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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Biogen, Datadog, Tesla
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 20:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Biogen, Datadog et Tesla.

POINTS FORTS

* Biogen BIIB.O : J.P. Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours

de 210 à 300 dollars

* Datadog DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Marathon Petroleum MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 413 $ à 433 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 276 $

* Tesla TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 60 $ à 100 $

* Acadia Realty Trust AKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Adm ADM.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 77 $ à 75 $

* Aevex AVEX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Affiliated Managers Group AMG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 512 $ à 523 $

* Aflac AFL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 137 $ à 133 $

* Aflac AFL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 122 $ à 116 $

* Agree Realty ADC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 87 $ à 74 $

* AH Realty Trust AHRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* AIG AIG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 88 $ à 86 $

* AIG AIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* Alexander's ALX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 212 $ à 192 $

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 48 $ à 41 $

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO passe de « en ligne avec le marché » à « sous-performance »

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Alignment Healthcare ALHC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 19 $ à 10 $

* Alignment Healthcare ALHC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 21 $ à 12 $

* Alignment Healthcare ALHC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 22 $ à 9 $

* Alkami Technology ALKT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 21 $ à 15 $

* Alliance Laundry Holdings ALH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Allstate ALL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 336 $ à 340 $

* Allstate ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250 $ à 232 $

* Ally Financial ALLY.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 43 $

* Ally Financial ALLY.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55 $ à 43 $

* Ally Financial ALLY.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Alphabet Inc GOOGL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 375 $ à 395 $

* Amazon.com AMZN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 338 $ à 329 $

* American Bitcoin ABTC.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 22 $

* American Electric Power Company AEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 129 $ à 120 $

* American Express AXP.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 360 $

* American Financial Group AFG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 153 $ à 147 $

* American Financial Group AFG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 175 $ à 166 $

* American Healthcare Reit AHR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $

* American Integrity Insurance Group AII.N : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $

* American International Group AIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $

* American Savings Bank Na ASBH.N : KBW lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* American Savings Bank Na ASBH.N : KBW lance sa couverture avec un objectif de cours de 19 $

* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Americold Realty Trust COLD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Ametek AME.N : Citigroup relève son objectif de cours de 261 $ à 263 $

* Amgen AMGN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 450 $ à 415 $

* Amgen AMGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 317 $ à 328 $

* Amgen AMGN.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 388 $ à 378 $

* Amgen AMGN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 435 $ à 430 $

* Amphenol APH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Antero Resources AR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $

* Apa APA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Apa APA.O : UBS relève son objectif de cours de 47 $ à 52 $

* Api Group APG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 54 $ à 55 $

* Apollo APO.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 159 $ à 154 $

* Appian APPN.O : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Apple AAPL.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $

* Aramark ARMK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 74 $ à 75,5 $

* Ares Management ARES.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 163 $ à 159 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250 $ à 242 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 291 $ à 284 $

* Artisan Partners Asset Management APAM.N : TD Cowen abaisse son objectif de 37 $ à 33 $

* Asbury Automotive Group ABG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 257 $ à 218 $

* AST Spacemobile ASTS.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Atricure ATRC.O : BTIG relève son objectif de cours de 55 $ à 63 $

* Autonation AN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 232 $ à 188 $

* Avery Dennison AVY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 209 $ à 208 $

* Avita Medical RCEL.O : BTIG relève son objectif de cours de 11 $ à 15 $

* Axogen AXGN.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Axogen AXGN.O : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 52 dollars

* Beta Bionics BBNX.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 30 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $

* Bioage Labs BIOA.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 8 $

* Biogen BIIB.O : BMO relève son objectif de cours de 208 $ à 220 $

* Biogen BIIB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $

* Biogen BIIB.O : J.P. Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 210 $ à 300 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Raymond James passe de « surperformer » à « achat fort »

* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 190 $ à 1 212 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 154 $ à 144 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Bloom Energy BE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 264 $ à 289 $

* Blue Owl Capital OWL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Boeing BA.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 298 $ à 278 $

* Boise Cascade BCC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Boyd Gaming BYD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 90 $ à 78 $

* Brixmor Property Group BRX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Brixmor Property Group BRX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Brookfield Business Holdings BBUC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $

* Brown & Brown BRO.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 87 $ à 81 $

* Brown & Brown BRO.N : KBW relève son objectif de cours de 74 $ à 77 $

* Brown & Brown BRO.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Brown & Brown BRO.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 82

dollars

* Brown & Brown BRO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 69 $ à 68 $

* Builders Firstsource BLDR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Bunge BG.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $

* Butterfly Network BFLY.N : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Butterfly Network BFLY.N : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 10 $

* BXP BXP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 66 $

* BXP BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 88 $ à 72 $

* Byrna Technologies BYRN.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* C.H. Robinson Worldwide CHRW.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 220 $ à 153 $

* C.H. Robinson Worldwide CHRW.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* C3.Ai AI.N : Northland Capital relève sa recommandation à « surperformer » et augmente son objectif de cours de 10 $ à 16

$

* California Resources CRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 71 $

* California Resources CRC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $

* Camden Property Trust CPT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 113 $ à 96 $

* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 119 $ à 102 $

* Cantor Equity Partners II SECZ.N : Stonex relève son objectif de cours de 12 $ à 18 $

* Capital One Financial COF.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 246 $ à 227 $

* Caretrust Reit CTRE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Carlsmed CARL.O : BTIG relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Carlyle Group CG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 54 $ à 42 $

* Carter's CRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 42 $ à 30 $

* Caterpillar CAT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 950 $

* CBOE Global Markets CBOE.Z : TD Cowen relève son objectif de cours de 334 $ à 342 $

* CBRE Group CBRE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 164 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à 56 $

* Cheniere Energy LNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 336 $

* Chevron CVX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 233 $ à 253 $

* Chevron CVX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 224 $ à 234 $

* Chevron CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Choice Hotels International CHH.N : Morgan Stanley relève son objectif de 91 $ à 92 $

