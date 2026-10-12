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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Biogen, Datadog, Tesla
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 13:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Biogen, Datadog et Tesla.

POINTS FORTS

* Biogen BIIB.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 210 à 300 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 413 $ à 433 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 276 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 60 $ à 100 $

* Acadia Realty Trust AKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Adm ADM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 77 $ à 75 $

* Aevex Corp AVEX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Aflac Incorporated AFL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 137 $ à 133 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 122 $ à 116 $

* Agree Realty Corporation ADC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 87 $ à 74 $

* AH Realty Trust, Inc AHRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* AIG AIG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 88 $ à 86 $

* AIG AIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* Alexander'S Inc ALX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 212 $ à 192 $

* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : BMO abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

sous-performance »

* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 48 $ à 41 $

* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Alignment Healthcare, Inc. ALHC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 21 $ à 12 $

* Alkami Technology, Inc. ALKT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 21 $ à 15 $

* Alliance Laundry Holdings Inc. ALH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Allison Transmission Holdings, Inc. ALSN.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Allstate Corp ALL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 336 $ à 340 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250 $ à 232 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 43 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 375 $ à 395 $

* Amazon.com, Inc. AMZN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 338 $ à 329 $

* American Bitcoin Corp ABTC.O : H.C. Wainwright initie la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 22 $

* American Electric Power Company, Inc. AEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 129 $ à 120 $

* American Express Company AXP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 360 $

* American Financial Group, Inc. AFG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 153 $ à 147 $

* American Financial Group, Inc. AFG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 175 $ à 166 $

* American Healthcare Reit, Inc. AHR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $

* American International Group, Inc. AIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $

* American Savings Bank Na ASBH.N : KBW lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* American Savings Bank Na ASBH.N : KBW lance sa couverture avec un objectif de cours de 19 $

* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Ametek AME.N : Citigroup relève son objectif de cours de 261 $ à 263 $

* Amgen Inc AMGN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 450 $ à 415 $

* Amgen Inc AMGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 317 $ à 328 $

* Amgen Inc. AMGN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 435 $ à 430 $

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Apa Corporation APA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Api Group Corporation APG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 54 $ à 55 $

* Appian Corp APPN.O : Barclays relève son objectif de cours de 26,00 $ à 30,00 $

* Apple Inc. AAPL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $

* Aramark ARMK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 74 $ à 75,5 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250 $ à 242 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 291 $ à 284 $

* Artisan Partners Asset Management Inc APAM.N : TD Cowen abaisse son objectif de 37 $ à 33 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 257 $ à 218 $

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Autonation AN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 232 $ à 188 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Axogen, Inc. AXGN.O : BofA Global Research lance la couverture avec un objectif de cours de 52 $

* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 30 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $

* Biogen BIIB.O : BMO relève son objectif de cours de 208 $ à 220 $

* Biogen BIIB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $

* Biogen BIIB.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 210 $ à 300 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 264 $ à 289 $

* Boeing BA.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 298 $ à 278 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 90 $ à 78 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 87 $ à 81 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW relève son objectif de cours de 74 $ à 77 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Brown & Brown Inc BRO.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 82

dollars

* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 69 $ à 68 $

* Bunge BG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $

* BXP, Inc. BXP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 66 $

* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 88 $ à 72 $

* California Resources Corporation CRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 71 $

* Camden Property Trust CPT.N : Jefferies abaisse son cours-cible de 113 $ à 96 $

* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 119 $ à 102 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 246 $ à 227 $

* Caretrust Reit, Inc. CTRE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Carter'S, Inc. CRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 42 $ à 30 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 950 $

* CBRE Group, Inc. CBRE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 164 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à 56 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 336 $

* Chevron Corporation CVX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 233 $ à 253 $

* Chevron Corporation CVX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 224 $ à 234 $

* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 187 $ à 193 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 190 $ à 171 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 1 $, le portant à 41 $

* Cloudflare, Inc. NET.N : Barclays relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $

* CNA Financial Corp CNA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $

* Cognex Corp. CGNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Community Healthcare Trust Inc CHCT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Compass, Inc. COMP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 10 $

* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Leerink Partners attribue la note « surperformance »

* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Leerink Partners attribue une note « surperformer » avec un objectif de cours de 4

$

* Copt Defense Properties CDP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $

* Corebridge Financial CRBG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $

* Corebridge Financial CRBG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Corebridge Financial CRBG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Csquare Inc CSQR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* CubeSmart CUBE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Cummins CMI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 790 $ à 630 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* CVS Health Corporation CVS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 119 $ à 112 $

* Darling Ingredients Inc. DAR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 83 $

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 290,00 $ à 300,00 $

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 550 $ à 560 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Diamondrock Hospitality Co DRH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 231 $ à 226 $

* Douglas Emmett, Inc. DEI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Douglas Emmett, Inc. DEI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $

* Draftkings Inc. DKNG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 121 $

* Dynatrace, Inc DT.N : Barclays relève son objectif de cours de 60,00 $ à 71,00 $

* Dynatrace, Inc DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Easterly Government Properties Inc DEA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 236 $ à 219 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 268 $ à 246 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 77 $

* eBay EBAY.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste de valeurs favorites

* eBay EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 127 $ à 132 $

* eBay Inc. EBAY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 92 $ à 91 $

* Edison International EIX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 61 $ à 59 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Enovis Corporation ENOV.N : Needham abaisse son objectif de cours de 52 $ à 34 $

* Equillium Inc EQ.O : Leerink Partners initie la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 6

$

* Equinix, Inc. EQIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 340 $ à 1 300 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 336 $ à 303 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 352 $ à 326 $

* Evercore Inc. EVR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 389 $ à 367 $

* Extra Space Storage Inc. EXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 151 $

* Fastenal Company FAST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 52 $ à 60 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 141 $ à 124 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 149 $ à 131 $

* First Industrial Realty Trust, Inc. FR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* First Solar, Inc. FSLR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 229 $ à 270 $

* FirstEnergy FE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 51 $ à 47 $

* FirstEnergy Corp. FE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

* Five9, Inc. FIVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 34,00 $ à 40,00 $

* Ford F.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $

* Franklin Templeton, Inc. BEN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 137 $

* Gilead GILD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 162 $ à 168 $

* Globe Life Inc. GL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 190 $ à 191 $

* GM GM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* GM GM.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »

* Goosehead Insurance GSHD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $

* Goosehead Insurance GSHD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 72 $ à 66 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 329 $ à 300 $

* Hayward Holdings, Inc. HAYW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 431 $ à 460 $

* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Healthpeak Properties, Inc DOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $

* Helmerich & Payne Inc. HP.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $

* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Herc Holdings Inc. HRI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 175 $ à 150 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Highwoods Properties, Inc. HIW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 29 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 332 $ à 336 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Honeywell Technologies HON.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 279 $ à 270 $

* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 255 $ à 235 $

* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 152 $ à 150 $

* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 83 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Humana HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 475 $ à 525 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 209 $ à 211 $

* Idacorp, Inc. IDA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 163 $ à 145 $

* Impinj Inc. PI.O : Barclays relève son objectif de cours de 176 $ à 200 $

* Innovative Industrial Properties Inc IIPR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $

* Insulet Corporation PODD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 190 $

* Intapp, Inc. INTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 38 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de 102 dollars

* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $

* Invitation Homes Inc. INVH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 147 $ à 135 $

* Janus Living Inc JAN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* JLL JLL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 437 $ à 372 $

* Kennametal Inc. KMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Kilroy Realty Corporation KRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Kinsale Capital Group, Inc. KNSL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 377 $ à 348 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 33 $ à 27 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 81 $ à 72 $

* Kodiak Sciences Inc. KOD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 96 $ à 126 $

* Lazard, Inc. LAZ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $

* Lear Corporation LEA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 143 $ à 139 $

* Lincoln National Corp LNC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Lincoln National Corporation LNC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $

* Lineage, Inc. LINE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 36 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 461 $ à 397 $

* Ltc Properties, Inc. LTC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Lucid Group, Inc. LCID.O : RBC abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 40 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 27 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Morgan Stanley relève son cours cible de 180 $ à 250 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 321 $ à 488 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 413 $ à 433 $

* Marriott MAR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 380 $ à 384 $

* Marsh & Mclennan Companies, Inc. MRSH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 182 $ à 177 $

* Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 202 $ à 186 $

* Marsh MRSH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 188 $ à 183 $

* Mediaalpha, Inc. MAX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 125 $ à 145 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 177 $ à 176 $

