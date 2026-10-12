TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Biogen, Datadog, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Biogen, Datadog et Tesla.

POINTS FORTS

* Biogen BIIB.O : J.P. Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours

de 210 à 300 dollars

* Datadog DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Marathon Petroleum MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 413 $ à 433 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 276 $

* Tesla TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 60 $ à 100 $

* Acadia Realty Trust AKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Adm ADM.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 77 $ à 75 $

* Aevex AVEX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Affiliated Managers Group AMG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 512 $ à 523 $

* Aflac AFL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 137 $ à 133 $

* Aflac AFL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 122 $ à 116 $

* Agree Realty ADC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 87 $ à 74 $

* AH Realty Trust AHRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* AIG AIG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 88 $ à 86 $

* AIG AIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* Alexander's ALX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 212 $ à 192 $

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 48 $ à 41 $

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO passe de « en ligne avec le marché » à « sous-performance »

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Alignment Healthcare ALHC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 19 $ à 10 $

* Alignment Healthcare ALHC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 21 $ à 12 $

* Alignment Healthcare ALHC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 22 $ à 9 $

* Alkami Technology ALKT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 21 $ à 15 $

* Alliance Laundry Holdings ALH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Allstate ALL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 336 $ à 340 $

* Allstate ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250 $ à 232 $

* Ally Financial ALLY.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 43 $

* Ally Financial ALLY.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55 $ à 43 $

* Ally Financial ALLY.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Alphabet Inc GOOGL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 375 $ à 395 $

* Amazon.com AMZN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 338 $ à 329 $

* American Bitcoin ABTC.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 22 $

* American Electric Power Company AEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 129 $ à 120 $

* American Express AXP.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 360 $

* American Financial Group AFG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 153 $ à 147 $

* American Financial Group AFG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 175 $ à 166 $

* American Healthcare Reit AHR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $

* American Integrity Insurance Group AII.N : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $

* American International Group AIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $

* American Savings Bank Na ASBH.N : KBW lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* American Savings Bank Na ASBH.N : KBW lance sa couverture avec un objectif de cours de 19 $

* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Americold Realty Trust COLD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Ametek AME.N : Citigroup relève son objectif de cours de 261 $ à 263 $

* Amgen AMGN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 450 $ à 415 $

* Amgen AMGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 317 $ à 328 $

* Amgen AMGN.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 388 $ à 378 $

* Amgen AMGN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 435 $ à 430 $

* Amphenol APH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Antero Resources AR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $

* Apa APA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Apa APA.O : UBS relève son objectif de cours de 47 $ à 52 $

* Api Group APG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 54 $ à 55 $

* Apollo APO.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 159 $ à 154 $

* Appian APPN.O : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Apple AAPL.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $

* Aramark ARMK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 74 $ à 75,5 $

* Ares Management ARES.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 163 $ à 159 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250 $ à 242 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 291 $ à 284 $

* Artisan Partners Asset Management APAM.N : TD Cowen abaisse son objectif de 37 $ à 33 $

* Asbury Automotive Group ABG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 257 $ à 218 $

* AST Spacemobile ASTS.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Atricure ATRC.O : BTIG relève son objectif de cours de 55 $ à 63 $

* Autonation AN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 232 $ à 188 $

* Avery Dennison AVY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 209 $ à 208 $

* Avita Medical RCEL.O : BTIG relève son objectif de cours de 11 $ à 15 $

* Axogen AXGN.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Axogen AXGN.O : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 52 dollars

* Beta Bionics BBNX.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 30 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $

* Bioage Labs BIOA.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 8 $

* Biogen BIIB.O : BMO relève son objectif de cours de 208 $ à 220 $

* Biogen BIIB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $

* Biogen BIIB.O : J.P. Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 210 $ à 300 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Raymond James passe de « surperformer » à « achat fort »

* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 190 $ à 1 212 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 154 $ à 144 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Bloom Energy BE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 264 $ à 289 $

* Blue Owl Capital OWL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Boeing BA.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 298 $ à 278 $