* Chord Energy CHRD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 195 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 187 $ à 193 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 190 $ à 171 $

* Cinemark Holdings CNK.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 1 $, le portant à 41 $

* Cloudflare NET.N : Barclays relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $

* CNA Financial CNA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $

* Cognex CGNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Community Financial System CBU.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $

* Community Healthcare Trust CHCT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Compass COMP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 10 $

* Connect Biopharma Holdings CNTB.O : Leerink Partners initie la couverture avec une recommandation « surperformer »

* Connect Biopharma Holdings CNTB.O : Leerink Partners attribue une note « surperformer » avec un cours cible de 4 $

* Copt Defense Properties CDP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $

* Corebridge Financial CRBG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $

* Corebridge Financial CRBG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Corebridge Financial CRBG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Corteva CTVA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 90 $ à 15 $

* Crescent Energy CRGY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Csquare CSQR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* CubeSmart CUBE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Cummins CMI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 790 $ à 630 $

* Curbline Properties CURB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Curbline Properties CURB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* CVS Health CVS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 119 $ à 112 $

* Darling Ingredients DAR.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 83 $

* Datadog DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 290 $ à 300 $

* Datadog DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 550 $ à 560 $

* Delta Air Lines DAL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 105 $ à 102 $

* Dexcom DXCM.O : BTIG relève son objectif de cours de 90 $ à 96 $

* Diamondback Energy FANG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Diamondrock Hospitality DRH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Digital Realty Trust DLR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 231 $ à 226 $

* Diversified Energy DEC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Dominion Energy D.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 66 $ à 62 $

* Douglas Emmett DEI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Douglas Emmett DEI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $

* DraftKings DKNG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $

* Duke Energy DUK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 121 $

* Duke Energy DUK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Dynatrace DT.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 71 $

* Dynatrace DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Easterly Government Properties DEA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* Eastgroup Properties EGP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 236 $ à 219 $

* Eastgroup Properties EGP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 268 $ à 246 $

* Eastman Chemical EMN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 77 $

* eBay EBAY.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste de valeurs favorites

* eBay EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 127 $ à 132 $

* eBay EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 127,00 $ à 132,00 $

* eBay EBAY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 92 $ à 91 $

* Edison International EIX.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 61 $ à 59 $

* Edison International EIX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 63 $ à 62 $

* Enact ACT.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $

* Enact ACT.O : J.P. Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Enovis ENOV.N : Needham abaisse son objectif de cours de 52 $ à 34 $

* Entergy ETR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 122 $ à 119 $

* Equillium EQ.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 6 $

* Equinix EQIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 340 $ à 1 300 $

* Equipmentshare.Com EQPT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Equitable EQH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $

* Essex Property Trust ESS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 336 $ à 303 $

* Essex Property Trust ESS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 352 $ à 326 $

* Evercore EVR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 389 $ à 367 $

* Evommune EVMN.N : UBS lance la couverture du titre avec une note « neutre » et un objectif de cours de 8 dollars

* Extra Space Storage EXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 151 $

* Fastenal FAST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 52 $ à 60 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 141 $ à 124 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 149 $ à 131 $

* Federated Hermes FHI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $

* First Solar FSLR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 229 $ à 270 $

* First Solar FSLR.O : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* FirstEnergy FE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 51 $ à 47 $

* FirstEnergy FE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

* Five9 FIVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Ford F.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Fortinet FTNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $

* Franklin Templeton BEN.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Franklin Templeton BEN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Frontdoor FTDR.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 91 $ à 81 $

* GE Healthcare GEHC.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 79 $ à 75 $

* Genuine Parts GPC.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 137 $

* Gilead GILD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 162 $ à 168 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 202 $ à 205 $

* Globe Life GL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 190 $ à 191 $

* GM GM.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* GM GM.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $

* GoDaddy GDDY.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »

* Goosehead Insurance GSHD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $

* Goosehead Insurance GSHD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 72 $ à 66 $

* Greif GEF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 97 $ à 94 $

* Group 1 Automotive GPI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 329 $ à 300 $

* Hayward Holdings HAYW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* HCA Healthcare HCA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 431 $ à 460 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Healthpeak Properties DOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $

* Helmerich & Payne HP.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $

* Helmerich & Payne HP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Helmerich & Payne HP.N : UBS relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $

* Herc Holdings HRI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 175 $ à 150 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »

* Highwoods Properties HIW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 29 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 332 $ à 336 $

* Hinge Health HNGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Honeywell Technologies HON.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 279 $ à 270 $

* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 255 $ à 235 $

* Host Hotels & Resorts HST.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Houlihan Lokey HLI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 152 $ à 150 $

* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 83 $

* Hubspot HUBS.N : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Hudson Pacific Properties HPP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Humana HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 475 $ à 525 $

* Humana HUM.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Humana HUM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 415 $ à 475 $

* Humana HUM.N : UBS relève son objectif de cours de 405 $ à 495 $

* Hyatt Hotels H.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 209 $ à 211 $

* Idacorp IDA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 163 $ à 145 $

* Idexx Laboratories IDXX.O : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Impinj PI.O : Barclays relève son objectif de cours de 176 $ à 200 $

* Innovative Industrial Properties IIPR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $

* Installed Building Products IBP.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 297 $ à 257 $

* Insulet PODD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 190 $

* Intapp INTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 38 $

* Interactive Brokers Group IBKR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Interactive Brokers Group IBKR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de 102 dollars

* Intercontinental Exchange ICE.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 166 $ à 167 $

* International Paper IP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 49 $ à 41 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 469 $ à 454 $

* Inventrust Properties IVT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $

* Invesco IVZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Invitation Homes INVH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Iron Mountain IRM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 147 $ à 135 $

