TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Biogen, Datadog, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Biogen, Datadog et Tesla.
POINTS FORTS
* Biogen BIIB.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 210 à 300 dollars
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 413 $ à 433 $
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 276 $
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 60 $ à 100 $
* Acadia Realty Trust AKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $
* Adm ADM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 77 $ à 75 $
* Aevex Corp AVEX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $
* Aflac Incorporated AFL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 137 $ à 133 $
* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 122 $ à 116 $
* Agree Realty Corporation ADC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 87 $ à 74 $
* AH Realty Trust, Inc AHRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* AIG AIG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 88 $ à 86 $
* AIG AIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $
* Alexander'S Inc ALX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 212 $ à 192 $
* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : BMO abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «
sous-performance »
* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 48 $ à 41 $
* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $
* Alignment Healthcare, Inc. ALHC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 21 $ à 12 $
* Alkami Technology, Inc. ALKT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 21 $ à 15 $
* Alliance Laundry Holdings Inc. ALH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $
* Allison Transmission Holdings, Inc. ALSN.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Allstate Corp ALL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 336 $ à 340 $
* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250 $ à 232 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 43 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 375 $ à 395 $
* Amazon.com, Inc. AMZN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 338 $ à 329 $
* American Bitcoin Corp ABTC.O : H.C. Wainwright initie la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif
de cours: 22 $
* American Electric Power Company, Inc. AEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 129 $ à 120 $
* American Express Company AXP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 360 $
* American Financial Group, Inc. AFG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 153 $ à 147 $
* American Financial Group, Inc. AFG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 175 $ à 166 $
* American Healthcare Reit, Inc. AHR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $
* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $
* American International Group, Inc. AIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $
* American Savings Bank Na ASBH.N : KBW lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »
* American Savings Bank Na ASBH.N : KBW lance sa couverture avec un objectif de cours de 19 $
* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* Ametek AME.N : Citigroup relève son objectif de cours de 261 $ à 263 $
* Amgen Inc AMGN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 450 $ à 415 $
* Amgen Inc AMGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 317 $ à 328 $
* Amgen Inc. AMGN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 435 $ à 430 $
* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $
* Apa Corporation APA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $
* Api Group Corporation APG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 54 $ à 55 $
* Appian Corp APPN.O : Barclays relève son objectif de cours de 26,00 $ à 30,00 $
* Apple Inc. AAPL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $
* Aramark ARMK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 74 $ à 75,5 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250 $ à 242 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 291 $ à 284 $
* Artisan Partners Asset Management Inc APAM.N : TD Cowen abaisse son objectif de 37 $ à 33 $
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 257 $ à 218 $
* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $
* Autonation AN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 232 $ à 188 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Axogen, Inc. AXGN.O : BofA Global Research lance la couverture avec un objectif de cours de 52 $
* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 30 $
* Better Home & Finance Holding BETR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $
* Biogen BIIB.O : BMO relève son objectif de cours de 208 $ à 220 $
* Biogen BIIB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $
* Biogen BIIB.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 210 $ à 300 $
* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »
* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 264 $ à 289 $
* Boeing BA.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 298 $ à 278 $
* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 90 $ à 78 $
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 87 $ à 81 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW relève son objectif de cours de 74 $ à 77 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Brown & Brown Inc BRO.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 82
dollars
* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 69 $ à 68 $
* Bunge BG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $
* BXP, Inc. BXP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 66 $
* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 88 $ à 72 $
* California Resources Corporation CRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 71 $
* Camden Property Trust CPT.N : Jefferies abaisse son cours-cible de 113 $ à 96 $
* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 119 $ à 102 $
* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 246 $ à 227 $
* Caretrust Reit, Inc. CTRE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $
* Carter'S, Inc. CRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 42 $ à 30 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 950 $
* CBRE Group, Inc. CBRE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 164 $
* Centerspace CSR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à 56 $
* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 336 $
* Chevron Corporation CVX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 233 $ à 253 $
* Chevron Corporation CVX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 224 $ à 234 $
* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $
* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $
* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 187 $ à 193 $
* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 190 $ à 171 $
* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 1 $, le portant à 41 $
* Cloudflare, Inc. NET.N : Barclays relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $
* CNA Financial Corp CNA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $
* Cognex Corp. CGNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Community Healthcare Trust Inc CHCT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $
* Compass, Inc. COMP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 10 $
* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Leerink Partners attribue la note « surperformance »
* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Leerink Partners attribue une note « surperformer » avec un objectif de cours de 4
$
* Copt Defense Properties CDP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $
* Corebridge Financial CRBG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $
* Corebridge Financial CRBG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Corebridge Financial CRBG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $
* Csquare Inc CSQR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $
* CubeSmart CUBE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $
* Cummins CMI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 790 $ à 630 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $
* CVS Health Corporation CVS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 119 $ à 112 $
* Darling Ingredients Inc. DAR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 83 $
* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 290,00 $ à 300,00 $
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $
* Deere & Co DE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 550 $ à 560 $
* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $
* Diamondrock Hospitality Co DRH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 231 $ à 226 $
* Douglas Emmett, Inc. DEI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $
* Douglas Emmett, Inc. DEI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $
* Draftkings Inc. DKNG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $
* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 121 $
* Dynatrace, Inc DT.N : Barclays relève son objectif de cours de 60,00 $ à 71,00 $
* Dynatrace, Inc DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Easterly Government Properties Inc DEA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $
* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 236 $ à 219 $
* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 268 $ à 246 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 77 $
* eBay EBAY.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste de valeurs favorites
* eBay EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 127 $ à 132 $
* eBay Inc. EBAY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 92 $ à 91 $
* Edison International EIX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 61 $ à 59 $
* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $
* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Enovis Corporation ENOV.N : Needham abaisse son objectif de cours de 52 $ à 34 $
* Equillium Inc EQ.O : Leerink Partners initie la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 6
$
* Equinix, Inc. EQIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 340 $ à 1 300 $
* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $
* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $
* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $
* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 336 $ à 303 $
* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 352 $ à 326 $
* Evercore Inc. EVR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 389 $ à 367 $
* Extra Space Storage Inc. EXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 151 $
* Fastenal Company FAST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 52 $ à 60 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 141 $ à 124 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 149 $ à 131 $
* First Industrial Realty Trust, Inc. FR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $
* First Solar, Inc. FSLR.O : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* First Solar, Inc. FSLR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 229 $ à 270 $
* FirstEnergy FE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 51 $ à 47 $
* FirstEnergy Corp. FE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $
* Five9, Inc. FIVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 34,00 $ à 40,00 $
* Ford F.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $
* Franklin Templeton, Inc. BEN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $
* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 137 $
* Gilead GILD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 162 $ à 168 $
* Globe Life Inc. GL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 190 $ à 191 $
* GM GM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* GM GM.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $
* GoDaddy Inc. GDDY.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »
* Goosehead Insurance GSHD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $
* Goosehead Insurance GSHD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 72 $ à 66 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 329 $ à 300 $
* Hayward Holdings, Inc. HAYW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 431 $ à 460 $
* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Healthpeak Properties, Inc DOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $
* Helmerich & Payne Inc. HP.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $
* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $
* Herc Holdings Inc. HRI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 175 $ à 150 $
* Hexcel Corporation HXL.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Highwoods Properties, Inc. HIW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 29 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 332 $ à 336 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Honeywell Technologies HON.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 279 $ à 270 $
* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 255 $ à 235 $
* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 152 $ à 150 $
* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 83 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $
* Humana HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 475 $ à 525 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 209 $ à 211 $
* Idacorp, Inc. IDA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 163 $ à 145 $
* Impinj Inc. PI.O : Barclays relève son objectif de cours de 176 $ à 200 $
* Innovative Industrial Properties Inc IIPR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $
* Insulet Corporation PODD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 190 $
* Intapp, Inc. INTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 38 $
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de 102 dollars
* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $
* Invitation Homes Inc. INVH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $
* Iron Mountain Inc IRM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 147 $ à 135 $
* Janus Living Inc JAN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* JLL JLL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 437 $ à 372 $
* Kennametal Inc. KMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $
* Kilroy Realty Corporation KRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $
* Kimco Realty Corp KIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $
* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $
* Kinsale Capital Group, Inc. KNSL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 377 $ à 348 $