* Boise Cascade BCC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Boyd Gaming BYD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 90 $ à 78 $

* Brixmor Property Group BRX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Brixmor Property Group BRX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Brookfield Business Holdings BBUC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $

* Brown & Brown BRO.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 87 $ à 81 $

* Brown & Brown BRO.N : KBW relève son objectif de cours de 74 $ à 77 $

* Brown & Brown BRO.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Brown & Brown BRO.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 82

dollars

* Brown & Brown BRO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 69 $ à 68 $

* Builders Firstsource BLDR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Bunge BG.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $

* Butterfly Network BFLY.N : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Butterfly Network BFLY.N : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 10 $

* BXP BXP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 66 $

* BXP BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 88 $ à 72 $

* Byrna Technologies BYRN.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* C.H. Robinson Worldwide CHRW.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 220 $ à 153 $

* C.H. Robinson Worldwide CHRW.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* C3.Ai AI.N : Northland Capital relève sa recommandation à « surperformer » et augmente son objectif de cours de 10 $ à 16

$

* California Resources CRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 71 $

* California Resources CRC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $

* Camden Property Trust CPT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 113 $ à 96 $

* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 119 $ à 102 $

* Cantor Equity Partners II SECZ.N : Stonex relève son objectif de cours de 12 $ à 18 $

* Capital One Financial COF.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 246 $ à 227 $

* Caretrust Reit CTRE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Carlsmed CARL.O : BTIG relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Carlyle Group CG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 54 $ à 42 $

* Carter's CRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 42 $ à 30 $

* Caterpillar CAT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 950 $

* CBOE Global Markets CBOE.Z : TD Cowen relève son objectif de cours de 334 $ à 342 $

* CBRE Group CBRE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 164 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à 56 $

* Cheniere Energy LNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 336 $

* Chevron CVX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 233 $ à 253 $

* Chevron CVX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 224 $ à 234 $

* Chevron CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Choice Hotels International CHH.N : Morgan Stanley relève son objectif de 91 $ à 92 $

* Chord Energy CHRD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 195 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 187 $ à 193 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 190 $ à 171 $

* Cinemark Holdings CNK.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 1 $, le portant à 41 $

* Cloudflare NET.N : Barclays relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $

* CNA Financial CNA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $

* Cognex CGNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Community Financial System CBU.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $

* Community Healthcare Trust CHCT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Compass COMP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 10 $

* Connect Biopharma Holdings CNTB.O : Leerink Partners initie la couverture avec une recommandation « surperformer »

* Connect Biopharma Holdings CNTB.O : Leerink Partners attribue une note « surperformer » avec un cours cible de 4 $

* Copt Defense Properties CDP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $

* Corebridge Financial CRBG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $

* Corebridge Financial CRBG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Corebridge Financial CRBG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Corteva CTVA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 90 $ à 15 $

* Crescent Energy CRGY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Csquare CSQR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* CubeSmart CUBE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Cummins CMI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 790 $ à 630 $

* Curbline Properties CURB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Curbline Properties CURB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* CVS Health CVS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 119 $ à 112 $

* Darling Ingredients DAR.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 83 $

* Datadog DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 290 $ à 300 $

* Datadog DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 550 $ à 560 $

* Delta Air Lines DAL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 105 $ à 102 $

* Dexcom DXCM.O : BTIG relève son objectif de cours de 90 $ à 96 $

* Diamondback Energy FANG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Diamondrock Hospitality DRH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Digital Realty Trust DLR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 231 $ à 226 $

* Diversified Energy DEC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Dominion Energy D.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 66 $ à 62 $

* Douglas Emmett DEI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Douglas Emmett DEI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $

* DraftKings DKNG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $

* Duke Energy DUK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 121 $

* Duke Energy DUK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Dynatrace DT.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 71 $

* Dynatrace DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Easterly Government Properties DEA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* Eastgroup Properties EGP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 236 $ à 219 $

* Eastgroup Properties EGP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 268 $ à 246 $

* Eastman Chemical EMN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 77 $

* eBay EBAY.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste de valeurs favorites