* Janus Living JAN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* JLL JLL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 437 $ à 372 $

* Kardigan KARD.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un cours cible de 25 dollars

* Kennametal KMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Kilroy Realty KRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Kimco Realty KIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Kimco Realty KIM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Kinsale Capital Group KNSL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 377 $ à 348 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 33 $ à 27 $

* KKR KKR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 118 $ à 103 $

* Kodiak Gas Services KGS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 81 $ à 72 $

* Kodiak Sciences KOD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 96 $ à 126 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 88 $ à 77 $

* L3Harris Technologies LHX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 405 $ à 361 $

* Lazard LAZ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $

* Lear LEA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 143 $ à 139 $

* Lincoln National LNC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Lincoln National LNC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $

* Lineage LINE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 36 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 461 $ à 397 $

* LP Building Solutions LPX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 94 $ à 90 $

* LP Building Solutions LPX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 74 $ à 64 $

* LPL Financial Inc LPLA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 377 $ à 380 $

* Ltc Properties LTC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Lucid Group LCID.O : RBC abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Madison Air Solutions MAIR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 40 $

* Madison Air Solutions MAIR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 27 $

* Manhattan Associates MANH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180 $ à 250 $

* Manhattan Associates MANH.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Marathon Petroleum MPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 321 $ à 488 $

* Marathon Petroleum MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 413 $ à 433 $

* Marriott MAR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 380 $ à 384 $

* Marsh & McLennan Companies MRSH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 182 $ à 177 $

* Marsh & McLennan Companies MRSH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 202 $ à 186 $

* Marsh MRSH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 188 $ à 183 $

* Masco MAS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 77 $ à 75 $

* Mattel MAT.O : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Mbx Biosciences MBX.O : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 84 $

* Mediaalpha MAX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Merck & Co MRK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 125 $ à 145 $

* Merck & Co MRK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 177 $ à 176 $

* Merck & Co MRK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Meritage Homes MTH.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 93 $ à 82 $

* Metlife MET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 109 $ à 110 $

* MGM Resorts International MGM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $

* Microsoft MSFT.O : Barclays relève son objectif de cours de 512 $ à 600 $

* Microsoft MSFT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 152 $ à 128 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 121 $

* Mineralys Therapeutics MLYS.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de

cours de 29 dollars

* Minimed Group MMED.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours de 22 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 195 $ à 200 $

* Moelis & Company MC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $

* Monte Rosa Therapeutics GLUE.O : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Murphy Oil MUR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Nasdaq NDAQ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 108 $ à 107 $

* National Health Investors NHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 65 $

* Navient NAVI.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 8 $ à 8,5 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 130 dollars

* Nektar Therapeutics NKTR.O : UBS lance sa couverture avec une note « neutre » et un objectif de cours de 53 dollars

* Neptune Insurance NP.N : KBW abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* Neptune Insurance NP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Netstreit NTST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Neurocrine Biosciences NBIX.O : BMO abaisse son objectif de cours de 164 $ à 150 $

* Newmark Group NMRK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* NMI NMIH.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* NNN Reit NNN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43 $

* Northern Oil and Gas NOG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Occidental Petroleum OXY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 59 $

* Ocular Therapeutix OCUL.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de

14 $

* Odyssey Therapeutics ODTX.O : UBS lance la couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 27 $

* Omega Healthcare Investors OHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Onemain Holdings OMF.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $

* Onity Group ONIT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Oscar Health OSCR.N : UBS relève son objectif de cours de 26 $ à 36 $

* Oshkosh OSK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 155 $ à 135 $

* Oshkosh OSK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 170 $ à 140 $

* Ovintiv OVV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 73 $ à 77 $

* Owens Corning OC.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 169 $ à 128 $

* Paccar PCAR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 140 $ à 115 $

* Paccar PCAR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 140 $ à 120 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities relève son objectif de 270 $ à 280 $

* Palomar Holdings PLMR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 167 $ à 161 $

* Palvella Therapeutics PVLA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 270 $ à 246 $

* Park Hotels & Resorts PK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Parker-Hannifin PH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 232 $ à 1 234 $

* Paycom Software PAYC.N : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Paylocity Holding PCTY.O : Barclays relève son objectif de cours de 154,00 $ à 162,00 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Pegasystems PEGA.O : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* Penn Entertainment PENN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Pennymac Financial Services PFSI.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Pepsico PEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 133 $ à 126 $

* Permian Resources PR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $

* Permian Resources PR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $

* Pershing Square PS.N : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »

* PG&E PCG.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* PG&E PCG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève son objectif de cours de 216 $ à 282 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 276 $

* Phreesia PHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Piper Sandler PIPR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 81 $ à 75 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 27 $

* Plumas Bancorp PLBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Pool POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 175 $

* Postal Realty Trust PSTL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* PPL PPL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Principal Financial Group PFG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 104 $ à 107 $

* Principal Financial Group PFG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 115 $ à 113 $

* Procore Technologies PCOR.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $

* Prologis PLD.N : BMO abaisse son objectif de cours de 163 $ à 152 $

* Prologis Inc PLD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 168 $ à 150 $

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Leerink Partners attribue la note « surperformer »

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 190 $

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 184 dollars

* Prudential Financial PRU.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 130 $ à 132 $

* Prudential Financial PRU.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 109 $ à 108 $

* Prudential Financial PRU.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $

* Prudential Financial PRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 104 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 374 $ à 319 $

* Q32 Bio QTTB.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 40 $

* Ralliant RAL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $

* Rayonier RYN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $

* Rayonier RYN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Realty Income O.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 71 $ à 62 $

* Red Rock Resorts RRR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 78 $ à 69 $

* Regal Rexnord RRX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Regency Centers REG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 102 $ à 87 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 891 $ à 908 $

* Reinsurance Group of America RGA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 291 $ à 292 $

