253 $

* Chevron Corporation CVX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 224 $ à 234 $

* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Morgan Stanley relève son objectif de 91 $ à 92 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 195 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 187 $ à

193 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 190 $ à 171 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 1 $, le portant à 41 $

* Cloudflare Inc NET.N : Barclays relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $

* CNA Financial Corp CNA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $

* Cognex Corp. CGNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Community Financial System Inc CBU.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $

* Community Healthcare Trust Inc CHCT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Compass Inc COMP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 10 $

* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Leerink Partners attribue la note « surperformer »

* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Leerink Partners attribue une note « surperformer » avec un

cours cible de 4 $

* Copt Defense Properties CDP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $

* Corebridge Financial CRBG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $

* Corebridge Financial CRBG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Corebridge Financial CRBG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Csquare Inc CSQR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* CubeSmart CUBE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Cummins CMI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 790 $ à 630 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* CVS Health Corporation CVS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 119 $ à 112 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 83 $

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 290,00 $ à 300,00 $

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 550 $ à 560 $

* Dexcom Inc DXCM.O : BTIG relève son objectif de cours de 90 $ à 96 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Diamondrock Hospitality Co DRH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 231 $ à 226 $

* Diversified Energy Co DEC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Dominion Energy D.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 66 $ à 62 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse son cours-cible de 129 $ à 121 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Dynatrace, Inc DT.N : Barclays relève son objectif de cours de 60,00 $ à 71,00 $

* Dynatrace, Inc DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Easterly Government Properties Inc DEA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 236 $ à 219 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 268 $ à 246 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 77 $

* eBay EBAY.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste des valeurs favorites

* eBay EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 127 $ à 132 $

* eBay Inc EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 127,00 $ à 132,00 $

* eBay Inc EBAY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 92 $ à 91 $

* Edison International EIX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 61 $ à 59 $

* Edison International EIX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 63 $ à 62 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Enovis Corporation ENOV.N : Needham abaisse son objectif de cours de 52 $ à 34 $

* Entergy ETR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 122 $ à 119 $

* Equillium Inc EQ.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 6 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 340 $ à 1 300 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 336 $ à 303 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 352 $ à 326 $

* Evercore Inc EVR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 389 $ à 367 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 151 $

* Fastenal Company FAST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 52 $ à 60 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 141 $ à 124 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 149 $ à 131 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $

* First Solar Inc FSLR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 229 $ à 270 $

* First Solar Inc FSLR.O : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* FirstEnergy FE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 51 $ à 47 $

* FirstEnergy Corp. FE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

* Five9 Inc FIVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 34,00 $ à 40,00 $

* Ford F.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $

* Franklin Templeton Inc BEN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Franklin Templeton Inc BEN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 91 $ à 81 $

* GE Healthcare GEHC.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 79 $ à 75 $

* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 137 $

* Gilead GILD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 162 $ à 168 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 202 $ à 205 $

* Globe Life Inc GL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 190 $ à 191 $

* GM GM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* GM GM.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »

* Goosehead Insurance GSHD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $

* Goosehead Insurance GSHD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 72 $ à 66 $

* Greif Inc GEF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 97 $ à 94 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 329 $ à 300 $

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 431 $ à 460 $

* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Healthpeak Properties, Inc DOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $

* Helmerich & Payne Inc HP.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $

* Helmerich & Payne Inc HP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 175 $ à 150 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter

»

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 29 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 332 $ à 336 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Honeywell Technologies HON.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 279 $ à 270 $

* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 255 $ à 235 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 152 $ à 150 $

* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 83 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Humana HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 475 $ à 525 $

* Humana HUM.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Humana HUM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 415 $ à 475 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 209 $ à 211 $

* Idacorp Inc IDA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 163 $ à 145 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Keybanc initie la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Impinj Inc PI.O : Barclays relève son objectif de cours de 176 $ à 200 $

* Innovative Industrial Properties Inc IIPR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 297 $ à 257 $

* Insulet Corporation PODD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 190 $

* Intapp Inc INTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 38 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de

102 dollars

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 166 $ à 167 $

* International Paper Co IP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 49 $ à 41 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 469 $ à 454 $

* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 147 $ à 135 $

* Janus Living Inc JAN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* JLL JLL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 437 $ à 372 $

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Kilroy Realty Corporation KRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 377 $ à 348 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 33 $ à 27 $

* KKR KKR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 118 $ à 103 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 81 $ à 72 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 96 $ à 126 $

* Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 88 $ à 77 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 405 $ à 361 $

* Lazard Inc LAZ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $

* Lear Corporation LEA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 143 $ à 139 $

* Lincoln National Corp LNC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Lincoln National Corporation LNC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $

* Lineage Inc LINE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 36 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 461 $ à 397 $

* LP Building Solutions LPX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 94 $ à 90 $

* LP Building Solutions LPX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 74 $ à 64 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 377 $ à 380 $

* Ltc Properties Inc LTC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Lucid Group Inc LCID.O : RBC abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 40 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 27 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180 $ à 250 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 321 $ à 488 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 413 $ à 433 $

* Marriott MAR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 380 $ à 384 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 182 $ à

177 $

* Marsh & McLennan Companies Inc MRSH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 202 $ à 186 $

* Marsh MRSH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 188 $ à 183 $

* Masco Corporation MAS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 77 $ à 75 $

* Mattel Inc MAT.O : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Mbx Biosciences Inc MBX.O : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 84 $

* Mediaalpha Inc MAX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 125 $ à 145 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 177 $ à 176 $

* Merck & Co Inc MRK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 93 $ à 82 $

* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 109 $ à 110 $

* MGM Resorts International MGM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $

* Microsoft MSFT.O : Barclays relève son objectif de cours de 512 $ à 600 $

* Microsoft MSFT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 152 $ à 128 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 121

$

* Minimed Group Inc MMED.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 22 dollars

* Moelis & Company MC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 108 $ à 107 $

* National Health Investors Inc NHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 65 $

* Navient Corporation NAVI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 8,00 $ à 8,50 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 130

dollars

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Netstreit Corp. NTST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : BMO abaisse son objectif de cours de 164 $ à 150 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* NNN Reit Inc NNN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 59 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $

* Onity Group Inc ONIT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 155 $ à 135 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 170 $ à 140 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 73 $ à 77 $

* Owens Corning OC.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 169 $ à 128 $

* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 140 $ à 115 $

* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 140 $ à 120 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 167 $ à 161 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 270 $ à 246 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 232 $ à 1 234 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève son objectif de cours de 210,00 $ à 250,00 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays relève son objectif de cours de 154,00 $ à 162,00 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : Barclays relève son objectif de cours de 39,00 $ à 43,00 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Pepsico Inc PEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 133 $ à 126 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $

* Pershing Square Inc PS.N : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »

* PG&E Corp PCG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* PG&E Corporation PCG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève son objectif de cours de 216 $ à 282 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 276 $

* Phreesia PHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Piper Sandler PIPR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 81 $ à 75 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 27 $

* Plumas Bancorp PLBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Pool Corporation POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 175 $

* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* PPL Corp PPL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 104 $ à 107 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 115 $ à 113 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $

* Prologis Inc PLD.N : BMO abaisse son objectif de cours de 163 $ à 152 $

* Prologis Inc PLD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 168 $ à 150 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Leerink Partners attribue la note « surperformer »

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Leerink Partners attribue une note « surperformance » avec un

objectif de cours de 190 dollars

* Prudential Financial PRU.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 130 $ à 132 $

* Prudential Financial PRU.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 109 $ à 108 $

* Prudential Financial PRU.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $

* Prudential Financial PRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 104 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 374 $ à 319 $

* Q32 Bio Inc QTTB.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 40 $

* Ralliant Corporation RAL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $

* Rayonier Inc RYN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $

* Rayonier Inc RYN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Realty Income Corporation O.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 71 $ à 62 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 78 $ à 69 $

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Regency Centers Corp REG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 102 $ à 87 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 891 $ à 908

$

* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 291 $ à

292 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 105 $ à 130 $

* Rithm Capital Corp. RITM.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Rli Corp RLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 74 $ à 69 $

* Rli Corp. RLI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 57 $ à 51 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Evercore ISI lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Evercore ISI lance sa couverture avec un objectif de cours de 130 dollars

* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14,00 $ à 12,50 $

* Root Inc ROOT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Root Inc ROOT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $

* Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 388 $ à 358 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $

* Sabra Health Care Reit Inc SBRA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Stephens relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $

* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 160 $ à 285 $

* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research passe de « sous-performance » à « acheter »

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* Sallie Mae SLM.O : Morgan Stanley passe de « neutral » à « surpondérer »

* Sallie Mae SLM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 28,00 $ à 30,00 $

* Sanmina Corporation SANM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Scansource Inc SCSC.O : Barclays relève son objectif de cours de 43 $ à 51 $

* Schrodinger Inc SDGR.O : BMO relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Select Water Solutions Inc WTTR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW abaisse son objectif de cours de 102 $ à 90 $

* Sempra SRE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 103 $ à 90 $

* Sempra SRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 102 $ à 99 $

* Servicenow Inc NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 134,00 $ à 160,00 $

* Shoulder Innovations Inc SI.N : BTIG relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 52 $ à 45 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 278 $ à 252 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 285 $ à 254 $

* Skydance SKYD.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 16 $ à 11 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 79 $ à 64 $

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* SLM Corp SLM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 28,00 $ à 30,00 $

* SLM Corp SLM.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 89 $ à 68 $

* Sonoco Products Company SON.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 68 $ à 62 $

* Stag Industrial Inc STAG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Stag Industrial Inc STAG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Stifel Financial Corp. SF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 84 $ à 78 $

* Stryker Corporation SYK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 358 $ à 316 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 133 $ à 127 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 49 $ à 40 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Needham relève son objectif de cours de 580 $ à 620 $

* T. Rowe Price Group Inc TROW.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $

* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 39 $ à 35 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Terawulf Inc WULF.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 21 dollars

* Terex Corporation TEX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Terex Corporation TEX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 58 $

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : BMO relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 72 $

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 91 $ à 85 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $

* Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 236 $

* Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : KBW relève son objectif de cours de 31 $ à 32,50 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32,5 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Charles Schwab Corporation SCHW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 144 $ à 150 $

* Charles Schwab Corporation SCHW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 128 $ à 129 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 232 $ à 223 $

* The Hartford Financial Services Group Inc HIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 164 $ à

158 $

* The Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 144 $ à 137 $

* The Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation «

conserver »

* The Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de cours

de 137 $

* The Macerich Company MAC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* The Macerich Company MAC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* The Progressive Corporation PGR.N : KBW relève son objectif de cours de 250 $ à 252 $

* The Travelers Companies Inc TRV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 356 $ à 341 $

* Timken Co TKR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* T-Mobile TMUS.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* TPG Inc TPG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 64 $ à 60 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 107 $

* Transdigm Group Incorporated TDG.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 1 972 $ à 1 745 $

* Travelers TRV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 301 $ à 320 $

* Travelers TRV.N : KBW abaisse son objectif de cours de 373 $ à 372 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 6,50 $ à 4 $

* Twfg Inc TWFG.O : KBW abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 120 $ à 205 $

* UDR Inc UDR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $

* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $

* UFP Industries Inc UFPI.O : BMO abaisse son objectif de cours de 108 $ à 104 $

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $

* Unum Group UNM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $

* Unum Group UNM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $

* Uwm Holdings Corporation UWMC.N : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel relève son objectif de cours de 157 $ à 172 $

* Ventas Inc VTR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 102 $ à 95 $

* Vera Therapeutics Inc VERA.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « en ligne avec le

marché »

* Vera Therapeutics Inc VERA.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 34

dollars

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 672 $

à 667 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 155 $ à 136 $

* Visteon Corporation VC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 127 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 $ à 63 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 37 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $

* W. P. Carey Inc WPC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $

* W. R. Berkley Corporation WRB.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 66 $ à 69 $

* W. R. Berkley Corporation WRB.N : KBW abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $

* W.R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 37 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 335 $ à 315 $

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 260 $

* Wesco International Inc WCC.N : Barclays relève son objectif de cours de 390 $ à 437 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : BMO abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 48 $ à 41 $

* Willscot Holdings Corporation WSC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 135 $ à 103 $

* Xylem Inc XYL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 172 $ à 148 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 396 $ à 400 $

* Zebra Technologies Corp. ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 410 $ à 416 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
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A.J.GALLAGHER
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ACADIA REIT-SBI
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AFFILIATED MANAG
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AFLAC
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AGREE RLTY REIT
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ALEXANDRIA REIT
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ALIGNMENT HLTHC
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ALKAMI TECH
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ALLIANCEBERNSTEIN
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ALLISON TRANSMI
112,460 USD NYSE +2,39%
ALLSTATE
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ALLY FINANCIAL
37,600 USD NYSE +0,05%
ALPHABET-A
353,7300 USD NASDAQ +0,59%
AM ELECTRIC
122,9700 USD NASDAQ +0,13%
AMAZON.COM
261,3700 USD NASDAQ -0,40%
AMER HOME REIT RG-A
30,510 USD NYSE -1,09%
AMERICAN BITCO RG-A
8,1550 USD NASDAQ +5,50%
AMERICAN EXPRESS
310,070 USD NYSE +0,62%
AMERICAN FINCL G
141,080 USD NYSE 0,00%
AMERICAN INTL GR
77,590 USD NYSE +0,72%
AMETEK
249,390 USD NYSE +0,40%
AMGEN
414,2250 USD NASDAQ -0,16%
AMPHENOL RG-A
85,980 USD NYSE -1,39%
AMRICLD RLTY REITRG
13,750 USD NYSE -1,75%
ANTERO RESOURCES
36,070 USD NYSE +0,50%
APA
47,2000 USD NASDAQ +2,88%
API GROUP
40,370 USD NYSE +0,09%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
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APPIAN-A
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APPLE
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54,720 USD NYSE -0,40%
ARCHER-DANIELS M
81,190 USD NYSE +1,61%
ARES MGT RG-A
117,600 USD NYSE +0,35%
ARTIS PART ASS RG-A
32,440 USD NYSE -3,03%
ASBURY AUTOMOTIV
168,100 USD NYSE +0,23%
AST SPCEMOBILE RG-A
53,8000 USD NASDAQ +5,56%
ATRICURE
55,7800 USD NASDAQ -0,05%
AUTONATION
157,540 USD NYSE +0,10%
AVERY DENNISON
167,160 USD NYSE -0,39%
AVITA MEDICAL
13,6000 USD NASDAQ +2,95%
AXOGEN
36,6450 USD NASDAQ +1,43%
BETA BIONICS
18,1250 USD NASDAQ +2,81%
BETTER HOME RG-A
9,1788 USD NASDAQ -6,91%
BIOGEN
231,2500 USD NASDAQ +2,45%
BIOMARIN PHARM
55,3069 USD NASDAQ +0,93%
BLACKROCK
1 088,530 USD NYSE +0,61%
BLACKSTONE
114,385 USD NYSE +0,07%
BLOOM ENERGY-A
267,620 USD NYSE -4,51%
BLUE OWL CAP RG-A
9,410 USD NYSE -0,69%
BOEING CO
190,206 USD NYSE -0,11%
BOISE CASCADE
72,535 USD NYSE -1,30%
BOYD GAMING
68,530 USD NYSE -0,59%
BRIXMOR PRP REIT
27,235 USD NYSE -0,22%
BROWN & BROWN
63,650 USD NYSE +1,21%
BUILDERS FIRSTSO
52,150 USD NYSE -1,34%
BUNGE GLOBAL
104,540 USD NYSE +1,75%
BXP
58,585 USD NYSE -0,77%
BYRNA TECH
4,4000 USD NASDAQ -2,65%
C.H.ROBINSON WLD
139,8700 USD NASDAQ -1,71%
C3.AI RG-A
12,558 USD NYSE +8,91%
CALIFORNIA RES
53,930 USD NYSE +1,81%
CAMDEN REIT-SBI
96,765 USD NYSE -0,89%
CAPITAL ONE FINL
200,625 USD NYSE +0,66%
CARETRUST-REIT
36,100 USD NYSE +0,24%
CARLSMED
14,6300 USD NASDAQ +1,46%
CARTER
31,150 USD NYSE -3,75%
CATERPILLAR
801,630 USD NYSE +0,13%
CBRE GROUP RG-A
130,825 USD NYSE 0,00%
CENTERPOINT ENERGY
38,710 USD NYSE +0,30%
CENTERS REIT-SBI
55,780 USD NYSE -0,13%
CHARLES SCHWAB
97,250 USD NYSE +0,56%
CHENIERE ENERGY
281,670 USD NYSE +1,32%
CHEVRON
216,400 USD NYSE +2,09%
CHOICE HOTELS
105,720 USD NYSE 0,00%
CINCINNATI FINAN
165,1500 USD NASDAQ +1,08%
CINEMARK HOLDING
36,440 USD NYSE +0,11%
CLOUDFLARE RG-A
354,420 USD NYSE -1,82%
CNA FINANCIAL
46,340 USD NYSE +0,36%
COGNEX
62,8450 USD NASDAQ -0,12%
COMMUNITY FIN
58,820 USD NYSE +0,35%
CONNECT BIOPHAR
0,9033 USD NASDAQ +3,83%
COREBRIDGE FINL
34,425 USD NYSE +0,97%
CUBESMART REIT
37,880 USD NYSE -0,21%
CUMMINS
524,210 USD NYSE +0,16%
CVS HEALTH
86,470 USD NYSE +0,35%
DARLING INGREDIE
61,760 USD NYSE +2,49%
DATADOG RG-A
292,5800 USD NASDAQ -0,23%
DEERE & CO
628,530 USD NYSE +1,23%
DEXCOM
84,6650 USD NASDAQ +0,66%
DIAMONDBACK ENG
198,1390 USD NASDAQ +3,13%
DIAMONDROCK REIT
12,5500 USD NASDAQ -0,55%
DIGITA RLTY REIT
178,165 USD NYSE -0,36%
DIVERSIFIED ENGY
13,853 USD NYSE +0,13%
DOMINION ENERGY
61,760 USD NYSE +0,20%
DOUGLAS EMM REIT
9,665 USD NYSE -1,23%
DRAFTKINGS RG-A
19,4300 USD NASDAQ -0,77%
DUKE ENERGY
116,777 USD NYSE +0,09%
DYNATRACE
64,640 USD NYSE +1,80%
EASTGROUP PROP R
196,550 USD NYSE +0,27%
EASTMAN CHEMICAL
62,520 USD NYSE -0,32%
EBAY
115,1400 USD NASDAQ +2,63%
EDISON INTL
55,355 USD NYSE +0,10%
ENACT HOLDINGS
45,3950 USD NASDAQ -1,25%
ENOVIS
17,505 USD NYSE -1,10%
ENTERGY
102,820 USD NYSE +0,02%
EQUILLIUM
1,4100 USD NASDAQ 0,00%
EQUINIX REIT
1 026,1950 USD NASDAQ +0,01%
EQUIPMENT RG-A
14,6463 USD NASDAQ -2,91%
EQUITABLE HLDG
53,330 USD NYSE +0,82%
EQUITY LIFE REIT
58,370 USD NYSE -1,07%
ESSEX PROP REIT
270,360 USD NYSE -0,44%
ESTNL GOVT REIT
22,920 USD NYSE -0,74%
EVERCORE-A
270,820 USD NYSE -0,39%
EXTRA SP ST REIT
134,660 USD NYSE 0,00%
FASTENAL
51,0200 USD NASDAQ +0,53%
FD RLTY INV-SBI
106,435 USD NYSE +0,26%
FEDERATED HERM RG-B
56,620 USD NYSE +0,18%
FIRST IND RT T R
59,660 USD NYSE +0,35%
FIRST SOLAR
185,1600 USD NASDAQ +4,13%
FIRSTENERGY
44,980 USD NYSE -0,07%
FIVE9
36,5000 USD NASDAQ +0,27%
FORD MOTOR
12,145 USD NYSE -0,16%
FORTINET
194,8700 USD NASDAQ +0,06%
FORTUNE BRANDS
38,980 USD NYSE -0,08%
FRANKLIN TEMP
32,060 USD NYSE +0,22%
FRONTDOOR
77,7300 USD NASDAQ -2,59%
GENERAL MOTORS
82,380 USD NYSE -0,44%
GENUINE PARTS CO
127,385 USD NYSE +0,32%
GILEAD SCIENCES
151,1800 USD NASDAQ 0,00%
GLAUKOS
164,405 USD NYSE -0,85%
GLOBE LIFE
165,885 USD NYSE +1,03%
GODADDY RG-A
102,970 USD NYSE -1,33%
GOOSEHEAD INS-A
43,1450 USD NASDAQ -0,84%
GREIF-A
81,160 USD NYSE -0,81%
GROUP I AUTOMOTI
231,730 USD NYSE -0,16%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX +1,64%
HANOVER INSURANC
219,340 USD NYSE 0,00%
HARTFORD INS GRP
129,975 USD NYSE +0,68%
HAYWARD HLDG
11,259 USD NYSE -0,80%
HCA HEALTHCARE
452,140 USD NYSE +0,24%
HEALTHCARE REIT-A
17,045 USD NYSE -0,64%
HEALTHPEAK REIT
18,660 USD NYSE -0,82%
HELMERICH&PAYNE
40,600 USD NYSE +1,82%
HERC HOLDINGS
125,420 USD NYSE +1,55%
HEXCEL
85,605 USD NYSE +0,78%
HIGHWOOD PROP RE
28,980 USD NYSE -0,21%
HILTN WRLD HLDGS
325,920 USD NYSE -0,20%
HONEYWELL TECH
206,8100 USD NASDAQ -0,44%
HOST HOTELS REIT
22,5588 USD NASDAQ -0,40%
HOULIHAN LOKEY RG-A
129,270 USD NYSE -0,68%
HUBSPOT
229,130 USD NYSE +0,39%
HUDSON PACIFIC
11,755 USD NYSE -1,71%
HUMANA
435,415 USD NYSE +1,08%
HWARD HGHS HLDG
72,335 USD NYSE -1,85%
HYATT HOTELS RG-A
161,360 USD NYSE -0,36%
IDACORP
135,170 USD NYSE -0,20%
IDEXX LABS
518,4400 USD NASDAQ +0,08%
IMPINJ
187,8200 USD NASDAQ -0,95%
INNOV INDS REIT
51,820 USD NYSE 0,00%
INSTALLED BLDN P
181,675 USD NYSE -2,05%
INSULET
136,0300 USD NASDAQ +0,55%
INTAPP
39,9250 USD NASDAQ +0,80%
INTERACTIVE BR RG-A
88,7700 USD NASDAQ +1,02%
INTERCON EXCHANG
156,860 USD NYSE +0,46%
INTL PAPER
31,860 USD NYSE -0,81%
INTUITIVE SURGICAL
421,1800 USD NASDAQ -0,66%
INVENTRUST REIT
29,680 USD NYSE -0,37%
INVESCO
29,470 USD NYSE -0,14%
INVITATION REIT
26,450 USD NYSE -1,31%
IRON MOUNT REIT
113,330 USD NYSE -1,07%
JONES LANG LASAL
300,005 USD NYSE 0,00%
KENNAMETAL INC
32,011 USD NYSE +0,29%
KILROY RLTY REIT
34,155 USD NYSE -0,25%
KIMCO RLTY REIT
22,140 USD NYSE -0,11%
KINSALE CAPITAL
338,875 USD NYSE +0,54%
KITE REALTY REIT
23,890 USD NYSE -0,13%
KKR & CO
91,580 USD NYSE +0,67%
KODIAK GAS SER
52,900 USD NYSE -0,99%
KODIAK SCIENCES
99,0850 USD NASDAQ -0,79%
KRATOS DEF&SEC
42,6750 USD NASDAQ +0,74%
L3HARRIS TECH
236,825 USD NYSE -0,05%
LAZARD
36,280 USD NYSE -1,31%
LEAR
118,048 USD NYSE +0,06%
LINCOLN NATL
40,750 USD NYSE +1,28%
LINEAGE
33,9000 USD NASDAQ -1,54%
LITHIA MOTORS
288,322 USD NYSE -0,62%
LOUISIANA-PAC
65,115 USD NYSE -0,89%
LPL FIN HLDG
333,5150 USD NASDAQ +0,80%
LTC PROP REIT
42,345 USD NYSE -0,25%
LUCID GROUP
3,6500 USD NASDAQ -3,69%
MACERICH REIT
22,260 USD NYSE 0,00%
MANHATTAN ASSOC
217,4800 USD NASDAQ +6,14%
MARATHON PETRO
464,270 USD NYSE +2,04%
MARRIOTT INTL RG-A
365,3800 USD NASDAQ -0,14%
MASCO
68,790 USD NYSE +0,09%
MATTEL
16,8610 USD NASDAQ +1,02%
MBX BIO
53,4024 USD NASDAQ +0,31%
MEDIAALPHA RG-A
10,220 USD NYSE +1,29%
MERCK
146,110 USD NYSE +0,37%
MERITAGE HOMES
58,055 USD NYSE -1,26%
METLIFE
99,465 USD NYSE +1,18%
MGM RESORTS ITL
28,905 USD NYSE -1,25%
MICROSOFT
538,7100 USD NASDAQ +0,68%
MID-AMER AP REIT
115,815 USD NYSE -0,89%
MINIMED GRP
18,5950 USD NASDAQ -5,66%
MOELIS & CO RG-A
56,655 USD NYSE -0,78%
MURPHY OIL
39,270 USD NYSE +1,53%
NASDAQ
94,1500 USD NASDAQ +0,53%
NATL HEALTH REIT
64,690 USD NYSE -0,26%
NAVIENT
9,3600 USD NASDAQ +2,74%
NEKTAR THERAPEUT
40,4400 USD NASDAQ -1,77%
NETSTREIT REIT
17,440 USD NYSE -0,03%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
142,7500 USD NASDAQ +0,22%
NEWMARK GROUP-A
11,8200 USD NASDAQ -2,48%
NMI HLDGS
39,1450 USD NASDAQ -2,16%
NNN REIT
40,285 USD NYSE +0,14%
NORTHERN OIL&GAS
25,145 USD NYSE +1,58%
NORW CRS LINE
15,175 USD NYSE -2,63%
OCCIDENTAL PETROLEUM
61,100 USD NYSE +1,67%
OMEGA HLTH REIT
44,500 USD NYSE +0,23%
ONEMAIN HOLDINGS
55,835 USD NYSE -0,38%
OSHKOSH
126,055 USD NYSE +0,63%
OVINTIV
65,230 USD NYSE +2,08%
OWENS CORNING
112,780 USD NYSE -1,20%
PACCAR
108,1800 USD NASDAQ +0,13%
PACKAGING CORP A
230,765 USD NYSE +0,08%
PALOMAR HLDGS
132,3250 USD NASDAQ +1,20%
PALVELLA THERA
135,7400 USD NASDAQ -2,18%
PARKER-HANNIFIN
958,900 USD NYSE -0,38%
PAYCOM SOFTWARE
237,000 USD NYSE +2,04%
PAYLOCITY HOLDIN
156,0700 USD NASDAQ +1,37%
PEBBLEB REIT-SBI
19,100 USD NYSE -0,05%
PEGASYSTEMS
36,0700 USD NASDAQ +1,18%
PENN ENTMT
15,3960 USD NASDAQ -0,54%
PEPSICO
126,0550 USD NASDAQ +0,07%
PERMIAN RES RG-A
23,480 USD NYSE +2,00%
PG&E
13,055 USD NYSE -0,53%
PHILLIPS 66
284,395 USD NYSE +2,27%
PHREESIA
10,800 USD NYSE 0,00%
PIPER SANDLER
64,785 USD NYSE -0,74%
PK HTL&RSTS REIT
15,125 USD NYSE -0,33%
PLAINS ALL-AMERN LP
24,5600 USD NASDAQ +0,90%
PLUMAS BANCORP
61,2800 USD NASDAQ +0,52%
PNNYMC FINL SVC
59,045 USD NYSE -1,39%
POOL
158,4950 USD NASDAQ -0,66%
POSTAL REIT RG-A
22,760 USD NYSE 0,00%
PPL
34,180 USD NYSE -0,19%
PRINCIPAL FINANC
107,6700 USD NASDAQ +0,40%
PROCORE TECH
56,145 USD NYSE -0,13%
PROGRESSIVE (OHI
219,775 USD NYSE +1,08%
PROLOGIS REIT
129,855 USD NYSE +0,30%
PROTAGONIST THER
147,8800 USD NASDAQ +2,89%
PRUDENTIAL WEALT
113,930 USD NYSE +0,76%
PUBLIC STOR REIT
291,060 USD NYSE +0,41%
Pétrole Brent
106,80 USD Ice Europ +2,56%
Pétrole WTI
93,69 USD Ice Europ +2,24%
Q32 BIO
8,6600 USD NASDAQ +3,84%
RAYONIER REIT
18,830 USD NYSE -0,76%
REALTY INCOME REIT
54,110 USD NYSE -0,11%
RED ROCK RESOR RG-A
49,1620 USD NASDAQ -0,70%
REGAL REXNORD
163,390 USD NYSE -1,04%
REGENCY CENT REITRG
71,7800 USD NASDAQ -0,37%
REGENERON PHARMACEUTICALS
755,9900 USD NASDAQ +1,27%
REINSURNCE GR AM
258,715 USD NYSE +1,02%
REXFORD IND REIT
36,880 USD NYSE +0,33%
RHYTHM PHARM
90,2100 USD NASDAQ -0,63%
RITHM CAPI REIT
8,575 USD NYSE -0,81%
RLI
55,870 USD NYSE +0,32%
ROBINHOOD MARKETS
108,7501 USD NASDAQ -0,25%
ROCKET COS RG-A
11,235 USD NYSE -2,05%
ROOT RG-A
49,1200 USD NASDAQ -0,02%
RYAN SPEC HLDG RG-A
37,140 USD NYSE +0,32%
RYL CARIBBEAN CR
277,600 USD NYSE -1,64%
SABRA HC REIT
18,9100 USD NASDAQ -0,26%
SAILPOINT
20,2850 USD NASDAQ -2,34%
SALESFORCE
235,061 USD NYSE +2,66%
SANMINA
219,5500 USD NASDAQ +0,95%
SCANSOURCE
61,4550 USD NASDAQ +0,86%
SCHRODINGER
27,0000 USD NASDAQ -1,03%
SELECTIVE INSURA
85,4000 USD NASDAQ +1,40%
SEMPRA ENERGY
81,280 USD NYSE -0,09%
SERVICENOW
144,200 USD NYSE +2,38%
SILGAN HLDGS
35,155 USD NYSE -0,80%
SKYWARD SPEC
59,0700 USD NASDAQ +1,29%
SL GREEN REIT
48,195 USD NYSE -0,49%
SLIDE
25,7250 USD NASDAQ +2,33%
SLM
23,0101 USD NASDAQ +2,18%
SMN PRP GRP REIT
199,770 USD NYSE +0,18%
SONIC AUTOMOTIVE-A
61,095 USD NYSE +1,03%
SONOCO PRODUCTS
47,538 USD NYSE -0,76%
STAG INDL REIT
36,010 USD NYSE 0,00%
STIFEL FINANCIAL
70,710 USD NYSE +0,57%
STRYKER
274,600 USD NYSE -0,98%
SUN COMMUN REIT
113,185 USD NYSE -0,68%
SYLVAMO
31,620 USD NYSE -3,15%
SYNCHRONY FINANC
73,240 USD NYSE +0,62%
SYNOPSYS
505,8725 USD NASDAQ -0,81%
T ROWE PRICE GRP
103,2353 USD NASDAQ -1,83%
T-MOBILE US
151,6789 USD NASDAQ +2,09%
TACTILE SYSTMS T
22,5450 USD NASDAQ +0,47%
TEMPUS AI RG-A
69,0800 USD NASDAQ -2,61%
TERAWULF
13,8180 USD NASDAQ +0,35%
TEREX CORP
51,140 USD NYSE +0,93%
TERRENORLTY REIT
65,180 USD NYSE +0,60%
TESLA
382,1818 USD NASDAQ -0,14%
TEXAS ROADHOUSE
160,6400 USD NASDAQ -0,53%
THE CARLYLE GRP
38,2250 USD NASDAQ -0,51%
TIMKEN
116,425 USD NYSE +0,19%
TPG RG-A
45,0050 USD NASDAQ -0,56%
TRADEWEB MKTS RG-A
111,4000 USD NASDAQ +0,29%
TRANSDIGM
1 114,690 USD NYSE +0,62%
TRAVELERS COS
370,105 USD NYSE +0,32%
TRONOX HLDGS
3,560 USD NYSE -2,06%
TWFG RG-A
24,7600 USD NASDAQ 0,00%
TWIST BIOSCIENCE
159,7800 USD NASDAQ 0,00%
UDR REIT
33,740 USD NYSE -1,06%
UFP INDUSTRIES
74,4500 USD NASDAQ +0,32%
UNITY SOFTWARE
47,422 USD NYSE +1,16%
UNUM
92,500 USD NYSE +0,89%
UWM HOLDINGS RG-A
1,070 USD NYSE -2,72%
VAIL RESORTS
146,200 USD NYSE +0,17%
VENTAS REIT
82,165 USD NYSE +0,16%
VERA THERAPEUT RG-A
29,0900 USD NASDAQ -2,64%
VERTEX PHARMA
511,7800 USD NASDAQ +0,33%
VF
15,215 USD NYSE +1,40%
VIPER ENERGY
43,5700 USD NASDAQ +1,35%
VIRTUS INVSTMT
130,480 USD NYSE -0,78%
VOR RLT REIT-SBI
33,420 USD NYSE -0,62%
VOYA FINANCIAL
95,020 USD NYSE +0,31%
W.P. CAREY REIT
63,505 USD NYSE +0,23%
W.R.BERKLEY
72,700 USD NYSE +1,07%
WATSCO INC
279,195 USD NYSE -0,29%
WELLTOWER REIT
225,653 USD NYSE +0,09%
WESCO INTL
364,160 USD NYSE -0,43%
WEYERHAEUSE REIT
18,960 USD NYSE -0,76%
WHIRLPOOL
28,360 USD NYSE -1,60%
WILLSCOT HOLD
17,1700 USD NASDAQ +0,59%
WYNDHAM HOTELS
73,850 USD NYSE -0,28%
WYNN RESORTS
73,3500 USD NASDAQ -2,40%
XYLEM
102,895 USD NYSE +0,18%
ZEBRA TECH -A-
385,4050 USD NASDAQ -0,46%
ZILLOW GRP RG-A
29,0800 USD NASDAQ -2,64%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/10/2026 à 15:28:07.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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