* eBay EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 127 $ à 132 $

* eBay EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 127,00 $ à 132,00 $

* eBay EBAY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 92 $ à 91 $

* Edison International EIX.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 61 $ à 59 $

* Edison International EIX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 63 $ à 62 $

* Enact ACT.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $

* Enact ACT.O : J.P. Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Enovis ENOV.N : Needham abaisse son objectif de cours de 52 $ à 34 $

* Entergy ETR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 122 $ à 119 $

* Equillium EQ.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 6 $

* Equinix EQIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 340 $ à 1 300 $

* Equipmentshare.Com EQPT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Equitable EQH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $

* Essex Property Trust ESS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 336 $ à 303 $

* Essex Property Trust ESS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 352 $ à 326 $

* Evercore EVR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 389 $ à 367 $

* Evommune EVMN.N : UBS lance la couverture du titre avec une note « neutre » et un objectif de cours de 8 dollars

* Extra Space Storage EXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 151 $

* Fastenal FAST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 52 $ à 60 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 141 $ à 124 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 149 $ à 131 $

* Federated Hermes FHI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $

* First Solar FSLR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 229 $ à 270 $

* First Solar FSLR.O : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* FirstEnergy FE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 51 $ à 47 $

* FirstEnergy FE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

* Five9 FIVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Ford F.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Fortinet FTNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $

* Franklin Templeton BEN.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Franklin Templeton BEN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Frontdoor FTDR.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 91 $ à 81 $

* GE Healthcare GEHC.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 79 $ à 75 $

* Genuine Parts GPC.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 137 $

* Gilead GILD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 162 $ à 168 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 202 $ à 205 $

* Globe Life GL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 190 $ à 191 $

* GM GM.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* GM GM.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $

* GoDaddy GDDY.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »

* Goosehead Insurance GSHD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $

* Goosehead Insurance GSHD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 72 $ à 66 $

* Greif GEF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 97 $ à 94 $

* Group 1 Automotive GPI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 329 $ à 300 $

* Hayward Holdings HAYW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* HCA Healthcare HCA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 431 $ à 460 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Healthpeak Properties DOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $

* Helmerich & Payne HP.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $

* Helmerich & Payne HP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Helmerich & Payne HP.N : UBS relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $

* Herc Holdings HRI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 175 $ à 150 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »

* Highwoods Properties HIW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 29 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 332 $ à 336 $

* Hinge Health HNGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Honeywell Technologies HON.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 279 $ à 270 $

* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 255 $ à 235 $

* Host Hotels & Resorts HST.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Houlihan Lokey HLI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 152 $ à 150 $

* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 83 $

* Hubspot HUBS.N : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Hudson Pacific Properties HPP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Humana HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 475 $ à 525 $

* Humana HUM.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Humana HUM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 415 $ à 475 $

* Humana HUM.N : UBS relève son objectif de cours de 405 $ à 495 $

* Hyatt Hotels H.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 209 $ à 211 $

* Idacorp IDA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 163 $ à 145 $

* Idexx Laboratories IDXX.O : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Impinj PI.O : Barclays relève son objectif de cours de 176 $ à 200 $

* Innovative Industrial Properties IIPR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $

* Installed Building Products IBP.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 297 $ à 257 $

* Insulet PODD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 190 $

* Intapp INTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 38 $

* Interactive Brokers Group IBKR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Interactive Brokers Group IBKR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de 102 dollars

* Intercontinental Exchange ICE.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 166 $ à 167 $

* International Paper IP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 49 $ à 41 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 469 $ à 454 $

* Inventrust Properties IVT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $

* Invesco IVZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Invitation Homes INVH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Iron Mountain IRM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 147 $ à 135 $

* Janus Living JAN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* JLL JLL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 437 $ à 372 $

* Kardigan KARD.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un cours cible de 25 dollars

* Kennametal KMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Kilroy Realty KRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Kimco Realty KIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Kimco Realty KIM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Kinsale Capital Group KNSL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 377 $ à 348 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 33 $ à 27 $