* Rexford Industrial Realty REXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Rexford Industrial Realty REXR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $

* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 105 $ à 130 $

* Rithm Capital RITM.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Rli RLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 74 $ à 69 $

* Rli RLI.N>: Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 57 $ à 51 $

* Robinhood Markets HOOD.O : Evercore ISI lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Robinhood Markets HOOD.O : Evercore ISI lance sa couverture avec un objectif de cours de 130 $

* Rocket Companies RKT.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12,5 $

* Root ROOT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Root ROOT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $

* Royal Caribbean Cruises RCL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 388 $ à 358 $

* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $

* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $

* Sabra Health Care Reit SBRA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Sailpoint SAIL.O : Stephens relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $

* Salesforce CRM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 160 $ à 285 $

* Salesforce CRM.N : BofA Global Research passe de « sous-performance » à « acheter »

* Sallie Mae SLM.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* Sallie Mae SLM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Sallie Mae SLM.O : Morgan Stanley relève sa recommandation de « neutral » à « surpondérer »

* Sanmina SANM.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Scansource SCSC.O : Barclays relève son objectif de cours de 43 $ à 51 $

* Schrodinger SDGR.O : BMO relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Select Water Solutions WTTR.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Selective Insurance Group SIGI.O : KBW abaisse son objectif de cours de 102 $ à 90 $

* Sempra SRE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 103 $ à 90 $

* Sempra SRE.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 102 $ à 99 $

* Servicenow NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 134,00 $ à 160,00 $

* Shattuck Labs STTK.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 17 $

* Shoulder Innovations SI.N : BTIG relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Silgan Holdings SLGN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 52 $ à 45 $

* Simon Property Group SPG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 278 $ à 252 $

* Simon Property Group SPG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 285 $ à 254 $

* Skydance SKYD.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 16 $ à 11 $

* Skyward Specialty Insurance Group SKWD.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* SL Green Realty SLG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 79 $ à 64 $

* Slide Insurance Holdings SLDE.O : KBW relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* SLM SLM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 28,00 $ à 30,00 $

* SLM SLM.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Sonic Automotive SAH.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 89 $ à 68 $

* Sonoco Products SON.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 68 $ à 62 $

* SpaceX SPCX.O : Pivotal Research relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours

de 120 dollars

* Stag Industrial STAG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Stag Industrial STAG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Stifel Financial SF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 84 $ à 78 $

* Stryker SYK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 358 $ à 316 $

* Sun Communities SUI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 133 $ à 127 $

* Sylvamo SLVM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 49 $ à 40 $

* Synchrony Financial SYF.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $

* Synopsys SNPS.O : Needham relève son objectif de cours de 580 $ à 620 $

* T. Rowe Price Group TROW.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $

* Tactile Systems Technology TCMD.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 39 $ à 35 $

* Tectonic Therapeutic TECX.O : UBS lance la couverture du titre avec une note « neutre » et un objectif de cours de 26 $

* Tempus Ai TEM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Terawulf WULF.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 21 dollars

* Terex TEX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Terex TEX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 58 $

* Terreno Realty TRNO.N : BMO relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $

* Terreno Realty TRNO.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Terreno Realty TRNO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 78 $ à 72 $

* Terreno Realty TRNO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 91 $ à 85 $

* Tesla TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $

* The Allstate ALL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 236 $

* The Allstate ALL.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* The Baldwin Insurance Group BWIN.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Le groupe Baldwin Insurance BWIN.O : KBW relève son objectif de cours de 31 $ à 32,5 $

* The Baldwin Insurance Group BWIN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32,5 $

* The Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* The Charles Schwab SCHW.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 144 $ à 150 $

* The Charles Schwab SCHW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 128 $ à 129 $

* The Hanover Insurance Group THG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 232 $ à 223 $

* The Hartford Financial Services Group HIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 164 $ à 158 $

* The Hartford Insurance Group HIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 144 $ à 137 $

* The Hartford Insurance Group HIG.N : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* The Hartford Insurance Group HIG.N : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 137 $

* The Macerich Company MAC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* The Macerich Company MAC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* The Progressive PGR.N : KBW relève son objectif de cours de 250 $ à 252 $

* The Travelers Companies TRV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 356 $ à 341 $

* Timken Co TKR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* T-Mobile TMUS.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* TPG TPG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 64 $ à 60 $

* Tradeweb Markets TW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 107 $

* Transdigm Group TDG.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 1 972 $ à 1 745 $

* Travelers TRV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 301 $ à 320 $

* Travelers TRV.N : KBW abaisse son objectif de cours de 373 $ à 372 $

* Tronox Holdings TROX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 6,50 $ à 4 $

* Twfg TWFG.O : KBW abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* Twist Bioscience TWST.O : Canaccord Genuity relève son objectif de 120 $ à 205 $

* UDR UDR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $

* UDR UDR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $

* UFP Industries UFPI.O : BMO abaisse son objectif de cours de 108 $ à 104 $

* Ul Solutions ULS.N : UBS relève son objectif de cours de 96 $ à 97 $

* Unity Software U.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $

* Unum Group UNM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $

* Unum Group UNM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $

* Uwm Holdings UWMC.N : BTIG abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* V.F. VFC.N : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Vail Resorts MTN.N : Stifel relève son objectif de cours de 157 $ à 172 $

* Ventas VTR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 102 $ à 95 $

* Vera Therapeutics VERA.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »

* Vera Therapeutics VERA.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 34 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 672 $ à 667 $

* Viper Energy VNOM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Virtus Investment Partners VRTS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 155 $ à 136 $

* Visteon VC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 127 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 $ à 63 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 37 $

* Voya Financial VOYA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $

* Vylor VYLR.N : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 89 dollars

* WP Carey WPC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $

* WR Berkley WRB.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 66 $ à 69 $

* WR Berkley WRB.N : KBW abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $

* WR Berkley WRB.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Waterbridge Infrastructure WBI.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 37 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 335 $ à 315 $

* Welltower WELL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 260 $

* Wesco International WCC.N : Barclays relève son objectif de cours de 390 $ à 437 $

* Western Digital WDC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 525 $ à 470 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : BMO abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $

* Whirlpool WHR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $

* Whirlpool WHR.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 48 $ à 41 $

* Willscot Holdings WSC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $

* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $

* Wynn Resorts WYNN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 135 $ à 103 $

* Xylem XYL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 172 $ à 148 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 396 $ à 400 $

* Zebra Technologies Corp. ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 410 $ à 416 $

* Zillow Group ZG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

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351,8600 USD NASDAQ +0,06%
AM ELECTRIC
124,0550 USD NASDAQ +1,01%
AMAZON.COM
259,8000 USD NASDAQ -1,00%
AMER HOME REIT RG-A
30,705 USD NYSE -0,45%
AMERICAN BITCO RG-A
8,0800 USD NASDAQ +4,53%
AMERICAN EXPRESS
312,140 USD NYSE +1,29%
AMERICAN FINCL G
143,290 USD NYSE +1,57%
AMERICAN INTL GR
77,575 USD NYSE +0,70%
AMETEK
251,010 USD NYSE +1,05%
AMGEN
415,1800 USD NASDAQ +0,07%
AMPHENOL RG-A
86,050 USD NYSE -1,31%
AMRICLD RLTY REITRG
14,005 USD NYSE +0,07%
ANTERO RESOURCES
36,650 USD NYSE +2,12%
APA
47,0400 USD NASDAQ +2,53%
API GROUP
40,510 USD NYSE +0,43%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
118,800 USD NYSE +0,11%
APPIAN-A
39,1000 USD NASDAQ -2,49%
APPLE
339,5669 USD NASDAQ +0,87%
ARAMARK
54,860 USD NYSE -0,15%
ARCHER-DANIELS M
80,250 USD NYSE +0,44%
ARES MGT RG-A
116,980 USD NYSE -0,18%
ARTIS PART ASS RG-A
32,330 USD NYSE -3,36%
ASBURY AUTOMOTIV
165,280 USD NYSE -1,45%
AST SPCEMOBILE RG-A
52,1650 USD NASDAQ +2,35%
ATRICURE
56,7100 USD NASDAQ +1,61%
AUTONATION
156,160 USD NYSE -0,78%
AVERY DENNISON
168,390 USD NYSE +0,35%
AVITA MEDICAL
13,3600 USD NASDAQ +1,14%
AXOGEN
36,7800 USD NASDAQ +1,80%
BETA BIONICS
18,1300 USD NASDAQ +2,84%
BETTER HOME RG-A
9,2500 USD NASDAQ -6,19%
BIOAGE LABS
5,9850 USD NASDAQ -5,60%
BIOGEN
234,0900 USD NASDAQ +3,71%
BIOMARIN PHARM
55,8000 USD NASDAQ +1,83%
BLACKROCK
1 083,875 USD NYSE +0,18%
BLACKSTONE
114,170 USD NYSE -0,12%
BLOOM ENERGY-A
259,855 USD NYSE -7,28%
BLUE OWL CAP RG-A
9,405 USD NYSE -0,74%
BOEING CO
189,155 USD NYSE -0,66%
BOISE CASCADE
73,305 USD NYSE -0,25%
BOYD GAMING
68,878 USD NYSE -0,09%
BRIXMOR PRP REIT
27,385 USD NYSE +0,33%
BROWN & BROWN
63,520 USD NYSE +1,00%
BUILDERS FIRSTSO
52,230 USD NYSE -1,19%
BUNGE GLOBAL
103,920 USD NYSE +1,15%
BUTTERFLY NETW RG-A
8,510 USD NYSE +3,15%
BXP
59,355 USD NYSE +0,53%
BYRNA TECH
4,4950 USD NASDAQ -0,55%
C.H.ROBINSON WLD
140,4300 USD NASDAQ -1,32%
C3.AI RG-A
11,775 USD NYSE +2,12%
CALIFORNIA RES
53,715 USD NYSE +1,41%
CAMDEN REIT-SBI
97,535 USD NYSE -0,10%
CAPITAL ONE FINL
201,550 USD NYSE +1,13%
CARETRUST-REIT
36,555 USD NYSE +1,50%
CARLSMED
14,8100 USD NASDAQ +2,70%
CARTER
31,970 USD NYSE -1,22%
CATERPILLAR
805,980 USD NYSE +0,67%
