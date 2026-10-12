Allemagne: la coalition de Merz fragilisée par le départ de la ministre du Travail

La ministre allemande du Travail Bärbel Bas lors d'une conférence de presse à la chancellerie à Berlin, le 3 septembre 2025 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

La coalition du chancelier allemand Friedrich Merz se retrouve encore plus fragilisée lundi par la démission soudaine de sa ministre du Travail et co-cheffe du parti social-démocrate, Bärbel Bas, qui s'est dite victime d'attaques persistantes jusque dans les rangs du partenaire conservateur au gouvernement.

Cette annonce surprise survient dans un contexte de tensions entre les deux alliés au sein du gouvernement, qui peinent à s'entendre sur les réformes sur fond d'impopularité record du chancelier et de sondages au plus haut pour l'opposition d'extrême droite.

Mme Bas, 58 ans, a affirmé que ces "attaques publiques" envers elle ont été récurrentes ces derniers temps, y compris "de la part du partenaire de coalition", dans un message adressé aux membres de son parti pour expliquer son départ soudain.

La pression s'était accrue ces dernières semaines sur la ministre au sein même de la coalition. Des responsables de la CDU/CSU, le bloc conservateur de M. Merz, lui reprochaient de ralentir des réformes jugées nécessaires dans le domaines social et des retraites.

"Besoin de temps"

Dans son message, Mme Bas évoque d'entrée le décès de sa belle-fille, une épreuve personnelle qui fait qu'elle a "besoin de temps" pour faire son deuil, pour expliquer sa double démission, car elle quitte aussi la coprésidence du parti.

Le visage grave devant la presse, son coprésident Lars Klingbeil, chef de file du SPD au sein de gouvernement dont il occupe les fonctions de ministre des Finances et vice-chancelier, s'est dit "très triste" et a tancé les conservateurs sans jamais les nommer directement.

Déplorant la situation "indécente" que vient de subir sa collègue, pour qui des "limites" ont été "atteintes", il a appelé les partis modérés à ne "pas participer au jeu destructeur de l’extrême droite" dont le mode d'emploi est que "les forces démocratiques doivent se déchirer entre elles".

Il a également souligné que, de manière générale, "les femmes occupant des postes de direction de premier plan" subissent des attaques personnelles "de plus en plus fortement".

Le chef du SPD en Bavière, Sebastian Roloff, a plus précisément dénoncé auprès du quotidien Handelsblatt des "attaques au sein du gouvernement" et "en provenance de la direction de la CDU".

"Critiques infondées"

Le chancelier allemand Friedrich Merz le 8 octobre à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Dans un message posté sur X, le chancelier, aussi président de la CDU, a remercié Mme Bas pour son "engagement" à ses côtés au gouvernement, tout en s'abstenant de répondre aux accusations de la ministre démissionnaire.

"En tant que père et grand-père, je ne peux qu'imaginer le poids d'une telle perte", a-t-il seulement ajouté, en référence au décès de sa belle-fille.

Interrogé en conférence de presse sur la succession de Mme Bas, le porte-parole de M. Merz, Stefan Kornelius, a réagi par un grand soupir, puis appelé les partenaires "à mettre un terme aux critiques infondées et à se concentrer sur le travail", c'est-à-dire à "présenter désormais effectivement la loi sur les retraites".

Alors que le parti d'extrême droite AfD vient de remporter deux élections régionales dans l'est du pays, le gouvernement, qui promet d'accélérer le rythme des réformes, reste divisé notamment sur l'avenir de la retraite à 63 ans, ce qui doit figurer dans le projet de loi en cours de préparation au ministère de Mme Bas.

Un dossier dont va hériter son successeur désigné lundi, Alexander Schweitzer, 53 ans, élu de Rhénanie-Palatinat (sud-ouest) et un des vice-présidents du SPD.

Ancienne présidente du Bundestag (2021-2025), Mme Bas dit quant à elle vouloir conserver son mandat de députée de Duisbourg, une ville au coeur de l'ancien bassin minier de la Ruhr.