* KKR KKR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 118 $ à 103 $

* Kodiak Gas Services KGS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 81 $ à 72 $

* Kodiak Sciences KOD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 96 $ à 126 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 88 $ à 77 $

* L3Harris Technologies LHX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 405 $ à 361 $

* Lazard LAZ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $

* Lear LEA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 143 $ à 139 $

* Lincoln National LNC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Lincoln National LNC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $

* Lineage LINE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 36 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 461 $ à 397 $

* LP Building Solutions LPX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 94 $ à 90 $

* LP Building Solutions LPX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 74 $ à 64 $

* LPL Financial Inc LPLA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 377 $ à 380 $

* Ltc Properties LTC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Lucid Group LCID.O : RBC abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Madison Air Solutions MAIR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 40 $

* Madison Air Solutions MAIR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 27 $

* Manhattan Associates MANH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180 $ à 250 $

* Manhattan Associates MANH.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Marathon Petroleum MPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 321 $ à 488 $

* Marathon Petroleum MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 413 $ à 433 $

* Marriott MAR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 380 $ à 384 $

* Marsh & McLennan Companies MRSH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 182 $ à 177 $

* Marsh & McLennan Companies MRSH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 202 $ à 186 $

* Marsh MRSH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 188 $ à 183 $

* Masco MAS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 77 $ à 75 $

* Mattel MAT.O : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Mbx Biosciences MBX.O : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 84 $

* Mediaalpha MAX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Merck & Co MRK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 125 $ à 145 $

* Merck & Co MRK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 177 $ à 176 $

* Merck & Co MRK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Meritage Homes MTH.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 93 $ à 82 $

* Metlife MET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 109 $ à 110 $

* MGM Resorts International MGM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $

* Microsoft MSFT.O : Barclays relève son objectif de cours de 512 $ à 600 $

* Microsoft MSFT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 152 $ à 128 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 121 $

* Mineralys Therapeutics MLYS.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de

cours de 29 dollars

* Minimed Group MMED.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours de 22 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 195 $ à 200 $

* Moelis & Company MC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $

* Monte Rosa Therapeutics GLUE.O : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Murphy Oil MUR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Nasdaq NDAQ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 108 $ à 107 $

* National Health Investors NHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 65 $

* Navient NAVI.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 8 $ à 8,5 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 130 dollars

* Nektar Therapeutics NKTR.O : UBS lance sa couverture avec une note « neutre » et un objectif de cours de 53 dollars

* Neptune Insurance NP.N : KBW abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* Neptune Insurance NP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Netstreit NTST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Neurocrine Biosciences NBIX.O : BMO abaisse son objectif de cours de 164 $ à 150 $

* Newmark Group NMRK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* NMI NMIH.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* NNN Reit NNN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43 $

* Northern Oil and Gas NOG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Occidental Petroleum OXY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 59 $

* Ocular Therapeutix OCUL.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de

14 $

* Odyssey Therapeutics ODTX.O : UBS lance la couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 27 $

* Omega Healthcare Investors OHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Onemain Holdings OMF.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $

* Onity Group ONIT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Oscar Health OSCR.N : UBS relève son objectif de cours de 26 $ à 36 $

* Oshkosh OSK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 155 $ à 135 $

* Oshkosh OSK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 170 $ à 140 $

* Ovintiv OVV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 73 $ à 77 $

* Owens Corning OC.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 169 $ à 128 $

* Paccar PCAR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 140 $ à 115 $

* Paccar PCAR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 140 $ à 120 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities relève son objectif de 270 $ à 280 $

* Palomar Holdings PLMR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 167 $ à 161 $

* Palvella Therapeutics PVLA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 270 $ à 246 $

* Park Hotels & Resorts PK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Parker-Hannifin PH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 232 $ à 1 234 $

* Paycom Software PAYC.N : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Paylocity Holding PCTY.O : Barclays relève son objectif de cours de 154,00 $ à 162,00 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Pegasystems PEGA.O : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* Penn Entertainment PENN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Pennymac Financial Services PFSI.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Pepsico PEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 133 $ à 126 $