* Kite Realty Group Trust KRG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $
* Kite Realty Group Trust KRG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 33 $ à 27 $
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 81 $ à 72 $
* Kodiak Sciences Inc. KOD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 96 $ à 126 $
* Lazard, Inc. LAZ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $
* Lear Corporation LEA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 143 $ à 139 $
* Lincoln National Corp LNC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $
* Lincoln National Corporation LNC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $
* Lineage, Inc. LINE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 36 $
* Lithia & Driveway LAD.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 461 $ à 397 $
* Ltc Properties, Inc. LTC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $
* Lucid Group, Inc. LCID.O : RBC abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 40 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 27 $
* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Morgan Stanley relève son cours cible de 180 $ à 250 $
* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 321 $ à 488 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 413 $ à 433 $
* Marriott MAR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 380 $ à 384 $
* Marsh & Mclennan Companies, Inc. MRSH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 182 $ à 177 $
* Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 202 $ à 186 $
* Marsh MRSH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 188 $ à 183 $
* Mediaalpha, Inc. MAX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 125 $ à 145 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 177 $ à 176 $
* Merck & Co Inc MRK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $
* Metlife, Inc. MET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 109 $ à 110 $
* MGM Resorts International MGM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $
* Microsoft MSFT.O : Barclays relève son objectif de cours de 512 $ à 600 $
* Microsoft MSFT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $
* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 152 $ à 128 $
* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 121 $
* Minimed Group Inc MMED.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de
cours: 22 dollars
* Moelis & Company MC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $
* National Health Investors, Inc. NHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 65 $
* Navient Corporation NAVI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 8,00 $ à 8,50 $
* Nektar Therapeutics NKTR.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Nektar Therapeutics NKTR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 130 dollars
* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : KBW abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $
* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $
* Netstreit Corp. NTST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $
* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : BMO abaisse son objectif de cours de 164 $ à 150 $
* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $
* NMI Holdings, Inc. NMIH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* NNN Reit, Inc. NNN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43 $
* Northern Oil and Gas, Inc. NOG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $
* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 59 $
* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $
* Onemain Holdings, Inc. OMF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $
* Onity Group Inc ONIT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 155 $ à 135 $
* Oshkosh Corp OSK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 170 $ à 140 $
* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 140 $ à 115 $
* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 140 $ à 120 $
* Palomar Holdings, Inc. PLMR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 167 $ à 161 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 270 $ à 246 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $
* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 232 $ à 1 234 $
* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Barclays relève son objectif de cours de 210,00 $ à 250,00 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays relève son objectif de cours de 154,00 $ à 162,00 $
* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $
* Pegasystems Inc. PEGA.O : Barclays relève son objectif de cours de 39,00 $ à 43,00 $
* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $
* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 133 $ à 126 $
* Permian Resources Corporation PR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $
* Pershing Square Inc PS.N : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »
* PG&E Corp PCG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* PG&E Corporation PCG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève son objectif de cours de 216 $ à 282 $
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 276 $
* Phreesia PHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Piper Sandler PIPR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 81 $ à 75 $
* Plains All American Pipeline PAA.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif
de cours: 27 $
* Plumas Bancorp PLBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $
* Pool Corporation POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 175 $
* Postal Realty Trust, Inc. PSTL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $
* PPL Corp PPL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 104 $ à 107 $
* Principal Financial Group, Inc. PFG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 115 $ à 113 $
* Procore Technologies, Inc. PCOR.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $
* Prologis, Inc. PLD.N : BMO abaisse son objectif de cours de 163 $ à 152 $
* Prologis, Inc. PLD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 168 $ à 150 $
* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : Leerink Partners attribue la note « surperformer »
* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : Leerink Partners attribue une note « surperformer » avec un objectif de cours de
190 dollars
* Prudential Financial PRU.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 130 $ à 132 $
* Prudential Financial PRU.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 109 $ à 108 $
* Prudential Financial PRU.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $
* Prudential Financial PRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 104 $
* Public Storage PSA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 374 $ à 319 $
* Q32 Bio Inc. QTTB.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de
cours: 40 $
* Ralliant Corporation RAL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $
* Realty Income Corporation O.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 71 $ à 62 $
* Red Rock Resorts, Inc. RRR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 78 $ à 69 $
* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $
* Regency Centers Corp REG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 102 $ à 87 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 891 $ à 908 $
* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 291 $ à 292 $
* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $
* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 105 $ à 130 $
* Rithm Capital Corp. RITM.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Rli Corp RLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 74 $ à 69 $
* Rli Corp. RLI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 57 $ à 51 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Evercore ISI lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Evercore ISI lance sa couverture avec un objectif de cours de 130 $
* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14,00 $ à 12,50 $
* Root Inc ROOT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Root, Inc. ROOT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $
* Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 388 $ à 358 $
* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $
* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $
* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $
* Sabra Health Care Reit, Inc. SBRA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $
* Sailpoint, Inc. SAIL.O : Stephens relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $
* Salesforce, Inc. CRM.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « acheter »
* Salesforce, Inc. CRM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 160 $ à 285 $
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $
* Sanmina Corporation SANM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $
* Scansource Inc. SCSC.O : Barclays relève son objectif de cours de 43 $ à 51 $
* Schrodinger Inc SDGR.O : BMO relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Select Water Solutions, Inc. WTTR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $
* Selective Insurance Group, Inc. SIGI.O : KBW abaisse son objectif de cours de 102 $ à 90 $
* Sempra SRE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 103 $ à 90 $
* Sempra SRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 102 $ à 99 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 134,00 $ à 160,00 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 278 $ à 252 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 285 $ à 254 $
* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 79 $ à 64 $
* Slide Insurance Holdings, Inc. SLDE.O : KBW relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 89 $ à 68 $
* Stag Industrial, Inc. STAG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $
* Stag Industrial, Inc. STAG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $
* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 133 $ à 127 $
* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $
* Synopsys, Inc. SNPS.O : Needham relève son objectif de cours de 580 $ à 620 $
* Tempus Ai, Inc. TEM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $
* Terawulf Inc. WULF.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 21
dollars
* Terex Corporation TEX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $
* Terex Corporation TEX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 58 $
* Terreno Realty Corporation TRNO.N : BMO relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $
* Terreno Realty Corporation TRNO.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 72 $
* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 91 $ à 85 $
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $
* Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 236 $
* The Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché
»
* Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : KBW relève son objectif de cours de 31 $ à 32,50 $
* Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32,5 $
* Charles Schwab Corporation SCHW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 144 $ à 150 $
* Hanover Insurance Group, Inc. THG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 232 $ à 223 $
* Hartford Financial Services Group Inc HIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 164 $ à 158 $
* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 144 $ à 137 $
* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 137 $
* The Macerich Company MAC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $
* The Macerich Company MAC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $
* The Progressive Corporation PGR.N : KBW relève son objectif de cours de 250 $ à 252 $
* The Travelers Companies, Inc. TRV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 356 $ à 341 $
* Timken Co TKR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $
* Timken Co TKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $
* Travelers TRV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 301 $ à 320 $
* Travelers TRV.N : KBW abaisse son objectif de cours de 373 $ à 372 $
* Twfg, Inc. TWFG.O : KBW abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $
* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 120 $ à 205 $
* UDR, Inc. UDR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $
* UDR, Inc. UDR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $
* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $
* Unum Group UNM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $
* Unum Group UNM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $
* Uwm Holdings Corporation UWMC.N : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* Ventas, Inc. VTR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 102 $ à 95 $
* Vera Therapeutics, Inc. VERA.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »
* Vera Therapeutics, Inc. VERA.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 34 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 672 $ à 667 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Visteon Corporation VC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 127 $
* Vivmark Residential VMRK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 $ à 63 $
* Vivmark Residential VMRK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $
* Vornado Realty Trust VNO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 37 $
* Voya Financial, Inc. VOYA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $
* W. P. Carey Inc. WPC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $
* W. R. Berkley Corporation WRB.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 66 $ à 69 $
* W. R. Berkley Corporation WRB.N : KBW abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $
* W.R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $
* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 37 $
* Watsco, Inc. WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 335 $ à 315 $
* Welltower Inc. WELL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 260 $
* Wesco International Inc. WCC.N : Barclays relève son objectif de cours de 390 $ à 437 $
* Whirlpool Corporation WHR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $
* Willscot Holdings Corporation WSC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $
* Wyndham Hotels & Resorts, Inc. WH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $
* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 135 $ à 103 $
* Xylem Inc XYL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 172 $ à 148 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 396 $ à 400 $
* Zebra Technologies Corp. ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 410 $ à 416 $
* Zillow Group, Inc. ZG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $
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