* Merck & Co Inc MRK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Metlife, Inc. MET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 109 $ à 110 $

* MGM Resorts International MGM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $

* Microsoft MSFT.O : Barclays relève son objectif de cours de 512 $ à 600 $

* Microsoft MSFT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 152 $ à 128 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 121 $

* Minimed Group Inc MMED.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 22 dollars

* Moelis & Company MC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* National Health Investors, Inc. NHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 65 $

* Navient Corporation NAVI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 8,00 $ à 8,50 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 130 dollars

* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : KBW abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Netstreit Corp. NTST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : BMO abaisse son objectif de cours de 164 $ à 150 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* NMI Holdings, Inc. NMIH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* NNN Reit, Inc. NNN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43 $

* Northern Oil and Gas, Inc. NOG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 59 $

* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Onemain Holdings, Inc. OMF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $

* Onity Group Inc ONIT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 155 $ à 135 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 170 $ à 140 $

* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 140 $ à 115 $

* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 140 $ à 120 $

* Palomar Holdings, Inc. PLMR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 167 $ à 161 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 270 $ à 246 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 232 $ à 1 234 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Barclays relève son objectif de cours de 210,00 $ à 250,00 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays relève son objectif de cours de 154,00 $ à 162,00 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Pegasystems Inc. PEGA.O : Barclays relève son objectif de cours de 39,00 $ à 43,00 $

* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 133 $ à 126 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $

* Pershing Square Inc PS.N : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »

* PG&E Corp PCG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* PG&E Corporation PCG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève son objectif de cours de 216 $ à 282 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 276 $

* Phreesia PHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Piper Sandler PIPR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 81 $ à 75 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 27 $

* Plumas Bancorp PLBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Pool Corporation POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 175 $

* Postal Realty Trust, Inc. PSTL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* PPL Corp PPL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 104 $ à 107 $

* Principal Financial Group, Inc. PFG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 115 $ à 113 $

* Procore Technologies, Inc. PCOR.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $

* Prologis, Inc. PLD.N : BMO abaisse son objectif de cours de 163 $ à 152 $

* Prologis, Inc. PLD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 168 $ à 150 $

* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : Leerink Partners attribue la note « surperformer »

* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : Leerink Partners attribue une note « surperformer » avec un objectif de cours de

190 dollars

* Prudential Financial PRU.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 130 $ à 132 $

* Prudential Financial PRU.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 109 $ à 108 $

* Prudential Financial PRU.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $

* Prudential Financial PRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 104 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 374 $ à 319 $

* Q32 Bio Inc. QTTB.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 40 $

* Ralliant Corporation RAL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $

* Realty Income Corporation O.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 71 $ à 62 $

* Red Rock Resorts, Inc. RRR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 78 $ à 69 $

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Regency Centers Corp REG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 102 $ à 87 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 891 $ à 908 $

* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 291 $ à 292 $

* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 105 $ à 130 $

* Rithm Capital Corp. RITM.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Rli Corp RLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 74 $ à 69 $

* Rli Corp. RLI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 57 $ à 51 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Evercore ISI lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Evercore ISI lance sa couverture avec un objectif de cours de 130 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14,00 $ à 12,50 $

* Root Inc ROOT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Root, Inc. ROOT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $

* Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 388 $ à 358 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $

* Sabra Health Care Reit, Inc. SBRA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Sailpoint, Inc. SAIL.O : Stephens relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « acheter »

* Salesforce, Inc. CRM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 160 $ à 285 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* Sanmina Corporation SANM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Scansource Inc. SCSC.O : Barclays relève son objectif de cours de 43 $ à 51 $

* Schrodinger Inc SDGR.O : BMO relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Select Water Solutions, Inc. WTTR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Selective Insurance Group, Inc. SIGI.O : KBW abaisse son objectif de cours de 102 $ à 90 $

* Sempra SRE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 103 $ à 90 $

* Sempra SRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 102 $ à 99 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 134,00 $ à 160,00 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 278 $ à 252 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 285 $ à 254 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 79 $ à 64 $

* Slide Insurance Holdings, Inc. SLDE.O : KBW relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 89 $ à 68 $

* Stag Industrial, Inc. STAG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Stag Industrial, Inc. STAG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 133 $ à 127 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $

* Synopsys, Inc. SNPS.O : Needham relève son objectif de cours de 580 $ à 620 $

* Tempus Ai, Inc. TEM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Terawulf Inc. WULF.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 21

dollars

* Terex Corporation TEX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Terex Corporation TEX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 58 $

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : BMO relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 72 $

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 91 $ à 85 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $

* Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 236 $

* The Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché

»

* Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : KBW relève son objectif de cours de 31 $ à 32,50 $

* Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32,5 $

* Charles Schwab Corporation SCHW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 144 $ à 150 $

* Hanover Insurance Group, Inc. THG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 232 $ à 223 $

* Hartford Financial Services Group Inc HIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 164 $ à 158 $

* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 144 $ à 137 $

* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 137 $

* The Macerich Company MAC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* The Macerich Company MAC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* The Progressive Corporation PGR.N : KBW relève son objectif de cours de 250 $ à 252 $

* The Travelers Companies, Inc. TRV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 356 $ à 341 $

* Timken Co TKR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Travelers TRV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 301 $ à 320 $

* Travelers TRV.N : KBW abaisse son objectif de cours de 373 $ à 372 $

* Twfg, Inc. TWFG.O : KBW abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 120 $ à 205 $

* UDR, Inc. UDR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $

* UDR, Inc. UDR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $

* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $

* Unum Group UNM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $

* Unum Group UNM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $

* Uwm Holdings Corporation UWMC.N : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Ventas, Inc. VTR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 102 $ à 95 $

* Vera Therapeutics, Inc. VERA.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »

* Vera Therapeutics, Inc. VERA.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 34 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 672 $ à 667 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Visteon Corporation VC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 127 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 $ à 63 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 37 $

* Voya Financial, Inc. VOYA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $

* W. P. Carey Inc. WPC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $

* W. R. Berkley Corporation WRB.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 66 $ à 69 $

* W. R. Berkley Corporation WRB.N : KBW abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $

* W.R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 37 $

* Watsco, Inc. WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 335 $ à 315 $

* Welltower Inc. WELL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 260 $

* Wesco International Inc. WCC.N : Barclays relève son objectif de cours de 390 $ à 437 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $

* Willscot Holdings Corporation WSC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $

* Wyndham Hotels & Resorts, Inc. WH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 135 $ à 103 $

* Xylem Inc XYL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 172 $ à 148 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 396 $ à 400 $

* Zebra Technologies Corp. ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 410 $ à 416 $

* Zillow Group, Inc. ZG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
80,6500 USD NASDAQ 0,00%
A.J.GALLAGHER
232,690 USD NYSE -0,58%
ACADIA REIT-SBI
18,240 USD NYSE +0,33%
AFLAC
114,540 USD NYSE -0,36%
AGREE RLTY REIT
65,950 USD NYSE +0,23%
ALEXANDRIA REIT
45,530 USD NYSE -0,18%
ALIGNMENT HLTHC
7,5450 USD NASDAQ 0,00%
ALKAMI TECH
14,2900 USD NASDAQ 0,00%
ALLISON TRANSMI
109,840 USD NYSE +0,68%
ALLSTATE
229,400 USD NYSE -0,57%
ALLY FINANCIAL
37,580 USD NYSE -0,63%
ALPHABET-A
351,6600 USD NASDAQ 0,00%
AM ELECTRIC
122,8100 USD NASDAQ 0,00%
AMAZON.COM
262,4300 USD NASDAQ 0,00%
AMER HOME REIT RG-A
30,845 USD NYSE +1,18%
AMERICAN BITCO RG-A
7,7300 USD NASDAQ 0,00%
AMERICAN EXPRESS
308,170 USD NYSE +0,06%
AMERICAN FINCL G
141,080 USD NYSE -0,59%
AMERICAN INTL GR
77,035 USD NYSE +0,03%
AMETEK
248,390 USD NYSE +0,32%
AMGEN
414,8700 USD NASDAQ 0,00%
AMPHENOL RG-A
87,190 USD NYSE +2,16%
AMRICLD RLTY REITRG
13,995 USD NYSE +1,49%
APA
45,8800 USD NASDAQ 0,00%
API GROUP
40,335 USD NYSE +0,86%
APPIAN-A
40,1000 USD NASDAQ 0,00%
APPLE
336,6400 USD NASDAQ 0,00%
ARAMARK
54,940 USD NYSE -1,08%
ARCHER-DANIELS M
79,900 USD NYSE -3,16%
ARTIS PART ASS RG-A
33,455 USD NYSE -0,55%
ASBURY AUTOMOTIV
167,710 USD NYSE -0,71%
AUTONATION
157,385 USD NYSE +0,26%
AXOGEN
36,1300 USD NASDAQ 0,00%
BETA BIONICS
17,6300 USD NASDAQ 0,00%
BETTER HOME RG-A
9,8600 USD NASDAQ 0,00%
BIOGEN
225,7100 USD NASDAQ 0,00%
BLOOM ENERGY-A
280,260 USD NYSE +2,77%
BOEING CO
190,410 USD NYSE +1,41%
BOYD GAMING
68,940 USD NYSE -1,53%
BRIXMOR PRP REIT
27,295 USD NYSE +0,83%
BROWN & BROWN
62,890 USD NYSE -1,35%
BUNGE GLOBAL
102,740 USD NYSE -4,73%
BXP
59,040 USD NYSE -0,44%
CALIFORNIA RES
52,970 USD NYSE -0,17%
CAMDEN REIT-SBI
97,630 USD NYSE +0,88%
CAPITAL ONE FINL
199,300 USD NYSE -0,05%
CARETRUST-REIT
36,015 USD NYSE +0,63%
CARTER
32,365 USD NYSE -0,45%
CATERPILLAR
800,600 USD NYSE +0,56%
CBRE GROUP RG-A
130,830 USD NYSE -0,21%
CENTERS REIT-SBI
55,850 USD NYSE +1,66%
CHARLES SCHWAB
96,710 USD NYSE -0,18%
CHENIERE ENERGY
278,000 USD NYSE +0,06%
CHEVRON
211,970 USD NYSE +0,17%
CHOICE HOTELS
105,720 USD NYSE +0,80%
CINCINNATI FINAN
163,3900 USD NASDAQ 0,00%
CINEMARK HOLDING
36,400 USD NYSE -1,01%
CLOUDFLARE RG-A
361,000 USD NYSE +5,62%
CNA FINANCIAL
46,175 USD NYSE -1,04%
COGNEX
62,9200 USD NASDAQ 0,00%
CONNECT BIOPHAR
0,8700 USD NASDAQ 0,00%
COREBRIDGE FINL
34,095 USD NYSE -1,04%
CUBESMART REIT
37,960 USD NYSE +1,19%
CUMMINS
523,360 USD NYSE +0,60%
CVS HEALTH
86,170 USD NYSE -1,88%
DARLING INGREDIE
60,260 USD NYSE -3,18%
DATADOG RG-A
293,2600 USD NASDAQ 0,00%
DEERE & CO
620,900 USD NYSE -4,85%
DIAMONDBACK ENG
192,1300 USD NASDAQ 0,00%
DIAMONDROCK REIT
12,6200 USD NASDAQ 0,00%
DIGITA RLTY REIT
178,810 USD NYSE +1,53%
DOUGLAS EMM REIT
9,785 USD NYSE -1,21%
DRAFTKINGS RG-A
19,5800 USD NASDAQ 0,00%
DUKE ENERGY
116,670 USD NYSE -0,13%
DYNATRACE
63,500 USD NYSE +3,89%
EASTGROUP PROP R
196,020 USD NYSE +0,37%
EASTMAN CHEMICAL
62,720 USD NYSE -1,63%
EBAY
112,1900 USD NASDAQ 0,00%
EDISON INTL
55,300 USD NYSE +1,82%
ENACT HOLDINGS
45,9700 USD NASDAQ 0,00%
ENOVIS
17,700 USD NYSE +1,49%
EQUILLIUM
1,4100 USD NASDAQ 0,00%
EQUINIX REIT
1 026,0600 USD NASDAQ 0,00%
EQUIPMENT RG-A
15,0850 USD NASDAQ 0,00%
EQUITABLE HLDG
52,895 USD NYSE -1,08%
EQUITY LIFE REIT
59,000 USD NYSE +0,79%
ESSEX PROP REIT
271,550 USD NYSE +1,07%
ESTNL GOVT REIT
23,090 USD NYSE -0,60%
EVERCORE-A
271,875 USD NYSE +1,88%
EXTRA SP ST REIT
134,650 USD NYSE +1,16%
FASTENAL
50,7500 USD NASDAQ 0,00%
FD RLTY INV-SBI
106,160 USD NYSE +0,66%
FIRST IND RT T R
59,450 USD NYSE +0,30%
FIRST SOLAR
177,8200 USD NASDAQ 0,00%
FIRSTENERGY
45,010 USD NYSE +0,36%
FIVE9
36,4000 USD NASDAQ 0,00%
FORD MOTOR
12,165 USD NYSE -0,86%
FORTINET
194,7500 USD NASDAQ 0,00%
FRANKLIN TEMP
31,990 USD NYSE -1,25%
GENERAL MOTORS
82,745 USD NYSE +0,59%
GENUINE PARTS CO
126,980 USD NYSE -0,90%
GILEAD SCIENCES
151,1700 USD NASDAQ 0,00%
GLOBE LIFE
164,200 USD NYSE -1,17%
GODADDY RG-A
104,360 USD NYSE +1,12%
GOOSEHEAD INS-A
43,5100 USD NASDAQ 0,00%
GROUP I AUTOMOTI
232,110 USD NYSE -1,99%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX +1,64%
HANOVER INSURANC
219,340 USD NYSE -1,20%
HARTFORD INS GRP
129,100 USD NYSE -0,28%
HAYWARD HLDG
11,350 USD NYSE -0,70%
HCA HEALTHCARE
451,060 USD NYSE +1,35%
HEALTHCARE REIT-A
17,155 USD NYSE -0,12%
HEALTHPEAK REIT
18,815 USD NYSE +1,54%
HELMERICH&PAYNE
39,875 USD NYSE -0,78%
HERC HOLDINGS
123,510 USD NYSE -0,39%
HEXCEL
84,945 USD NYSE -0,25%
HIGHWOOD PROP RE
29,040 USD NYSE -0,51%
HILTN WRLD HLDGS
326,580 USD NYSE +0,98%
HONEYWELL TECH
207,7300 USD NASDAQ 0,00%
HOST HOTELS REIT
22,6500 USD NASDAQ 0,00%
HOULIHAN LOKEY RG-A
130,160 USD NYSE +3,68%
HUBSPOT
228,250 USD NYSE -1,58%
HUDSON PACIFIC
11,960 USD NYSE +0,67%
HUMANA
430,760 USD NYSE +11,26%
HWARD HGHS HLDG
73,700 USD NYSE +2,35%
HYATT HOTELS RG-A
161,950 USD NYSE +1,62%
IDACORP
135,440 USD NYSE +0,96%
IMPINJ
189,6300 USD NASDAQ 0,00%
INNOV INDS REIT
51,820 USD NYSE -0,12%
INSULET
135,2800 USD NASDAQ 0,00%
INTAPP
39,6100 USD NASDAQ 0,00%
INTERACTIVE BR RG-A
87,8700 USD NASDAQ 0,00%
INVENTRUST REIT
29,790 USD NYSE +0,61%
INVITATION REIT
26,800 USD NYSE +1,21%
IRON MOUNT REIT
114,550 USD NYSE +1,36%
JONES LANG LASAL
300,005 USD NYSE -1,05%
KENNAMETAL INC
31,920 USD NYSE +0,65%
KILROY RLTY REIT
34,240 USD NYSE +0,15%
KIMCO RLTY REIT
22,165 USD NYSE +0,36%
KINSALE CAPITAL
337,060 USD NYSE -0,70%
KITE REALTY REIT
23,920 USD NYSE -0,71%
KODIAK GAS SER
53,430 USD NYSE -0,30%
KODIAK SCIENCES
99,8700 USD NASDAQ 0,00%
LAZARD
36,760 USD NYSE +2,61%
LEAR
117,980 USD NYSE -0,47%
LINCOLN NATL
40,235 USD NYSE -1,82%
LINEAGE
34,4300 USD NASDAQ 0,00%
LITHIA MOTORS
290,130 USD NYSE +0,48%
LTC PROP REIT
42,450 USD NYSE +0,96%
LUCID GROUP
3,7900 USD NASDAQ 0,00%
MACERICH REIT
22,260 USD NYSE +0,25%
MANHATTAN ASSOC
204,8900 USD NASDAQ 0,00%
MARATHON PETRO
455,000 USD NYSE -1,81%
MARRIOTT INTL RG-A
365,8800 USD NASDAQ 0,00%
MEDIAALPHA RG-A
10,090 USD NYSE -5,26%
MERCK
145,570 USD NYSE +2,22%
METLIFE
98,305 USD NYSE -0,18%
MGM RESORTS ITL
29,270 USD NYSE -2,48%
MICROSOFT
535,0700 USD NASDAQ 0,00%
MID-AMER AP REIT
116,850 USD NYSE +0,56%
MINIMED GRP
19,7100 USD NASDAQ 0,00%
MOELIS & CO RG-A
57,100 USD NYSE +1,48%
MURPHY OIL
38,680 USD NYSE +0,18%
NATL HEALTH REIT
64,860 USD NYSE +0,43%
NAVIENT
9,1100 USD NASDAQ 0,00%
NEKTAR THERAPEUT
41,1700 USD NASDAQ 0,00%
NETSTREIT REIT
17,445 USD NYSE +0,09%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
142,4400 USD NASDAQ 0,00%
NEWMARK GROUP-A
12,1200 USD NASDAQ 0,00%
NMI HLDGS
40,0100 USD NASDAQ 0,00%
NNN REIT
40,230 USD NYSE -0,07%
NORTHERN OIL&GAS
24,755 USD NYSE -1,55%
NORW CRS LINE
15,585 USD NYSE +0,65%
OCCIDENTAL PETROLEUM
60,095 USD NYSE -0,31%
OMEGA HLTH REIT
44,400 USD NYSE +0,57%
ONEMAIN HOLDINGS
56,050 USD NYSE -0,67%
OSHKOSH
125,260 USD NYSE -1,61%
PACCAR
108,0400 USD NASDAQ 0,00%
PALOMAR HLDGS
130,7600 USD NASDAQ 0,00%
PALVELLA THERA
138,7700 USD NASDAQ 0,00%
PARKER-HANNIFIN
962,530 USD NYSE +1,69%
PAYCOM SOFTWARE
232,260 USD NYSE +1,05%
PAYLOCITY HOLDIN
153,9600 USD NASDAQ 0,00%
PEBBLEB REIT-SBI
19,110 USD NYSE +0,66%
PEGASYSTEMS
35,6500 USD NASDAQ 0,00%
PENN ENTMT
15,4800 USD NASDAQ 0,00%
PEPSICO
125,9700 USD NASDAQ 0,00%
PERMIAN RES RG-A
23,020 USD NYSE +0,79%
PG&E
13,125 USD NYSE +3,80%
PHILLIPS 66
278,080 USD NYSE -1,24%
PHREESIA
10,800 USD NYSE +1,22%
PIPER SANDLER
65,270 USD NYSE +1,41%
PK HTL&RSTS REIT
15,175 USD NYSE -0,30%
PLAINS ALL-AMERN LP
24,3400 USD NASDAQ 0,00%
PLUMAS BANCORP
60,9600 USD NASDAQ 0,00%
PNNYMC FINL SVC
59,880 USD NYSE -2,43%
POOL
159,5400 USD NASDAQ 0,00%
POSTAL REIT RG-A
22,760 USD NYSE +1,47%
PPL
34,245 USD NYSE +0,44%
PRINCIPAL FINANC
107,2400 USD NASDAQ 0,00%
PROCORE TECH
56,220 USD NYSE +2,61%
PROGRESSIVE (OHI
217,430 USD NYSE -0,59%
PROLOGIS REIT
129,470 USD NYSE +0,14%
PROTAGONIST THER
143,7300 USD NASDAQ 0,00%
PRUDENTIAL WEALT
113,075 USD NYSE -0,40%
PUBLIC STOR REIT
289,875 USD NYSE +1,48%
Pétrole Brent
106,07 USD Ice Europ +1,86%
Pétrole WTI
93,09 USD Ice Europ +1,58%
Q32 BIO
8,3400 USD NASDAQ 0,00%
REALTY INCOME REIT
54,170 USD NYSE +0,02%
RED ROCK RESOR RG-A
49,5100 USD NASDAQ 0,00%
REGAL REXNORD
165,100 USD NYSE +3,21%
REGENCY CENT REITRG
72,0500 USD NASDAQ 0,00%
REGENERON PHARMACEUTICALS
746,5400 USD NASDAQ 0,00%
REINSURNCE GR AM
256,110 USD NYSE +0,11%
REXFORD IND REIT
36,760 USD NYSE -1,29%
RHYTHM PHARM
90,7800 USD NASDAQ 0,00%
RITHM CAPI REIT
8,645 USD NYSE +0,29%
RLI
55,690 USD NYSE -1,07%
ROBINHOOD MARKETS
109,0200 USD NASDAQ 0,00%
ROCKET COS RG-A
11,470 USD NYSE -2,55%
ROOT RG-A
49,1300 USD NASDAQ 0,00%
RYAN SPEC HLDG RG-A
37,020 USD NYSE -2,04%
RYL CARIBBEAN CR
282,240 USD NYSE +0,30%
SABRA HC REIT
18,9600 USD NASDAQ 0,00%
SAILPOINT
20,7700 USD NASDAQ 0,00%
SALESFORCE
228,970 USD NYSE +0,56%
SANMINA
217,4900 USD NASDAQ 0,00%
SCANSOURCE
60,9300 USD NASDAQ 0,00%
SCHRODINGER
27,2800 USD NASDAQ 0,00%
SELECTIVE INSURA
84,2200 USD NASDAQ 0,00%
SEMPRA ENERGY
81,350 USD NYSE +1,60%
SERVICENOW
140,850 USD NYSE +0,79%
SKYWARD SPEC
58,3200 USD NASDAQ 0,00%
SL GREEN REIT
48,430 USD NYSE -1,04%
SLIDE
25,1400 USD NASDAQ 0,00%
SLM
22,5200 USD NASDAQ 0,00%
SMN PRP GRP REIT
199,420 USD NYSE -0,07%
SONIC AUTOMOTIVE-A
60,470 USD NYSE -1,72%
STAG INDL REIT
36,010 USD NYSE +0,39%
SUN COMMUN REIT
113,960 USD NYSE +1,93%
SYNCHRONY FINANC
72,790 USD NYSE -1,26%
SYNOPSYS
509,9900 USD NASDAQ 0,00%
TEMPUS AI RG-A
70,9300 USD NASDAQ 0,00%
TERAWULF
13,7700 USD NASDAQ 0,00%
TEREX CORP
50,670 USD NYSE -3,19%
TERRENORLTY REIT
64,790 USD NYSE +0,47%
TESLA
382,7000 USD NASDAQ 0,00%
TEXAS ROADHOUSE
161,5000 USD NASDAQ 0,00%
TIMKEN
116,200 USD NYSE +1,63%
TRAVELERS COS
368,920 USD NYSE -0,38%
TWFG RG-A
24,7600 USD NASDAQ 0,00%
TWIST BIOSCIENCE
159,7800 USD NASDAQ 0,00%
UDR REIT
34,100 USD NYSE +1,61%
UNITY SOFTWARE
46,880 USD NYSE +2,22%
UNUM
91,680 USD NYSE -1,04%
UWM HOLDINGS RG-A
1,100 USD NYSE +0,92%
VENTAS REIT
82,035 USD NYSE +0,34%
VERA THERAPEUT RG-A
29,8800 USD NASDAQ 0,00%
VERTEX PHARMA
510,0800 USD NASDAQ 0,00%
VF
15,005 USD NYSE +3,27%
VIPER ENERGY
42,9900 USD NASDAQ 0,00%
VOR RLT REIT-SBI
33,630 USD NYSE -0,53%
VOYA FINANCIAL
94,730 USD NYSE -1,96%
W.P. CAREY REIT
63,360 USD NYSE +0,35%
W.R.BERKLEY
71,930 USD NYSE -0,15%
WATSCO INC
280,000 USD NYSE -0,68%
WELLTOWER REIT
225,450 USD NYSE +1,08%
WESCO INTL
365,730 USD NYSE +2,81%
WHIRLPOOL
28,820 USD NYSE -1,23%
WILLSCOT HOLD
17,0700 USD NASDAQ 0,00%
WYNDHAM HOTELS
74,060 USD NYSE +0,94%
WYNN RESORTS
75,1500 USD NASDAQ 0,00%
XYLEM
102,705 USD NYSE +0,68%
ZEBRA TECH -A-
387,1800 USD NASDAQ 0,00%
ZILLOW GRP RG-A
29,8700 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/10/2026 à 13:53:59.

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