* Permian Resources PR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $

* Permian Resources PR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $

* Pershing Square PS.N : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »

* PG&E PCG.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* PG&E PCG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève son objectif de cours de 216 $ à 282 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 276 $

* Phreesia PHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Piper Sandler PIPR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 81 $ à 75 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 27 $

* Plumas Bancorp PLBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Pool POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 175 $

* Postal Realty Trust PSTL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* PPL PPL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Principal Financial Group PFG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 104 $ à 107 $

* Principal Financial Group PFG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 115 $ à 113 $

* Procore Technologies PCOR.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $

* Prologis PLD.N : BMO abaisse son objectif de cours de 163 $ à 152 $

* Prologis Inc PLD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 168 $ à 150 $

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Leerink Partners attribue la note « surperformer »

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 190 $

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 184 dollars

* Prudential Financial PRU.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 130 $ à 132 $

* Prudential Financial PRU.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 109 $ à 108 $

* Prudential Financial PRU.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $

* Prudential Financial PRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 104 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 374 $ à 319 $

* Q32 Bio QTTB.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 40 $

* Ralliant RAL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $

* Rayonier RYN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $

* Rayonier RYN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Realty Income O.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 71 $ à 62 $

* Red Rock Resorts RRR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 78 $ à 69 $

* Regal Rexnord RRX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Regency Centers REG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 102 $ à 87 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 891 $ à 908 $

* Reinsurance Group of America RGA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 291 $ à 292 $

* Rexford Industrial Realty REXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Rexford Industrial Realty REXR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $

* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 105 $ à 130 $

* Rithm Capital RITM.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Rli RLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 74 $ à 69 $

* Rli RLI.N>: Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 57 $ à 51 $

* Robinhood Markets HOOD.O : Evercore ISI lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Robinhood Markets HOOD.O : Evercore ISI lance sa couverture avec un objectif de cours de 130 $

* Rocket Companies RKT.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12,5 $

* Root ROOT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Root ROOT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $

* Royal Caribbean Cruises RCL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 388 $ à 358 $

* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $

* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $

* Sabra Health Care Reit SBRA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Sailpoint SAIL.O : Stephens relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $

* Salesforce CRM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 160 $ à 285 $

* Salesforce CRM.N : BofA Global Research passe de « sous-performance » à « acheter »

* Sallie Mae SLM.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* Sallie Mae SLM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Sallie Mae SLM.O : Morgan Stanley relève sa recommandation de « neutral » à « surpondérer »

* Sanmina SANM.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Scansource SCSC.O : Barclays relève son objectif de cours de 43 $ à 51 $

* Schrodinger SDGR.O : BMO relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Select Water Solutions WTTR.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Selective Insurance Group SIGI.O : KBW abaisse son objectif de cours de 102 $ à 90 $

* Sempra SRE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 103 $ à 90 $

* Sempra SRE.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 102 $ à 99 $

* Servicenow NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 134,00 $ à 160,00 $

* Shattuck Labs STTK.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 17 $

* Shoulder Innovations SI.N : BTIG relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Silgan Holdings SLGN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 52 $ à 45 $

* Simon Property Group SPG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 278 $ à 252 $

* Simon Property Group SPG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 285 $ à 254 $

* Skydance SKYD.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 16 $ à 11 $

* Skyward Specialty Insurance Group SKWD.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* SL Green Realty SLG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 79 $ à 64 $

* Slide Insurance Holdings SLDE.O : KBW relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* SLM SLM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 28,00 $ à 30,00 $

* SLM SLM.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Sonic Automotive SAH.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 89 $ à 68 $

* Sonoco Products SON.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 68 $ à 62 $

* SpaceX SPCX.O : Pivotal Research relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours

de 120 dollars

* Stag Industrial STAG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Stag Industrial STAG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Stifel Financial SF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 84 $ à 78 $

* Stryker SYK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 358 $ à 316 $

* Sun Communities SUI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 133 $ à 127 $