CBRE GROUP RG-A
130,590 USD NYSE -0,18%
CENTERPOINT ENERGY
39,025 USD NYSE +1,11%
CENTERS REIT-SBI
55,950 USD NYSE +0,18%
CHARLES SCHWAB
96,795 USD NYSE +0,09%
CHENIERE ENERGY
283,680 USD NYSE +2,04%
CHEVRON
215,390 USD NYSE +1,61%
CHOICE HOTELS
104,740 USD NYSE -0,93%
CINCINNATI FINAN
165,5150 USD NASDAQ +1,30%
CINEMARK HOLDING
36,960 USD NYSE +1,54%
CLOUDFLARE RG-A
350,890 USD NYSE -2,80%
CNA FINANCIAL
46,600 USD NYSE +0,92%
COGNEX
62,3550 USD NASDAQ -0,90%
COMMUNITY FIN
59,550 USD NYSE +1,60%
CONNECT BIOPHAR
0,9261 USD NASDAQ +6,45%
COREBRIDGE FINL
34,480 USD NYSE +1,13%
CORTEVA
13,090 USD NYSE -1,06%
CRESCENT ENRG RG-A
12,985 USD NYSE +2,65%
CUBESMART REIT
37,870 USD NYSE -0,24%
CUMMINS
529,600 USD NYSE +1,19%
CVS HEALTH
86,980 USD NYSE +0,94%
DARLING INGREDIE
61,050 USD NYSE +1,31%
DATADOG RG-A
287,7000 USD NASDAQ -1,90%
DEERE & CO
630,335 USD NYSE +1,52%
DELTA AIR LINES
80,635 USD NYSE -1,84%
DEXCOM
85,6100 USD NASDAQ +1,78%
DIAMONDBACK ENG
196,3501 USD NASDAQ +2,20%
DIAMONDROCK REIT
12,7450 USD NASDAQ +0,99%
DIGITA RLTY REIT
179,500 USD NYSE +0,39%
DIVERSIFIED ENGY
14,140 USD NYSE +2,20%
DOMINION ENERGY
62,380 USD NYSE +1,21%
DOUGLAS EMM REIT
9,845 USD NYSE +0,61%
DRAFTKINGS RG-A
19,7650 USD NASDAQ +0,94%
DUKE ENERGY
117,635 USD NYSE +0,83%
DYNATRACE
65,090 USD NYSE +2,50%
EASTGROUP PROP R
197,260 USD NYSE +0,63%
EASTMAN CHEMICAL
62,690 USD NYSE -0,05%
EBAY
117,0037 USD NASDAQ +4,29%
EDISON INTL
55,680 USD NYSE +0,69%
ENACT HOLDINGS
45,3600 USD NASDAQ -1,33%
ENOVIS
18,250 USD NYSE +3,11%
ENTERGY
103,710 USD NYSE +0,89%
EQUILLIUM
1,4350 USD NASDAQ +1,77%
EQUINIX REIT
1 031,3000 USD NASDAQ +0,51%
EQUIPMENT RG-A
14,7300 USD NASDAQ -2,35%
EQUITABLE HLDG
53,390 USD NYSE +0,94%
EQUITY LIFE REIT
59,220 USD NYSE +0,37%
ESSEX PROP REIT
270,705 USD NYSE -0,31%
ESTNL GOVT REIT
22,920 USD NYSE -0,74%
EVERCORE-A
272,200 USD NYSE +0,12%
EXTRA SP ST REIT
133,590 USD NYSE -0,79%
FASTENAL
51,3002 USD NASDAQ +1,08%
FD RLTY INV-SBI
106,600 USD NYSE +0,41%
FEDERATED HERM RG-B
56,375 USD NYSE -0,26%
FIRST IND RT T R
59,705 USD NYSE +0,43%
FIRST SOLAR
180,4100 USD NASDAQ +1,46%
FIRSTENERGY
45,320 USD NYSE +0,69%
FIVE9
35,7600 USD NASDAQ -1,76%
FORD MOTOR
12,005 USD NYSE -1,31%
FORTINET
192,2700 USD NASDAQ -1,27%
FORTUNE BRANDS
39,025 USD NYSE +0,04%
FRANKLIN TEMP
31,755 USD NYSE -0,73%
FRONTDOOR
77,9100 USD NASDAQ -2,37%
GENERAL MOTORS
82,740 USD NYSE 0,00%
GENUINE PARTS CO
128,550 USD NYSE +1,24%
GILEAD SCIENCES
150,3500 USD NASDAQ -0,54%
GLAUKOS
166,000 USD NYSE +0,11%
GLOBE LIFE
166,340 USD NYSE +1,30%
GODADDY RG-A
102,350 USD NYSE -1,93%
GOOSEHEAD INS-A
43,9750 USD NASDAQ +1,07%
GREIF-A
79,649 USD NYSE -2,65%
GROUP I AUTOMOTI
230,370 USD NYSE -0,75%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX +1,64%
HANOVER INSURANC
221,690 USD NYSE +1,07%
HARTFORD INS GRP
130,580 USD NYSE +1,15%
HAYWARD HLDG
11,365 USD NYSE +0,13%
HCA HEALTHCARE
458,135 USD NYSE +1,57%
HEALTHCARE REIT-A
17,185 USD NYSE +0,17%
HEALTHPEAK REIT
18,835 USD NYSE +0,11%
HELMERICH&PAYNE
39,080 USD NYSE -1,99%
HERC HOLDINGS
127,830 USD NYSE +3,50%
HEXCEL
85,140 USD NYSE +0,23%
HIGHWOOD PROP RE
29,530 USD NYSE +1,69%
HILTN WRLD HLDGS
327,840 USD NYSE +0,39%
HONEYWELL TECH
210,0100 USD NASDAQ +1,10%
HOST HOTELS REIT
22,8650 USD NASDAQ +0,95%
HOULIHAN LOKEY RG-A
130,540 USD NYSE +0,29%
HUBSPOT
222,050 USD NYSE -2,72%
HUDSON PACIFIC
12,080 USD NYSE +1,00%
HUMANA
433,225 USD NYSE +0,57%
HWARD HGHS HLDG
73,060 USD NYSE -0,87%
HYATT HOTELS RG-A
161,710 USD NYSE -0,15%
IDACORP
136,335 USD NYSE +0,66%
IDEXX LABS
524,2750 USD NASDAQ +1,21%
IMPINJ
189,0000 USD NASDAQ -0,33%
INNOV INDS REIT
51,290 USD NYSE -1,02%
INSTALLED BLDN P
186,650 USD NYSE +0,64%
INSULET
138,0400 USD NASDAQ +2,04%
INTAPP
39,6800 USD NASDAQ +0,18%
INTERACTIVE BR RG-A
87,8300 USD NASDAQ -0,05%
INTERCON EXCHANG
157,050 USD NYSE +0,58%
INTL PAPER
31,840 USD NYSE -0,87%
INTUITIVE SURGICAL
427,7979 USD NASDAQ +0,91%
INVENTRUST REIT
29,955 USD NYSE +0,55%
INVESCO
29,235 USD NYSE -0,93%
INVITATION REIT
26,685 USD NYSE -0,43%
IRON MOUNT REIT
114,835 USD NYSE +0,25%
JONES LANG LASAL
298,840 USD NYSE -0,39%
KARDIGAN
14,4350 USD NASDAQ -1,60%
KENNAMETAL INC
31,845 USD NYSE -0,23%
KILROY RLTY REIT
34,715 USD NYSE +1,39%
KIMCO RLTY REIT
22,295 USD NYSE +0,59%
KINSALE CAPITAL
341,750 USD NYSE +1,39%
KITE REALTY REIT
24,120 USD NYSE +0,84%
KKR & CO
91,060 USD NYSE +0,10%
KODIAK GAS SER
52,470 USD NYSE -1,80%
KODIAK SCIENCES
99,0100 USD NASDAQ -0,86%
KRATOS DEF&SEC
41,7900 USD NASDAQ -1,35%
L3HARRIS TECH
237,070 USD NYSE +0,05%
LAZARD
37,290 USD NYSE +1,44%
LEAR
117,970 USD NYSE 0,00%
LINCOLN NATL
40,710 USD NYSE +1,18%
LINEAGE
34,4700 USD NASDAQ +0,12%
LITHIA MOTORS
288,200 USD NYSE -0,67%
LOUISIANA-PAC
65,345 USD NYSE -0,54%
LPL FIN HLDG
331,2100 USD NASDAQ +0,10%
LTC PROP REIT
43,040 USD NYSE +1,39%
LUCID GROUP
3,4350 USD NASDAQ -9,37%
MACERICH REIT
22,490 USD NYSE +1,03%
MANHATTAN ASSOC
219,2900 USD NASDAQ +7,03%
MARATHON PETRO
456,810 USD NYSE +0,40%
MARRIOTT INTL RG-A
369,1000 USD NASDAQ +0,88%
MASCO
69,185 USD NYSE +0,66%
MATTEL
16,9650 USD NASDAQ +1,65%
MBX BIO
52,6600 USD NASDAQ -1,09%
MEDIAALPHA RG-A
10,020 USD NYSE -0,69%
MERCK
145,480 USD NYSE -0,06%
MERITAGE HOMES
58,095 USD NYSE -1,19%
METLIFE
99,985 USD NYSE +1,71%
MGM RESORTS ITL
28,960 USD NYSE -1,06%
MICROSOFT
539,4000 USD NASDAQ +0,81%
MID-AMER AP REIT
116,430 USD NYSE -0,36%
MINERALYS
22,3500 USD NASDAQ -4,36%
MINIMED GRP
19,3000 USD NASDAQ -2,08%
MIRUM RG REG S-AI
86,9200 USD NASDAQ +1,06%
MOELIS & CO RG-A
57,775 USD NYSE +1,18%
MONTE ROSA THERP
10,3750 USD NASDAQ +0,73%
MURPHY OIL
39,730 USD NYSE +2,71%
NASDAQ
94,2215 USD NASDAQ +0,61%
NATL HEALTH REIT
65,300 USD NYSE +0,68%
NAVIENT
9,3400 USD NASDAQ +2,52%
NEKTAR THERAPEUT
40,2500 USD NASDAQ -2,23%
NETSTREIT REIT
17,520 USD NYSE +0,43%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
141,3550 USD NASDAQ -0,76%
NEWMARK GROUP-A
11,8000 USD NASDAQ -2,64%
NMI HLDGS
39,8200 USD NASDAQ -0,47%
NNN REIT
40,555 USD NYSE +0,81%
NORTHERN OIL&GAS
25,430 USD NYSE +2,73%
NORW CRS LINE
15,280 USD NYSE -1,96%
OCCIDENTAL PETROLEUM
61,325 USD NYSE +2,05%
OCULAR THERAPEUT
7,6350 USD NASDAQ +1,26%
ODYSSEY THERA
18,3550 USD NASDAQ -3,39%
OMEGA HLTH REIT
45,000 USD NYSE +1,35%
ONEMAIN HOLDINGS
56,050 USD NYSE 0,00%
OSCAR HEALTH RG-A
33,530 USD NYSE +0,48%
OSHKOSH
127,430 USD NYSE +1,73%
OVINTIV
65,510 USD NYSE +2,52%
OWENS CORNING
113,190 USD NYSE -0,84%
PACCAR
108,9900 USD NASDAQ +0,88%
PACKAGING CORP A
228,960 USD NYSE -0,70%
PALOMAR HLDGS
134,3900 USD NASDAQ +2,78%
PALVELLA THERA
132,8900 USD NASDAQ -4,24%
PARKER-HANNIFIN
961,270 USD NYSE -0,13%
PAYCOM SOFTWARE
235,900 USD NYSE +1,57%
PAYLOCITY HOLDIN
156,9400 USD NASDAQ +1,94%
PEBBLEB REIT-SBI
19,270 USD NYSE +0,84%
PEGASYSTEMS
35,1400 USD NASDAQ -1,43%
PENN ENTMT
15,5100 USD NASDAQ +0,19%
PEPSICO
126,5900 USD NASDAQ +0,49%
PERMIAN RES RG-A
23,455 USD NYSE +1,89%
PG&E
13,165 USD NYSE +0,30%
PHILLIPS 66
280,450 USD NYSE +0,85%
PHREESIA
10,930 USD NYSE +1,20%
PIPER SANDLER
65,460 USD NYSE +0,29%
PK HTL&RSTS REIT
15,295 USD NYSE +0,79%
PLAINS ALL-AMERN LP
24,5600 USD NASDAQ +0,90%
PLUMAS BANCORP
62,1650 USD NASDAQ +1,98%
PNNYMC FINL SVC
59,550 USD NYSE -0,55%
POOL
158,4200 USD NASDAQ -0,70%
POSTAL REIT RG-A
22,690 USD NYSE -0,31%
PPL
34,320 USD NYSE +0,22%
PRINCIPAL FINANC
108,0000 USD NASDAQ +0,71%
PROCORE TECH
56,235 USD NYSE +0,03%
PROGRESSIVE (OHI
219,750 USD NYSE +1,07%
PROLOGIS REIT
131,455 USD NYSE +1,53%
PROTAGONIST THER
144,9000 USD NASDAQ +0,81%
PRUDENTIAL WEALT
113,250 USD NYSE +0,15%
PUBLIC STOR REIT
289,690 USD NYSE -0,06%
Pétrole Brent
107,14 USD Ice Europ +2,89%
Pétrole WTI
94,31 USD Ice Europ +2,91%
Q32 BIO
8,7700 USD NASDAQ +5,16%
RAYONIER REIT
18,850 USD NYSE -0,66%
REALTY INCOME REIT
54,580 USD NYSE +0,76%
RED ROCK RESOR RG-A
50,1100 USD NASDAQ +1,21%
REGAL REXNORD
164,290 USD NYSE -0,49%
REGENCY CENT REITRG
72,0100 USD NASDAQ -0,06%
REGENERON PHARMACEUTICALS
767,2300 USD NASDAQ +2,77%
REINSURNCE GR AM
260,455 USD NYSE +1,70%
REXFORD IND REIT
37,170 USD NYSE +1,12%
RHYTHM PHARM
90,5475 USD NASDAQ -0,26%
RITHM CAPI REIT
8,565 USD NYSE -0,93%
RLI
56,340 USD NYSE +1,17%
ROBINHOOD MARKETS
109,0700 USD NASDAQ +0,05%
ROCKET COS RG-A
11,055 USD NYSE -3,62%
ROOT RG-A
48,3110 USD NASDAQ -1,67%
RYAN SPEC HLDG RG-A
37,285 USD NYSE +0,72%
RYL CARIBBEAN CR
280,605 USD NYSE -0,58%
SABRA HC REIT
19,1500 USD NASDAQ +1,00%
SAILPOINT
19,5950 USD NASDAQ -5,66%
SALESFORCE
232,090 USD NYSE +1,36%
SANMINA
214,4300 USD NASDAQ -1,41%
SCANSOURCE
60,7400 USD NASDAQ -0,31%
SCHRODINGER
25,7300 USD NASDAQ -5,68%
SELECTIVE INSURA
84,5000 USD NASDAQ +0,33%
SEMPRA ENERGY
81,855 USD NYSE +0,62%
SERVICENOW
140,760 USD NYSE -0,06%
SHATTUCK LABS
5,9800 USD NASDAQ +0,17%
SILGAN HLDGS
35,565 USD NYSE +0,35%
SKYWARD SPEC
59,7400 USD NASDAQ +2,43%
SL GREEN REIT
48,560 USD NYSE +0,27%
SLIDE
25,4800 USD NASDAQ +1,35%
SLM
23,2200 USD NASDAQ +3,11%
SMN PRP GRP REIT
200,920 USD NYSE +0,75%
SONIC AUTOMOTIVE-A
60,465 USD NYSE 0,00%
SONOCO PRODUCTS
48,440 USD NYSE +1,13%
SPACEX
164,0328 USD NASDAQ +0,90%
STAG INDL REIT
36,315 USD NYSE +0,85%
STIFEL FINANCIAL
70,030 USD NYSE -0,40%
STRYKER
281,520 USD NYSE +1,51%
SUN COMMUN REIT
114,472 USD NYSE +0,45%
SYLVAMO
31,225 USD NYSE -4,36%
SYNCHRONY FINANC
73,975 USD NYSE +1,63%
SYNOPSYS
502,7850 USD NASDAQ -1,41%
T ROWE PRICE GRP
103,6100 USD NASDAQ -1,47%
T-MOBILE US
152,7550 USD NASDAQ +2,81%
TACTILE SYSTMS T
22,5050 USD NASDAQ +0,29%
TECTONIC THERAP
22,3400 USD NASDAQ -4,24%
TEMPUS AI RG-A
67,7500 USD NASDAQ -4,48%
TERAWULF
13,4700 USD NASDAQ -2,18%
TEREX CORP
51,050 USD NYSE +0,75%
TERRENORLTY REIT
65,930 USD NYSE +1,76%
TESLA
379,2150 USD NASDAQ -0,91%
TEXAS ROADHOUSE
158,1100 USD NASDAQ -2,10%
THE CARLYLE GRP
38,3200 USD NASDAQ -0,26%
TIMKEN
116,130 USD NYSE -0,06%
TPG RG-A
44,9500 USD NASDAQ -0,68%
TRADEWEB MKTS RG-A
110,6850 USD NASDAQ -0,36%
TRANSDIGM
1 117,485 USD NYSE +0,87%
TRAVELERS COS
372,055 USD NYSE +0,85%
TRONOX HLDGS
3,435 USD NYSE -5,50%
TWFG RG-A
24,5700 USD NASDAQ -0,77%
TWIST BIOSCIENCE
150,1500 USD NASDAQ -6,03%
UDR REIT
33,965 USD NYSE -0,40%
UFP INDUSTRIES
75,4101 USD NASDAQ +1,62%
UL SOLUTIONS RG-A
70,275 USD NYSE +0,44%
UNITY SOFTWARE
46,860 USD NYSE -0,04%
UNUM
93,100 USD NYSE +1,55%
UWM HOLDINGS RG-A
1,038 USD NYSE -5,66%
VAIL RESORTS
146,200 USD NYSE +0,17%
VENTAS REIT
83,145 USD NYSE +1,35%
VERA THERAPEUT RG-A
28,3899 USD NASDAQ -4,99%
VERTEX PHARMA
509,5950 USD NASDAQ -0,10%
VF
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/10/2026 à 20:08:07.

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