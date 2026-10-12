TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Biogen, Datadog, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Biogen, Datadog et Tesla.
POINTS FORTS
* Biogen BIIB.O : J.P. Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours
de 210 à 300 dollars
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 413 $ à 433 $
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 276 $
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 60 $ à 100 $
* Acadia Realty Trust AKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $
* Adm ADM.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 77 $ à 75 $
* Aevex Corp AVEX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 512 $ à 523 $
* Aflac Incorporated AFL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 137 $ à 133 $
* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 122 $ à 116 $
* Agree Realty Corporation ADC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 87 $ à 74 $
* AH Realty Trust, Inc AHRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* AIG AIG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 88 $ à 86 $
* AIG AIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $
* Alexander'S Inc ALX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 212 $ à 192 $
* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 48 $ à 41 $
* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : BMO abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché
» à « sous-performance »
* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $
* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 19 $ à 10 $
* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 21 $ à 12 $
* Alkami Technology Inc ALKT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 21 $ à 15 $
* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : TD Cowen abaisse son objectif de coursde 38 $ à 36 $
* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter
»
* Allstate Corp ALL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 336 $ à 340 $
* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250 $ à 232 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 43 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Ally Financial Inc ALLY.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55,00 $ à 43,00 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 375 $ à 395 $
* Amazon.com Inc AMZN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 338 $ à 329 $
* American Bitcoin Corp ABTC.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 22 $
* American Electric Power Company Inc AEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 129 $ à 120 $
* American Express Company AXP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 360 $
* American Financial Group Inc AFG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 153 $ à 147 $
* American Financial Group Inc AFG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 175 $ à 166 $
* American Healthcare Reit Inc AHR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $
* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $
* American International Group Inc AIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $
* American Savings Bank Na ASBH.N : KBW lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le
marché »
* American Savings Bank Na ASBH.N : KBW lance sa couverture avec un objectif de cours de 19 $
* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «
surpondérer »
* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* Ametek AME.N : Citigroup relève son objectif de cours de 261 $ à 263 $
* Amgen Inc AMGN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 450 $ à 415 $
* Amgen Inc AMGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 317 $ à 328 $
* Amgen Inc AMGN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 435 $ à 430 $
* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $
* Antero Resources Corporation AR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $
* Apa Corporation APA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $
* Api Group Corporation APG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 54 $ à 55 $
* Apollo APO.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 159 $ à 154 $
* Appian Corp APPN.O : Barclays relève son objectif de cours de 26,00 $ à 30,00 $
* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $
* Aramark ARMK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 74 $ à 75,5 $
* Ares Management Corporation ARES.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 163 $ à 159 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250 $ à 242 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 291 $ à 284 $
* Artisan Partners Asset Management Inc APAM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 37 $ à 33 $
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 257 $ à 218 $
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $
à 31 $
* Atricure Inc ATRC.O : BTIG relève son objectif de cours de 55 $ à 63 $
* Autonation AN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 232 $ à 188 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 209 $ à 208 $
* Avita Medical Inc RCEL.O : BTIG relève son objectif de cours de 11 $ à 15 $
* Axogen Inc AXGN.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Axogen Inc AXGN.O : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 52 dollars
* Beta Bionics Inc BBNX.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours de 30 $
* Better Home & Finance Holding BETR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $
* Biogen BIIB.O : BMO relève son objectif de cours de 208 $ à 220 $
* Biogen BIIB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $
* Biogen BIIB.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 210 $ à
300 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Raymond James passe de « surperformer » à « achat fort »
* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 190 $ à 1 212 $
* Blackstone BX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 154 $ à 144 $
* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 23 $ à
20 $
* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »
* Bloom Energy Corporation BE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 264 $ à 289 $
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* Boeing BA.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 298 $ à 278 $
* Boise Cascade Co BCC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $
* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 90 $ à 78 $
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $
* Brookfield Business Holdings Corp BBUC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 87 $ à 81 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW relève son objectif de cours de 74 $ à 77 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Brown & Brown Inc BRO.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 82 dollars
* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 69 $ à 68 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $
* Bunge BG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $
* BXP Inc BXP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 66 $
* BXP Inc BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 88 $ à 72 $
* Byrna Technologies Inc BYRN.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à «
conserver »
* C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 220 $ à 153 $
* C3.Ai Inc AI.N : Northland Capital relève sa recommandation à « surperformer » et augmente son objectif de
cours de 10 $ à 16 $
* California Resources Corporation CRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 71 $
* Camden Property Trust CPT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 113 $ à 96 $
* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 119 $ à 102 $
* Cantor Equity Partners II Inc SECZ.N : Stonex relève son objectif de cours de 12 $ à 18 $
* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 246 $ à 227 $
* Caretrust Reit Inc CTRE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $
* Carlsmed Inc CARL.O : BTIG relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* Carlyle Group Inc CG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 54 $ à 42 $
* Carter'S Inc CRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 42 $ à 30 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 950 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : TD Cowen relève son objectif de cours de 334 $ à 342 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 164 $
* Centerpoint Energy CNP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $
* Centerspace CSR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à 56 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 336 $
* Chevron Corporation CVX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 233 $ à 253 $
* Chevron Corporation CVX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 224 $ à 234 $
* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $
* Choice Hotels International Inc CHH.N : Morgan Stanley relève son objectif de 91 $ à 92 $
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 195 $
* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 187 $ à
193 $
* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 190 $ à 171 $
* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 1 $, le portant à 41 $
* Cloudflare Inc NET.N : Barclays relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $
* CNA Financial Corp CNA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $
* Cognex Corp. CGNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Community Financial System Inc CBU.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $
* Community Healthcare Trust Inc CHCT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $
* Compass Inc COMP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 10 $
* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Leerink Partners attribue la note « surperformer »
* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Leerink Partners attribue une note « surperformer » avec un
cours cible de 4 $
* Copt Defense Properties CDP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $
* Corebridge Financial CRBG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $
* Corebridge Financial CRBG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Corebridge Financial CRBG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $
* Csquare Inc CSQR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $
* CubeSmart CUBE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $
* Cummins CMI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 790 $ à 630 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $
* CVS Health Corporation CVS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 119 $ à 112 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 83 $
* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 290,00 $ à 300,00 $
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $
* Deere & Co DE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 550 $ à 560 $
* Dexcom Inc DXCM.O : BTIG relève son objectif de cours de 90 $ à 96 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $
* Diamondrock Hospitality Co DRH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 231 $ à 226 $
* Diversified Energy Co DEC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $
* Dominion Energy D.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 66 $ à 62 $
* Douglas Emmett Inc DEI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $
* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $
* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse son cours-cible de 129 $ à 121 $
* Duke Energy Corp DUK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $
* Dynatrace, Inc DT.N : Barclays relève son objectif de cours de 60,00 $ à 71,00 $
* Dynatrace, Inc DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Easterly Government Properties Inc DEA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 236 $ à 219 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 268 $ à 246 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 77 $
* eBay EBAY.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste des valeurs favorites
* eBay EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 127 $ à 132 $
* eBay Inc EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 127,00 $ à 132,00 $
* eBay Inc EBAY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 92 $ à 91 $
* Edison International EIX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 61 $ à 59 $
* Edison International EIX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 63 $ à 62 $
* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $
* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Enovis Corporation ENOV.N : Needham abaisse son objectif de cours de 52 $ à 34 $
* Entergy ETR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 122 $ à 119 $
* Equillium Inc EQ.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 6 $
* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 340 $ à 1 300 $
* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $
* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 336 $ à 303 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 352 $ à 326 $
* Evercore Inc EVR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 389 $ à 367 $
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 151 $
* Fastenal Company FAST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 52 $ à 60 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 141 $ à 124 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 149 $ à 131 $
* Federated Hermes Inc FHI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $
* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $
* First Solar Inc FSLR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 229 $ à 270 $
* First Solar Inc FSLR.O : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* FirstEnergy FE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 51 $ à 47 $
* FirstEnergy Corp. FE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $
* Five9 Inc FIVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 34,00 $ à 40,00 $
* Ford F.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $
* Franklin Templeton Inc BEN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $
* Franklin Templeton Inc BEN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $
* Frontdoor Inc FTDR.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 91 $ à 81 $
* GE Healthcare GEHC.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 79 $ à 75 $
* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 137 $
* Gilead GILD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 162 $ à 168 $
* Glaukos Corporation GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 202 $ à 205 $
* Globe Life Inc GL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 190 $ à 191 $
* GM GM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* GM GM.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »
* Goosehead Insurance GSHD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $
* Goosehead Insurance GSHD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 72 $ à 66 $
* Greif Inc GEF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 97 $ à 94 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 329 $ à 300 $
* Hayward Holdings Inc HAYW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 431 $ à 460 $
* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Healthpeak Properties, Inc DOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $
* Helmerich & Payne Inc HP.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $
* Helmerich & Payne Inc HP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 175 $ à 150 $
* Hexcel Corporation HXL.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter
»
* Highwoods Properties Inc HIW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 29 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 332 $ à 336 $
* Hinge Health Inc HNGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Honeywell Technologies HON.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 279 $ à 270 $
* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 255 $ à 235 $
* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 152 $ à 150 $
* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 83 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $
* Humana HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 475 $ à 525 $
* Humana HUM.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Humana HUM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 415 $ à 475 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 209 $ à 211 $
* Idacorp Inc IDA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 163 $ à 145 $
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Keybanc initie la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Impinj Inc PI.O : Barclays relève son objectif de cours de 176 $ à 200 $
* Innovative Industrial Properties Inc IIPR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 297 $ à 257 $
* Insulet Corporation PODD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 190 $
* Intapp Inc INTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 38 $
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation «
Achat »
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de
102 dollars
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 166 $ à 167 $
* International Paper Co IP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 49 $ à 41 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 469 $ à 454 $
* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $
* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $
* Invitation Homes Inc INVH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $
* Iron Mountain Inc IRM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 147 $ à 135 $
* Janus Living Inc JAN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* JLL JLL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 437 $ à 372 $
* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $
* Kilroy Realty Corporation KRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $
* Kimco Realty Corp KIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $
* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 377 $ à 348 $
* Kite Realty Group Trust KRG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $
* Kite Realty Group Trust KRG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 33 $ à 27 $
* KKR KKR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 118 $ à 103 $
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 81 $ à 72 $
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 96 $ à 126 $
* Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 88 $ à 77 $
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 405 $ à 361 $
* Lazard Inc LAZ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $
* Lear Corporation LEA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 143 $ à 139 $
* Lincoln National Corp LNC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $
* Lincoln National Corporation LNC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $
* Lineage Inc LINE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 36 $
* Lithia & Driveway LAD.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 461 $ à 397 $
* LP Building Solutions LPX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 94 $ à 90 $
* LP Building Solutions LPX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 74 $ à 64 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 377 $ à 380 $
* Ltc Properties Inc LTC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $
* Lucid Group Inc LCID.O : RBC abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 40 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 27 $
* Manhattan Associates Inc MANH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180 $ à 250 $
* Manhattan Associates Inc MANH.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 321 $ à 488 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 413 $ à 433 $
* Marriott MAR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 380 $ à 384 $
* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 182 $ à
177 $
* Marsh & McLennan Companies Inc MRSH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 202 $ à 186 $
* Marsh MRSH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 188 $ à 183 $
* Masco Corporation MAS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 77 $ à 75 $
* Mattel Inc MAT.O : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Mbx Biosciences Inc MBX.O : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 84 $
* Mediaalpha Inc MAX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 125 $ à 145 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 177 $ à 176 $
* Merck & Co Inc MRK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $
* Meritage Homes Corp MTH.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 93 $ à 82 $
* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 109 $ à 110 $
* MGM Resorts International MGM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $
* Microsoft MSFT.O : Barclays relève son objectif de cours de 512 $ à 600 $
* Microsoft MSFT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $
* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 152 $ à 128 $
* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 121
$
* Minimed Group Inc MMED.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 22 dollars
* Moelis & Company MC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 108 $ à 107 $
* National Health Investors Inc NHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 65 $
* Navient Corporation NAVI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 8,00 $ à 8,50 $
* Nektar Therapeutics NKTR.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »
* Nektar Therapeutics NKTR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 130
dollars
* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $
* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $
* Netstreit Corp. NTST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : BMO abaisse son objectif de cours de 164 $ à 150 $
* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $
* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* NNN Reit Inc NNN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43 $
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $
* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 59 $
* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $
* Onity Group Inc ONIT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 155 $ à 135 $
* Oshkosh Corp OSK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 170 $ à 140 $
* Ovintiv Inc OVV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 73 $ à 77 $
* Owens Corning OC.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 169 $ à 128 $
* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 140 $ à 115 $
* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 140 $ à 120 $
* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 167 $ à 161 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 270 $ à 246 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $
* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 232 $ à 1 234 $
* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève son objectif de cours de 210,00 $ à 250,00 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays relève son objectif de cours de 154,00 $ à 162,00 $
* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $
* Pegasystems Inc PEGA.O : Barclays relève son objectif de cours de 39,00 $ à 43,00 $
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* Pepsico Inc PEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 133 $ à 126 $
* Permian Resources Corporation PR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $
* Permian Resources Corporation PR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $
* Pershing Square Inc PS.N : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »
* PG&E Corp PCG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* PG&E Corporation PCG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève son objectif de cours de 216 $ à 282 $
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 276 $
* Phreesia PHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Piper Sandler PIPR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 81 $ à 75 $
* Plains All American Pipeline PAA.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 27 $
* Plumas Bancorp PLBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $
* Pool Corporation POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 175 $
* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $
* PPL Corp PPL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 104 $ à 107 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 115 $ à 113 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $
* Prologis Inc PLD.N : BMO abaisse son objectif de cours de 163 $ à 152 $
* Prologis Inc PLD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 168 $ à 150 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Leerink Partners attribue la note « surperformer »
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Leerink Partners attribue une note « surperformance » avec un
objectif de cours de 190 dollars
* Prudential Financial PRU.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 130 $ à 132 $
* Prudential Financial PRU.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 109 $ à 108 $
* Prudential Financial PRU.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $
* Prudential Financial PRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 104 $
* Public Storage PSA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 374 $ à 319 $
* Q32 Bio Inc QTTB.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 40 $
* Ralliant Corporation RAL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $
* Rayonier Inc RYN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $
* Rayonier Inc RYN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $
* Realty Income Corporation O.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 71 $ à 62 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 78 $ à 69 $
* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $
* Regency Centers Corp REG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 102 $ à 87 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 891 $ à 908
$
* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 291 $ à
292 $
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 105 $ à 130 $
* Rithm Capital Corp. RITM.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Rli Corp RLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 74 $ à 69 $
* Rli Corp. RLI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 57 $ à 51 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Evercore ISI lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Evercore ISI lance sa couverture avec un objectif de cours de 130 dollars
* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14,00 $ à 12,50 $
* Root Inc ROOT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Root Inc ROOT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $
* Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 388 $ à 358 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $
* Sabra Health Care Reit Inc SBRA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : Stephens relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $
* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 160 $ à 285 $
* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research passe de « sous-performance » à « acheter »
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $
* Sallie Mae SLM.O : Morgan Stanley passe de « neutral » à « surpondérer »
* Sallie Mae SLM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 28,00 $ à 30,00 $
* Sanmina Corporation SANM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $
* Scansource Inc SCSC.O : Barclays relève son objectif de cours de 43 $ à 51 $
* Schrodinger Inc SDGR.O : BMO relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Select Water Solutions Inc WTTR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $
* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW abaisse son objectif de cours de 102 $ à 90 $
* Sempra SRE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 103 $ à 90 $
* Sempra SRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 102 $ à 99 $
* Servicenow Inc NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 134,00 $ à 160,00 $
* Shoulder Innovations Inc SI.N : BTIG relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 52 $ à 45 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 278 $ à 252 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 285 $ à 254 $
* Skydance SKYD.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 16 $ à 11 $
* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 79 $ à 64 $
* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* SLM Corp SLM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 28,00 $ à 30,00 $
* SLM Corp SLM.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »
* Sonic Automotive Inc SAH.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 89 $ à 68 $
* Sonoco Products Company SON.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 68 $ à 62 $
* Stag Industrial Inc STAG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $
* Stag Industrial Inc STAG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $
* Stifel Financial Corp. SF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 84 $ à 78 $
* Stryker Corporation SYK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 358 $ à 316 $
* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 133 $ à 127 $
* Sylvamo Corp SLVM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 49 $ à 40 $
* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Needham relève son objectif de cours de 580 $ à 620 $
* T. Rowe Price Group Inc TROW.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $
* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 39 $ à 35 $
* Tempus Ai Inc TEM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $
* Terawulf Inc WULF.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif
de cours: 21 dollars
* Terex Corporation TEX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $
* Terex Corporation TEX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 58 $
* Terreno Realty Corporation TRNO.N : BMO relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $
* Terreno Realty Corporation TRNO.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «
surperformer »
* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 72 $
* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 91 $ à 85 $
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $
* Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 236 $
* Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne
avec le marché »
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : KBW relève son objectif de cours de 31 $ à 32,50 $
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32,5 $
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Charles Schwab Corporation SCHW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 144 $ à 150 $
* Charles Schwab Corporation SCHW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 128 $ à 129 $
* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 232 $ à 223 $
* The Hartford Financial Services Group Inc HIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 164 $ à
158 $
* The Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 144 $ à 137 $
* The Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation «
conserver »
* The Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de cours
de 137 $
* The Macerich Company MAC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $
* The Macerich Company MAC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $
* The Progressive Corporation PGR.N : KBW relève son objectif de cours de 250 $ à 252 $
* The Travelers Companies Inc TRV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 356 $ à 341 $
* Timken Co TKR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $
* Timken Co TKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $
* T-Mobile TMUS.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* TPG Inc TPG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 64 $ à 60 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 107 $
* Transdigm Group Incorporated TDG.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 1 972 $ à 1 745 $
* Travelers TRV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 301 $ à 320 $
* Travelers TRV.N : KBW abaisse son objectif de cours de 373 $ à 372 $
* Tronox Holdings Plc TROX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 6,50 $ à 4 $
* Twfg Inc TWFG.O : KBW abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $
* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 120 $ à 205 $
* UDR Inc UDR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $
* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $
* UFP Industries Inc UFPI.O : BMO abaisse son objectif de cours de 108 $ à 104 $
* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $
* Unum Group UNM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $
* Unum Group UNM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $
* Uwm Holdings Corporation UWMC.N : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel relève son objectif de cours de 157 $ à 172 $
* Ventas Inc VTR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 102 $ à 95 $
* Vera Therapeutics Inc VERA.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « en ligne avec le
marché »
* Vera Therapeutics Inc VERA.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 34
dollars
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 672 $
à 667 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 155 $ à 136 $
* Visteon Corporation VC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 127 $
* Vivmark Residential VMRK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 $ à 63 $
* Vivmark Residential VMRK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $
* Vornado Realty Trust VNO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 37 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $
* W. P. Carey Inc WPC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $
* W. R. Berkley Corporation WRB.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 66 $ à 69 $
* W. R. Berkley Corporation WRB.N : KBW abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $
* W.R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $
* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 37 $
* Watsco Inc WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 335 $ à 315 $
* Welltower Inc WELL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 260 $
* Wesco International Inc WCC.N : Barclays relève son objectif de cours de 390 $ à 437 $
* Weyerhaeuser Company WY.N : BMO abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $
* Weyerhaeuser Company WY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $
* Whirlpool Corporation WHR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $
* Whirlpool Corporation WHR.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 48 $ à 41 $
* Willscot Holdings Corporation WSC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $
* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 135 $ à 103 $
* Xylem Inc XYL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 172 $ à 148 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 396 $ à 400 $
* Zebra Technologies Corp. ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 410 $ à 416 $
* Zillow Group Inc ZG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $
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