* Sylvamo SLVM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 49 $ à 40 $

* Synchrony Financial SYF.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $

* Synopsys SNPS.O : Needham relève son objectif de cours de 580 $ à 620 $

* T. Rowe Price Group TROW.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $

* Tactile Systems Technology TCMD.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 39 $ à 35 $

* Tectonic Therapeutic TECX.O : UBS lance la couverture du titre avec une note « neutre » et un objectif de cours de 26 $

* Tempus Ai TEM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Terawulf WULF.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 21 dollars

* Terex TEX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Terex TEX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 58 $

* Terreno Realty TRNO.N : BMO relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $

* Terreno Realty TRNO.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Terreno Realty TRNO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 72 $

* Terreno Realty TRNO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 91 $ à 85 $

* Tesla TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $

* The Allstate ALL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 236 $

* The Allstate ALL.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* The Baldwin Insurance Group BWIN.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Le groupe Baldwin Insurance BWIN.O : KBW relève son objectif de cours de 31 $ à 32,5 $

* The Baldwin Insurance Group BWIN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32,5 $

* The Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* The Charles Schwab SCHW.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 144 $ à 150 $

* The Charles Schwab SCHW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 128 $ à 129 $

* The Hanover Insurance Group THG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 232 $ à 223 $

* The Hartford Financial Services Group HIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 164 $ à 158 $

* The Hartford Insurance Group HIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 144 $ à 137 $

* The Hartford Insurance Group HIG.N : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* The Hartford Insurance Group HIG.N : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 137 $

* The Macerich Company MAC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* The Macerich Company MAC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* The Progressive PGR.N : KBW relève son objectif de cours de 250 $ à 252 $

* The Travelers Companies TRV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 356 $ à 341 $

* Timken Co TKR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* T-Mobile TMUS.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* TPG TPG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 64 $ à 60 $

* Tradeweb Markets TW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 107 $

* Transdigm Group TDG.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 1 972 $ à 1 745 $

* Travelers TRV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 301 $ à 320 $

* Travelers TRV.N : KBW abaisse son objectif de cours de 373 $ à 372 $

* Tronox Holdings TROX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 6,50 $ à 4 $

* Twfg TWFG.O : KBW abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* Twist Bioscience TWST.O : Canaccord Genuity relève son objectif de 120 $ à 205 $

* UDR UDR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $

* UDR UDR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $

* UFP Industries UFPI.O : BMO abaisse son objectif de cours de 108 $ à 104 $

* Ul Solutions ULS.N : UBS relève son objectif de cours de 96 $ à 97 $

* Unity Software U.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $

* Unum Group UNM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $

* Unum Group UNM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $

* Uwm Holdings UWMC.N : BTIG abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* V.F. VFC.N : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Vail Resorts MTN.N : Stifel relève son objectif de cours de 157 $ à 172 $

* Ventas VTR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 102 $ à 95 $

* Vera Therapeutics VERA.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »

* Vera Therapeutics VERA.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 34 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 672 $ à 667 $

* Viper Energy VNOM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Virtus Investment Partners VRTS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 155 $ à 136 $

* Visteon VC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 127 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 $ à 63 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 37 $

* Voya Financial VOYA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $

* Vylor VYLR.N : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 89 dollars

* WP Carey WPC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $

* WR Berkley WRB.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 66 $ à 69 $

* WR Berkley WRB.N : KBW abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $

* WR Berkley WRB.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Waterbridge Infrastructure WBI.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 37 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 335 $ à 315 $

* Welltower WELL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 260 $

* Wesco International WCC.N : Barclays relève son objectif de cours de 390 $ à 437 $

* Western Digital WDC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 525 $ à 470 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : BMO abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $

* Whirlpool WHR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $

* Whirlpool WHR.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 48 $ à 41 $

* Willscot Holdings WSC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $

* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $

* Wynn Resorts WYNN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 135 $ à 103 $

* Xylem XYL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 172 $ à 148 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 396 $ à 400 $

* Zebra Technologies Corp. ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 410 $ à 416 $

* Zillow Group ZG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $